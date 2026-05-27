French Open Results

The Associated Press

May 27, 2026, 6:20 AM

Wednesday

At Stade Roland Garros

Paris

Purse: €28,900,000

Surface: Red clay

PARIS (AP) _ Results Wednesday from French Open at Stade Roland Garros (seedings in parentheses):

Men’s Singles

Second Round

Alex de Minaur (8), Australia, def. Alexander Blockx, Belgium, walkover.

Men’s Doubles

First Round

John Peers, Australia, and Robert Galloway, United States, def. Reese Stalder, United States, and Cleeve Harper, Canada, 6-3, 6-4.

Women’s Doubles

First Round

Gabriela Dabrowski, Canada, and Luisa Stefani (4), Brazil, def. Maia Lumsden, Britain, and Isabelle Haverlag, Netherlands, 6-2, 6-0.

Mixed Doubles

Second Round

Neal Skupski, Britain, and Desirae Krawczyk (4), United States, def. Harmony Tan and Gregoire Jacq, France, 6-2, 6-1.

Nikola Mektic, Croatia, and Asia Muhammad, United States, def. Amandine Hesse and Sadio Doumbia, France, 6-1, 6-3.

