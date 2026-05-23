Soudal Open Par Scores

Saturday
At Rinkven International GC
Antwerp, Belgium
Purse: $2.8 million
Yardage: 6,940; Par: 71
Third Round
|Zander Lombard, South Africa
|63-66-66—195
|-18
|MJ Daffue, South Africa
|67-66-65—198
|-15
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|64-68-67—199
|-14
|Benjamin Schmidt, England
|66-66-67—199
|-14
|Tom Vaillant, France
|65-64-70—199
|-14
|Albin Bergstrom, Sweden
|67-67-66—200
|-13
|Jorge Campillo, Spain
|66-66-68—200
|-13
|Andrew Johnston, England
|69-64-67—200
|-13
|Richard Sterne, South Africa
|64-68-68—200
|-13
|Kota Kaneko, Japan
|68-65-68—201
|-12
|Nathan Kimsey, England
|67-71-63—201
|-12
|Renato Paratore, Italy
|69-65-67—201
|-12
|Marcus Armitage, England
|68-68-66—202
|-11
|Oliver Lindell, Finland
|69-68-65—202
|-11
|Victor Perez, France
|68-69-65—202
|-11
|Wenyi Ding, China
|69-67-67—203
|-10
|Marcel Schneider, Germany
|70-67-66—203
|-10
|Gregorio De Leo, Italy
|66-71-67—204
|-9
|Quentin Debove, France
|70-68-66—204
|-9
|Manuel Elvira, Spain
|67-69-68—204
|-9
|Casey Jarvis, South Africa
|67-65-72—204
|-9
|Marcus Kinhult, Sweden
|66-67-71—204
|-9
|Mikael Lindberg, Sweden
|66-71-67—204
|-9
|Matthew Baldwin, England
|68-71-66—205
|-8
|Martin Couvra, France
|66-72-67—205
|-8
|Jens Dantorp, Sweden
|68-69-68—205
|-8
|Anthony De Schutter, Belgium
|67-70-68—205
|-8
|Calum Hill, Scotland
|67-69-69—205
|-8
|David Ravetto, France
|70-64-71—205
|-8
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|70-67-68—205
|-8
|Darius Van Driel, Netherlands
|69-68-68—205
|-8
|Cameron Adam, Scotland
|66-71-69—206
|-7
|Jack Buchanan, Australia
|67-70-69—206
|-7
|Ricardo Gouveia, Portugal
|68-71-67—206
|-7
|Rikuya Hoshino, Japan
|67-67-72—206
|-7
|Yuto Katsuragawa, Japan
|70-68-68—206
|-7
|Romain Langasque, France
|67-66-73—206
|-7
|Francesco Laporta, Italy
|70-68-68—206
|-7
|Alexander Levy, France
|69-69-68—206
|-7
|Eddie Pepperell, England
|69-65-72—206
|-7
|Yurav Premlall, South Africa
|67-68-71—206
|-7
|Yuvraj Sandhu, India
|70-68-68—206
|-7
|Kristof Ulenaers, Belgium
|70-69-67—206
|-7
|Euan Walker, Scotland
|71-65-70—206
|-7
|Jeff Winther, Denmark
|66-70-70—206
|-7
|Fabrizio Zanotti, Paraguay
|67-71-68—206
|-7
|Adam Blomme, Sweden
|71-67-69—207
|-6
|Jonathan Broomhead, South Africa
|69-66-72—207
|-6
|Davis Bryant, United States
|71-64-72—207
|-6
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|69-68-70—207
|-6
|Sean Crocker, United States
|71-68-68—207
|-6
|Joe Dean, England
|70-69-68—207
|-6
|Arthur Haghedooren, Belgium
|72-67-68—207
|-6
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|68-69-70—207
|-6
|Marcel Siem, Germany
|68-69-70—207
|-6
|Maximilian Steinlechner, Austria
|73-66-68—207
|-6
|Andy Sullivan, England
|66-69-72—207
|-6
|Paul Waring, England
|66-71-70—207
|-6
|Yanhan Zhou, China
|69-69-69—207
|-6
|Clement Charmasson, France
|68-69-71—208
|-5
|Julien Guerrier, France
|69-68-71—208
|-5
|Andreas Halvorsen, Norway
|71-68-69—208
|-5
|Scott Jamieson, Scotland
|67-70-71—208
|-5
|Rocco Repetto Taylor, Spain
|68-69-71—208
|-5
|Jason Scrivener, Australia
|67-70-71—208
|-5
|Connor Syme, Scotland
|69-69-70—208
|-5
|Thomas Detry, Belgium
|68-68-73—209
|-4
|Hennie Du Plessis, South Africa
|70-68-71—209
|-4
|Ross Fisher, England
|70-69-70—209
|-4
|Sadom Kaewkanjana, Thailand
|68-69-72—209
|-4
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|68-71-70—209
|-4
|Joost Luiten, Netherlands
|68-69-73—210
|-3
|Matteo Manassero, Italy
|69-70-72—211
|-2
|Caleb Surratt, United States
|71-68-72—211
|-2
|Gavin Green, Malaysia
|74-65-73—212
|-1
|Lev Grinberg, Ukraine
|68-71-74—213
|E
