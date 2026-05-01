Live Radio
Home » Sports » Riviera Maya Open at…

Riviera Maya Open at Mayakoba Scores

The Associated Press

May 1, 2026, 8:10 PM

Friday

At El Camaleon Golf Club

Playa del Carmen, Mexico

Purse: $2.5 million

Yardage: 6,583; Par: 72

Second Round

Brianna Do 66-69—135
Nelly Korda 68-67—135
Melanie Green 66-70—136
Minami Katsu 69-68—137
Carlota Ciganda 67-71—138
Yu Liu 72-66—138
Olivia Cowan 71-68—139
Sofia Garcia 70-69—139
Gaby Lopez 68-71—139
Arpichaya Yubol 70-69—139
Erika Hara 68-72—140
Soo Bin Joo 68-72—140
Lizette Salas 69-71—140
Laetitia Beck 71-70—141
Celine Borge 72-69—141
Jodi Ewart Shadoff 71-70—141
Nataliya Guseva 69-72—141
Jin Hee Im 70-71—141
Mina Kreiter 70-71—141
Pajaree Anannarukarn 72-70—142
Amanda Doherty 71-71—142
Isi Gabsa 72-70—142
Mariel Galdiano 73-69—142
Danielle Kang 70-72—142
Maria Marin 71-71—142
Emma McMyler 72-70—142
Carolina Melgrati 69-73—142
Nastasia Nadaud 71-71—142
Gabriela Ruffels 70-72—142
Kokona Sakurai 68-74—142
Michelle Zhang 72-70—142
Peiyun Chien 71-72—143
Savannah Grewal 76-67—143
Jiwon Jeon 72-71—143
Gina Kim 74-69—143
Aline Krauter 72-71—143
Lucy Li 72-71—143
Azahara Munoz 72-71—143
Alexa Pano 74-69—143
Carla Tejedo 71-72—143
Adela Cernousek 75-69—144
Chella Choi 70-74—144
Celine Herbin 74-70—144
Maude-Aimee Leblanc 71-73—144
Natasha Andrea Oon 69-75—144
Jasmine Suwannapura 71-73—144
Lauren Walsh 72-72—144
Weiwei Zhang 69-75—144
Ana Belac 74-71—145
Camille Boyd 74-71—145
Robyn Choi 69-76—145
Hailee Cooper 72-73—145
Daniela Darquea 75-70—145
Isabella Fierro 77-68—145
Laney Frye 71-74—145
Brooke Matthews 70-75—145
Benedetta Moresco 71-74—145
Jessica Porvasnik 72-73—145
Linnea Strom 72-73—145
Madison Young 73-72—145
Yahui Zhang 73-72—145
Linn Grant 71-75—146
You Min Hwang 73-73—146
Akie Iwai 72-74—146
Chisato Iwai 75-71—146
MinJi Kang 74-72—146
Jeongeun Lee6 74-72—146
Hira Naveed 74-72—146
Yuna Nishimura 71-75—146
Katherine Perry-Hamski 70-76—146
Sophia Schubert 70-76—146
Hinako Shibuno 76-70—146
Gigi Stoll 75-71—146
Alana Uriell 74-72—146
Dewi Weber 75-71—146
Alena Sharp 83-WD

Missed Cut

Juniper Jang 73-74—147
Carolina Lopez-Chacarra Coto 75-72—147
Suvichaya Vinijchaitham 68-79—147
Jing Yan 77-70—147
Yuri Yoshida 72-75—147
Haeji Kang 73-75—148
Dongeun Lee 74-74—148
Bianca Pagdanganan 73-75—148
Paula Reto 72-76—148
Bailey Tardy 73-75—148
Xiaowen Yin 76-72—148
Maria Fassi 75-74—149
Caley McGinty 76-73—149
Stephanie Meadow 75-74—149
Morgane Metraux 74-75—149
Jennifer Song 71-78—149
Albane Valenzuela 76-73—149
Dani Holmqvist 71-79—150
Leah John 74-76—150
Frida Kinhult 74-76—150
Jeong Eun Lee5 74-76—150
Alejandra Llaneza 73-77—150
Jaravee Boonchant 77-74—151
Briana Chacon 83-68—151
Anne Chen 75-76—151
Ssu-Chia Cheng 80-71—151
Lauren Hartlage 79-72—151
Ana Jimenez 72-80—152
Riley Smyth 75-78—153
Maria Balcazar 80-74—154
Sarah Kemp 75-79—154
Sung Hyun Park 78-76—154
Kate Smith-Stroh 80-74—154
Clarisa Temelo 76-78—154
Heather Young 77-77—154
Tiffany Chan 79-76—155
Natalie Gulbis 82-73—155
Min Lee 79-76—155
Andrea Ostos Mendoza 80-75—155
Chiara Tamburlini 73-83—156
Christina Kim 76-81—157
Polly Mack 79-78—157
Maria Torres 84-73—157
Su-Hyun Oh 81-77—158
Yuka Saso 75-83—158
Matilda Castren 82-82—164
Carolina Rotzinger 83-81—164

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up