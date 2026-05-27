Sports on TV for June 1 – 7

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Monday, June 1
COLLEGE BASEBALL
Noon
ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Regional
3 p.m.
ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Regional
6 p.m.
ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Regional
9 p.m.
ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Regional
COLLEGE GOLF (MEN’S)
5:30 p.m.
GOLF — NCAA Tournament: Individual National Championship, Omni La Costa Resort & Spa, Carlsbad, Calif.
COLLEGE SOFTBALL
Noon
ESPN — Women’s College World Series: TBD, Game 11, Oklahoma City, Okla.
2:30 p.m.
ESPN — Women’s College World Series: TBD, Game 12, Oklahoma City, Okla. (if necessary)
7 p.m.
ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Game 13, Oklahoma City, Okla.
9:30 p.m.
ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Game 14, Oklahoma City, Okla. (if necessary)
MLB BASEBALL
7:30 p.m.
FS1 — San Francisco at Milwaukee (7:40 p.m.)
NHL HOCKEY
8 p.m.
ESPN — Western Conference Final: Vegas at Colorado, Game 7 (if necessary)
WNBA BASKETBALL
8 p.m.
USA — Seattle at Dallas
10 p.m.
NBCSN — Minnesota at Phoenix
PEACOCK — Minnesota at Phoenix
_____
Tuesday, June 2
COLLEGE GOLF (MEN’S)
1 p.m.
GOLF — NCAA Tournament: Team Match Play – Quarterfinals, Omni La Costa Resort & Spa, Carlsbad, Calif.
6 p.m.
GOLF — NCAA Tournament: Team Match Play – Semifinals, Omni La Costa Resort & Spa, Carlsbad, Calif.
MLB BASEBALL
6:30 p.m.
TBS — San Diego at Philadelphia (6:40 p.m.)
TRUTV — San Diego at Philadelphia (6:40 p.m.)
9:30 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Colorado at L.A. Angels (9:38 p.m.)
NHL HOCKEY
8 p.m.
TNT — Eastern Conference Final: Montreal at Carolina, Game 7 (if necessary)
TRUTV — Eastern Conference Final: Montreal at Carolina, Game 7 (if necessary)
_____
Wednesday, June 3
COLLEGE GOLF (MEN’S)
6 p.m.
GOLF — NCAA Tournament: Team Match Play – Championship, Omni La Costa Resort & Spa, Carlsbad, Calif.
COLLEGE SOFTBALL
8 p.m.
ESPN — Women’s College World Series Finals: TBD, Game 1, Oklahoma City, Okla.
MLB BASEBALL
1 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Detroit at Tampa Bay (1:10 p.m.) OR Miami at Washington (1:05 p.m.)
4 p.m.
MLBN — N.Y. Mets at Seattle (joined in progress) (3:40 p.m.)
7:05 p.m.
PRIME VIDEO — Cleveland at N.Y. Yankees
9:30 p.m.
MLBN — L.A. Angels at Arizona (9:40 p.m.)
NBA BASKETBALL
8:30 p.m.
ABC — NBA Finals: New York vs. TBD, Game 1
WNBA BASKETBALL
8 p.m.
USA — Toronto at New York
10 p.m.
USA — Phoenix at Seattle
_____
Thursday, June 4
COLLEGE SOFTBALL
8 p.m.
ESPN — Women’s College World Series Finals: TBD, Game 2, Oklahoma City, Okla.
GOLF
7 a.m.
GOLF — DP World Tour: KLM Open, First Round, The International, Amsterdam
9 a.m.
GOLF — Korn Ferry Tour: BMW Charity Pro-Am presented by TD SYNNEX, First Round, Thornblade Club, Greer, S.C.
2 p.m.
GOLF — PGA Tour: the Memorial Tournament presented by Workday, First Round, Muirfield Village Golf Club, Dublin, Ohio
USA — LPGA Tour: U.S. Women’s Open presented by Ally, First Round, Riviera Country Club, Pacific Palisades, Calif.
7 p.m.
NBCSN — LPGA Tour: U.S. Women’s Open presented by Ally, First Round, Riviera Country Club, Pacific Palisades, Calif.
MLB BASEBALL
1:30 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Cleveland at N.Y. Yankees (1:35 p.m.) OR San Francisco at Milwaukee (2:10 p.m.)
8:10 p.m.
FS1 — Pittsburgh at Houston (8:10 p.m.)
NHL HOCKEY
8 p.m.
ABC — Stanley Cup Final: TBD, Game 1
WNBA BASKETBALL
7 p.m.
PRIME VIDEO — Atlanta at Indiana
9 p.m.
PRIME VIDEO — Golden State at Minnesota
_____
Friday, June 5
AUTO RACING
7:30 a.m.
APPLE TV — Formula 1: Practice, Circuit de Monaco, Monte Carlo, Monaco
11 a.m.
APPLE TV — Formula 1: Practice, Circuit de Monaco, Monte Carlo, Monaco
6:30 a.m. (Saturday)
APPLE TV — Formula 1: Practice, Circuit de Monaco, Monte Carlo, Monaco
COLLEGE BASEBALL
Noon
ACCN — NCAA Tournament: TBD, Super Regional
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Super Regional
3 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Super Regional
5 p.m.
ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Super Regional
6 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Super Regional
COLLEGE SOFTBALL
8 p.m.
ESPN — Women’s College World Series Finals: TBD, Game 3, Oklahoma City, Okla. (if necessary)
GOLF
7 a.m.
GOLF — DP World Tour: KLM Open, Second Round, The International, Amsterdam
9 a.m.
GOLF — Korn Ferry Tour: BMW Charity Pro-Am presented by TD SYNNEX, Second Round, Thornblade Club, Greer, S.C.
2 p.m.
GOLF — PGA Tour: the Memorial Tournament presented by Workday, Second Round, Muirfield Village Golf Club, Dublin, Ohio
USA — LPGA Tour: U.S. Women’s Open presented by Ally, Second Round, Riviera Country Club, Pacific Palisades, Calif.
6 p.m.
GOLF — PGA Tour Champions: American Family Insurance Championship, First Round, TPC Wisconsin, Madison, Wis.
7 p.m.
NBCSN — LPGA Tour: U.S. Women’s Open presented by Ally, Second Round, Riviera Country Club, Pacific Palisades, Calif.
MLB BASEBALL
2 p.m.
MLBN — San Francisco at Chicago Cubs (2:20 p.m.)
6:30 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Seattle at Detroit (6:40 p.m.) OR Chicago White Sox at Philadelphia (6:40 p.m.)
8:05 p.m.
APPLE TV — Cleveland at Texas
8:10 p.m.
APPLE TV — Kansas City at Minnesota
9:30 p.m.
MLBN — Regional Coverage: N.Y. Mets at San Diego (9:40 p.m.) OR Washington at Arizona (9:40 p.m.)
NBA BASKETBALL
8:30 p.m.
ABC — NBA Finals: New York vs. TBD, Game 2
WNBA BASKETBALL
7:30 p.m.
ION — Connecticut at Chicago
10 p.m.
ION — TBA
_____
Saturday, June 6
AUTO RACING
6:30 a.m.
APPLE TV — Formula 1: Practice, Circuit de Monaco, Monte Carlo, Monaco
10 a.m.
APPLE TV — Formula 1: Qualifying, Circuit de Monaco, Monte Carlo, Monaco
12:30 p.m.
FS1 — NTT IndyCar Series: Practice, World Wide Technology Raceway, Madison, Ill.
1:30 p.m.
FS1 — NASCAR Craftsman Truck Series: NASCAR Craftsman Truck Series Race at Michigan, Michigan International Speedway, Brooklyn, Mich.
3 p.m.
FS2 — Indy NXT Series: Practice, World Wide Technology Raceway, Madison, Ill.
4:30 p.m.
FS2 — NTT IndyCar Series: Qualifying, World Wide Technology Raceway, Madison, Ill.
6 p.m.
FS2 — Indy NXT Series: Qualifying, World Wide Technology Raceway, Madison, Ill.
8 p.m.
FS1 — NTT IndyCar Series: High Line Practice, World Wide Technology Raceway, Madison, Ill.
9 p.m.
FS1 — NTT IndyCar Series: Final Practice, World Wide Technology Raceway, Madison, Ill.
COLLEGE BASEBALL
11 a.m.
ESPN — NCAA Tournament: TBD, Super Regional
Noon
ACCN — NCAA Tournament: TBD, Super Regional
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Super Regional
2 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: TBD, Super Regional
3 p.m.
ACCN — NCAA Tournament: TBD, Super Regional
ESPN — NCAA Tournament: TBD, Super Regional
5 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: TBD, Super Regional
6 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: TBD, Super Regional
8 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: TBD, Super Regional
9 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: TBD, Super Regional
GOLF
7 a.m.
GOLF — DP World Tour: KLM Open, Third Round, The International, Amsterdam
12:30 p.m.
GOLF — PGA Tour: the Memorial Tournament presented by Workday, Third Round, Muirfield Village Golf Club, Dublin, Ohio
2:30 p.m.
CBS — PGA Tour: the Memorial Tournament presented by Workday, Third Round, Muirfield Village Golf Club, Dublin, Ohio
GOLF — PGA Tour Champions: American Family Insurance Championship, Second Round, TPC Wisconsin, Madison, Wis.
5 p.m.
GOLF — Korn Ferry Tour: BMW Charity Pro-Am presented by TD SYNNEX, Third Round, Thornblade Club, Greer, S.C.
USA — LPGA Tour: U.S. Women’s Open presented by Ally, Third Round, Riviera Country Club, Pacific Palisades, Calif.
7 p.m.
NBC — LPGA Tour: U.S. Women’s Open presented by Ally, Third Round, Riviera Country Club, Pacific Palisades, Calif.
6:30 a.m. (Sunday)
GOLF — DP World Tour: KLM Open, Final Round, The International, Amsterdam
HORSE RACING
6:30 p.m.
FOX — 158th Belmont Stakes: From Saratoga Race Course, Saratoga Springs, N.Y.
MLB BASEBALL
1 p.m.
MLBN — Seattle at Detroit (1:10 p.m.)
4 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Pittsburgh at Atlanta (4:10 p.m.) OR Chicago White Sox at Philadelphia (4:05 p.m.)
7:30 p.m.
FOX — Regional Coverage: Boston at N.Y. Yankees (7:35 p.m.) OR Cleveland at Texas (7:35 p.m.)
10 p.m.
MLBN — L.A. Angels at L.A. Dodgers (10:10 p.m.) OR N.Y. Mets at San Diego (10:10 p.m.)
NHL HOCKEY
8 p.m.
ABC — Stanley Cup Final: TBD, Game 2
WNBA BASKETBALL
1 p.m.
ABC — Seattle at Minnesota
3 p.m.
ABC — Golden State at Las Vegas
8 p.m.
CBS — Indiana at New York
_____
Sunday, June 7
AUTO RACING
9 a.m.
APPLE TV — Formula 1: Louis Vuitton Grand Prix de Monaco, Circuit de Monaco, Monte Carlo, Monaco
3 p.m.
FOX — NHRA: NHRA New England Nationals presented by bproauto, New England Dragway, Epping, N.H.
PRIME VIDEO — NASCAR Cup Series: FireKeepers Casino 400, Michigan International Speedway, Brooklyn, Mich.
5:30 p.m.
FS1 — Indy NXT Series: Indy NXT Firestone, World Wide Technology Raceway, Madison, Ill.
9 p.m.
FOX — NTT IndyCar Series: Bommarito Automotive Group 500, World Wide Technology Raceway, Madison, Ill.
COLLEGE BASEBALL
Noon
ACCN — NCAA Tournament: TBD, Super Regional
ESPN — NCAA Tournament: TBD, Super Regional
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Super Regional
3 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: TBD, Super Regional
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Super Regional
6 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: TBD, Super Regional
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Super Regional
9 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: TBD, Super Regional
ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Super Regional
GOLF
6:30 a.m.
GOLF — DP World Tour: KLM Open, Final Round, The International, Amsterdam
12:30 p.m.
GOLF — PGA Tour: the Memorial Tournament presented by Workday, Final Round, Muirfield Village Golf Club, Dublin, Ohio
2:30 p.m.
CBS — PGA Tour: the Memorial Tournament presented by Workday, Final Round, Muirfield Village Golf Club, Dublin, Ohio
GOLF — PGA Tour Champions: American Family Insurance Championship, Final Round, TPC Wisconsin, Madison, Wis.
3 p.m.
NBCSN — LPGA Tour: U.S. Women’s Open presented by Ally, Final Round, Riviera Country Club, Pacific Palisades, Calif.
5 p.m.
GOLF — Korn Ferry Tour: BMW Charity Pro-Am presented by TD SYNNEX, Final Round, Thornblade Club, Greer, S.C.
NBC — LPGA Tour: U.S. Women’s Open presented by Ally, Final Round, Riviera Country Club, Pacific Palisades, Calif.
MLB BASEBALL
1:30 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Chicago White Sox at Philadelphia (1:35 p.m.) OR Baltimore at Toronto (1:37 p.m.)
3:15 p.m.
PEACOCK — Washington at Arizona
8:30 p.m.
NBC — San Francisco at Chicago Cubs
PEACOCK — San Francisco at Chicago Cubs
UFL FOOTBALL
3 p.m.
ABC — UFL Playoffs: TBD, Semifinal
6 p.m.
FOX — UFL Playoffs: TBD, Semifinal
WNBA BASKETBALL
7 p.m.
NBATV — Portland at Los Angeles
_____
