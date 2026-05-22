Soudal Open Scores

The Associated Press

May 22, 2026, 2:55 PM

Friday

At Rinkven International GC

Antwerp, Belgium

Purse: $2.8 million

Yardage: 6,940; Par: 71

Second Round

Zander Lombard, South Africa 63-66—129
Tom Vaillant, France 65-64—129
Jorge Campillo, Spain 66-66—132
Casey Jarvis, South Africa 67-65—132
Jacob Skov Olesen, Denmark 64-68—132
Benjamin Schmidt, England 66-66—132
Richard Sterne, South Africa 64-68—132
MJ Daffue, South Africa 67-66—133
Andrew Johnston, England 69-64—133
Kota Kaneko, Japan 68-65—133
Marcus Kinhult, Sweden 66-67—133
Romain Langasque, France 67-66—133
Albin Bergstrom, Sweden 67-67—134
Rikuya Hoshino, Japan 67-67—134
Renato Paratore, Italy 69-65—134
Eddie Pepperell, England 69-65—134
David Ravetto, France 70-64—134
Jonathan Broomhead, South Africa 69-66—135
Davis Bryant, United States 71-64—135
Yurav Premlall, South Africa 67-68—135
Andy Sullivan, England 66-69—135
Marcus Armitage, England 68-68—136
Thomas Detry, Belgium 68-68—136
Wenyi Ding, China 69-67—136
Manuel Elvira, Spain 67-69—136
Calum Hill, Scotland 67-69—136
Euan Walker, Scotland 71-65—136
Jeff Winther, Denmark 66-70—136
Cameron Adam, Scotland 66-71—137
Jack Buchanan, Australia 67-70—137
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 69-68—137
Clement Charmasson, France 68-69—137
Jens Dantorp, Sweden 68-69—137
Gregorio De Leo, Italy 66-71—137
Anthony De Schutter, Belgium 67-70—137
Julien Guerrier, France 69-68—137
Scott Jamieson, Scotland 67-70—137
Sadom Kaewkanjana, Thailand 68-69—137
Mikael Lindberg, Sweden 66-71—137
Oliver Lindell, Finland 69-68—137
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 68-69—137
Joost Luiten, Netherlands 68-69—137
Victor Perez, France 68-69—137
Rocco Repetto Taylor, Spain 68-69—137
Jayden Trey Schaper, South Africa 70-67—137
Marcel Schneider, Germany 70-67—137
Jason Scrivener, Australia 67-70—137
Marcel Siem, Germany 68-69—137
Darius Van Driel, Netherlands 69-68—137
Paul Waring, England 66-71—137
Adam Blomme, Sweden 71-67—138
Martin Couvra, France 66-72—138
Quentin Debove, France 70-68—138
Hennie Du Plessis, South Africa 70-68—138
Yuto Katsuragawa, Japan 70-68—138
Nathan Kimsey, England 67-71—138
Francesco Laporta, Italy 70-68—138
Alexander Levy, France 69-69—138
Yuvraj Sandhu, India 70-68—138
Connor Syme, Scotland 69-69—138
Fabrizio Zanotti, Paraguay 67-71—138
Yanhan Zhou, China 69-69—138
Matthew Baldwin, England 68-71—139
Sean Crocker, United States 71-68—139
Joe Dean, England 70-69—139
Ross Fisher, England 70-69—139
Ricardo Gouveia, Portugal 68-71—139
Gavin Green, Malaysia 74-65—139
Lev Grinberg, Ukraine 68-71—139
Arthur Haghedooren, Belgium 72-67—139
Andreas Halvorsen, Norway 71-68—139
Matteo Manassero, Italy 69-70—139
Maximilian Steinlechner, Austria 73-66—139
Caleb Surratt, United States 71-68—139
Kristof Ulenaers, Belgium 70-69—139
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 68-71—139
Daniel Gavins, England 75-WD

Missed Cut

Fred Biondi, Brazil 69-71—140
Aaron Cockerill, Canada 69-71—140
Ewen Ferguson, Scotland 71-69—140
Grant Forrest, Scotland 70-70—140
Simon Forsstrom, Sweden 69-71—140
Joel Girrbach, Switzerland 71-69—140
Tobias Jonsson, Sweden 71-69—140
Kazuma Kobori, New Zealand 69-71—140
Thriston Lawrence, South Africa 66-74—140
Richard Mansell, England 76-64—140
David Micheluzzi, Australia 72-68—140
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 72-68—140
Yannik Paul, Germany 70-70—140
Freddy Schott, Germany 70-70—140
Callum Tarren, England 71-69—140
Robin Williams, South Africa 69-71—140
Adri Arnaus, Spain 70-71—141
Lucas Bjerregaard, Denmark 73-68—141
Nicolas Colsaerts, Belgium 72-69—141
Ugo Coussaud, France 71-70—141
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 68-73—141
Frederic Lacroix, France 71-70—141
Pablo Larrazabal, Spain 71-70—141
Edoardo Molinari, Italy 69-72—141
Richie Ramsay, Scotland 68-73—141
JC Ritchie, South Africa 71-70—141
Quim Vidal, Spain 68-73—141
Josele Ballester, Spain 70-72—142
Matthis Besard, Belgium 72-70—142
Andres Gallegos, Argentina 70-72—142
Jordan Gumberg, United States 74-68—142
Michael Hollick, South Africa 70-72—142
David Law, Scotland 73-69—142
Stefano Mazzoli, Italy 69-73—142
Anthony Quayle, Australia 73-69—142
Brandon Robinson-Thompson, England 71-71—142
Shubhankar Sharma, India 70-72—142
Brandon Stone, South Africa 72-70—142
Hugo Townsend, Sweden 71-71—142
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 68-75—143
Filippo Celli, Italy 70-73—143
Nathan Cossement, Belgium 74-69—143
Marcus Helligkilde, Denmark 70-73—143
Angel Hidalgo, Spain 69-74—143
Adrian Meronk, Poland 70-73—143
James Meyer De Beco, Belgium 70-73—143
Felix Mory, France 70-73—143
Dylan Naidoo, South Africa 71-72—143
Niklas Norgaard Moller, Denmark 69-74—143
Jack Senior, England 72-71—143
Daan Huizing, Netherlands 73-71—144
Matthew Jordan, England 73-71—144
Joakim Lagergren, Sweden 71-73—144
Sam Bairstow, England 73-72—145
Todd Clements, England 70-75—145
Daniel Hillier, New Zealand 72-73—145
Maximilian Kieffer, Germany 70-75—145
Mike Toorop, Netherlands 73-72—145
Daniel Young, Scotland 77-68—145
Jack Yule, England 72-73—145
Rafa Cabrera Bello, Spain 70-76—146
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 68-78—146
Deon Germishuys, South Africa 72-74—146
Oihan Guillamoundeguy, France 73-73—146
Frank Kennedy, England 73-73—146
Jeong-Weon Ko, France 71-75—146
James Morrison, England 72-74—146
Ryan Peake, Australia 74-72—146
Lars Buijs, Belgium 76-72—148
Hunter Logan, United States 77-71—148
Daniel Rodrigues, Portugal 78-70—148
James Skeet, Belgium 73-75—148
Yente Van Doren, Belgium 76-72—148
Joshua Berry, England 72-77—149
Nacho Elvira, Spain 72-77—149
Ryggs Johnston, United States 77-72—149
Connor McKinney, Australia 72-77—149
Liam Bentein, Belgium 77-75—152
Jarno Tollenaire, Belgium 74-79—153

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

