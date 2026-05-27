French Open Results

Wednesday
At Stade Roland Garros
Paris
Purse: €28,900,000
Surface: Red clay
PARIS (AP) _ Results Wednesday from French Open at Stade Roland Garros (seedings in parentheses):
Men’s Singles
Second Round
Alex de Minaur (8), Australia, def. Alexander Blockx, Belgium, walkover.
Men’s Doubles
First Round
John Peers, Australia, and Robert Galloway, United States, def. Reese Stalder, United States, and Cleeve Harper, Canada, 6-3, 6-4.
Women’s Doubles
First Round
Gabriela Dabrowski, Canada, and Luisa Stefani (4), Brazil, def. Maia Lumsden, Britain, and Isabelle Haverlag, Netherlands, 6-2, 6-0.
Mixed Doubles
Second Round
Neal Skupski, Britain, and Desirae Krawczyk (4), United States, def. Harmony Tan and Gregoire Jacq, France, 6-2, 6-1.
Nikola Mektic, Croatia, and Asia Muhammad, United States, def. Amandine Hesse and Sadio Doumbia, France, 6-1, 6-3.
