Soudal Open Par Scores

The Associated Press

May 23, 2026, 11:51 AM

Saturday

At Rinkven International GC

Antwerp, Belgium

Purse: $2.8 million

Yardage: 6,940; Par: 71

Third Round

Zander Lombard, South Africa 63-66-66—195 -18
MJ Daffue, South Africa 67-66-65—198 -15
Jacob Skov Olesen, Denmark 64-68-67—199 -14
Benjamin Schmidt, England 66-66-67—199 -14
Tom Vaillant, France 65-64-70—199 -14
Albin Bergstrom, Sweden 67-67-66—200 -13
Jorge Campillo, Spain 66-66-68—200 -13
Andrew Johnston, England 69-64-67—200 -13
Richard Sterne, South Africa 64-68-68—200 -13
Kota Kaneko, Japan 68-65-68—201 -12
Nathan Kimsey, England 67-71-63—201 -12
Renato Paratore, Italy 69-65-67—201 -12
Marcus Armitage, England 68-68-66—202 -11
Oliver Lindell, Finland 69-68-65—202 -11
Victor Perez, France 68-69-65—202 -11
Wenyi Ding, China 69-67-67—203 -10
Marcel Schneider, Germany 70-67-66—203 -10
Gregorio De Leo, Italy 66-71-67—204 -9
Quentin Debove, France 70-68-66—204 -9
Manuel Elvira, Spain 67-69-68—204 -9
Casey Jarvis, South Africa 67-65-72—204 -9
Marcus Kinhult, Sweden 66-67-71—204 -9
Mikael Lindberg, Sweden 66-71-67—204 -9
Matthew Baldwin, England 68-71-66—205 -8
Martin Couvra, France 66-72-67—205 -8
Jens Dantorp, Sweden 68-69-68—205 -8
Anthony De Schutter, Belgium 67-70-68—205 -8
Calum Hill, Scotland 67-69-69—205 -8
David Ravetto, France 70-64-71—205 -8
Jayden Trey Schaper, South Africa 70-67-68—205 -8
Darius Van Driel, Netherlands 69-68-68—205 -8
Cameron Adam, Scotland 66-71-69—206 -7
Jack Buchanan, Australia 67-70-69—206 -7
Ricardo Gouveia, Portugal 68-71-67—206 -7
Rikuya Hoshino, Japan 67-67-72—206 -7
Yuto Katsuragawa, Japan 70-68-68—206 -7
Romain Langasque, France 67-66-73—206 -7
Francesco Laporta, Italy 70-68-68—206 -7
Alexander Levy, France 69-69-68—206 -7
Eddie Pepperell, England 69-65-72—206 -7
Yurav Premlall, South Africa 67-68-71—206 -7
Yuvraj Sandhu, India 70-68-68—206 -7
Kristof Ulenaers, Belgium 70-69-67—206 -7
Euan Walker, Scotland 71-65-70—206 -7
Jeff Winther, Denmark 66-70-70—206 -7
Fabrizio Zanotti, Paraguay 67-71-68—206 -7
Adam Blomme, Sweden 71-67-69—207 -6
Jonathan Broomhead, South Africa 69-66-72—207 -6
Davis Bryant, United States 71-64-72—207 -6
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 69-68-70—207 -6
Sean Crocker, United States 71-68-68—207 -6
Joe Dean, England 70-69-68—207 -6
Arthur Haghedooren, Belgium 72-67-68—207 -6
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 68-69-70—207 -6
Marcel Siem, Germany 68-69-70—207 -6
Maximilian Steinlechner, Austria 73-66-68—207 -6
Andy Sullivan, England 66-69-72—207 -6
Paul Waring, England 66-71-70—207 -6
Yanhan Zhou, China 69-69-69—207 -6
Clement Charmasson, France 68-69-71—208 -5
Julien Guerrier, France 69-68-71—208 -5
Andreas Halvorsen, Norway 71-68-69—208 -5
Scott Jamieson, Scotland 67-70-71—208 -5
Rocco Repetto Taylor, Spain 68-69-71—208 -5
Jason Scrivener, Australia 67-70-71—208 -5
Connor Syme, Scotland 69-69-70—208 -5
Thomas Detry, Belgium 68-68-73—209 -4
Hennie Du Plessis, South Africa 70-68-71—209 -4
Ross Fisher, England 70-69-70—209 -4
Sadom Kaewkanjana, Thailand 68-69-72—209 -4
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 68-71-70—209 -4
Joost Luiten, Netherlands 68-69-73—210 -3
Matteo Manassero, Italy 69-70-72—211 -2
Caleb Surratt, United States 71-68-72—211 -2
Gavin Green, Malaysia 74-65-73—212 -1
Lev Grinberg, Ukraine 68-71-74—213 E

