Riviera Maya Open at Mayakoba Scores

Friday At El Camaleon Golf Club Playa del Carmen, Mexico Purse: $2.5 million Yardage: 6,583; Par: 72 Second Round Brianna…
Friday
At El Camaleon Golf Club
Playa del Carmen, Mexico
Purse: $2.5 million
Yardage: 6,583; Par: 72
Second Round
|Brianna Do
|66-69—135
|Nelly Korda
|68-67—135
|Melanie Green
|66-70—136
|Minami Katsu
|69-68—137
|Carlota Ciganda
|67-71—138
|Yu Liu
|72-66—138
|Olivia Cowan
|71-68—139
|Sofia Garcia
|70-69—139
|Gaby Lopez
|68-71—139
|Arpichaya Yubol
|70-69—139
|Erika Hara
|68-72—140
|Soo Bin Joo
|68-72—140
|Lizette Salas
|69-71—140
|Laetitia Beck
|71-70—141
|Celine Borge
|72-69—141
|Jodi Ewart Shadoff
|71-70—141
|Nataliya Guseva
|69-72—141
|Jin Hee Im
|70-71—141
|Mina Kreiter
|70-71—141
|Pajaree Anannarukarn
|72-70—142
|Amanda Doherty
|71-71—142
|Isi Gabsa
|72-70—142
|Mariel Galdiano
|73-69—142
|Danielle Kang
|70-72—142
|Maria Marin
|71-71—142
|Emma McMyler
|72-70—142
|Carolina Melgrati
|69-73—142
|Nastasia Nadaud
|71-71—142
|Gabriela Ruffels
|70-72—142
|Kokona Sakurai
|68-74—142
|Michelle Zhang
|72-70—142
|Peiyun Chien
|71-72—143
|Savannah Grewal
|76-67—143
|Jiwon Jeon
|72-71—143
|Gina Kim
|74-69—143
|Aline Krauter
|72-71—143
|Lucy Li
|72-71—143
|Azahara Munoz
|72-71—143
|Alexa Pano
|74-69—143
|Carla Tejedo
|71-72—143
|Adela Cernousek
|75-69—144
|Chella Choi
|70-74—144
|Celine Herbin
|74-70—144
|Maude-Aimee Leblanc
|71-73—144
|Natasha Andrea Oon
|69-75—144
|Jasmine Suwannapura
|71-73—144
|Lauren Walsh
|72-72—144
|Weiwei Zhang
|69-75—144
|Ana Belac
|74-71—145
|Camille Boyd
|74-71—145
|Robyn Choi
|69-76—145
|Hailee Cooper
|72-73—145
|Daniela Darquea
|75-70—145
|Isabella Fierro
|77-68—145
|Laney Frye
|71-74—145
|Brooke Matthews
|70-75—145
|Benedetta Moresco
|71-74—145
|Jessica Porvasnik
|72-73—145
|Linnea Strom
|72-73—145
|Madison Young
|73-72—145
|Yahui Zhang
|73-72—145
|Linn Grant
|71-75—146
|You Min Hwang
|73-73—146
|Akie Iwai
|72-74—146
|Chisato Iwai
|75-71—146
|MinJi Kang
|74-72—146
|Jeongeun Lee6
|74-72—146
|Hira Naveed
|74-72—146
|Yuna Nishimura
|71-75—146
|Katherine Perry-Hamski
|70-76—146
|Sophia Schubert
|70-76—146
|Hinako Shibuno
|76-70—146
|Gigi Stoll
|75-71—146
|Alana Uriell
|74-72—146
|Dewi Weber
|75-71—146
|Alena Sharp
|83-WD
Missed Cut
|Juniper Jang
|73-74—147
|Carolina Lopez-Chacarra Coto
|75-72—147
|Suvichaya Vinijchaitham
|68-79—147
|Jing Yan
|77-70—147
|Yuri Yoshida
|72-75—147
|Haeji Kang
|73-75—148
|Dongeun Lee
|74-74—148
|Bianca Pagdanganan
|73-75—148
|Paula Reto
|72-76—148
|Bailey Tardy
|73-75—148
|Xiaowen Yin
|76-72—148
|Maria Fassi
|75-74—149
|Caley McGinty
|76-73—149
|Stephanie Meadow
|75-74—149
|Morgane Metraux
|74-75—149
|Jennifer Song
|71-78—149
|Albane Valenzuela
|76-73—149
|Dani Holmqvist
|71-79—150
|Leah John
|74-76—150
|Frida Kinhult
|74-76—150
|Jeong Eun Lee5
|74-76—150
|Alejandra Llaneza
|73-77—150
|Jaravee Boonchant
|77-74—151
|Briana Chacon
|83-68—151
|Anne Chen
|75-76—151
|Ssu-Chia Cheng
|80-71—151
|Lauren Hartlage
|79-72—151
|Ana Jimenez
|72-80—152
|Riley Smyth
|75-78—153
|Maria Balcazar
|80-74—154
|Sarah Kemp
|75-79—154
|Sung Hyun Park
|78-76—154
|Kate Smith-Stroh
|80-74—154
|Clarisa Temelo
|76-78—154
|Heather Young
|77-77—154
|Tiffany Chan
|79-76—155
|Natalie Gulbis
|82-73—155
|Min Lee
|79-76—155
|Andrea Ostos Mendoza
|80-75—155
|Chiara Tamburlini
|73-83—156
|Christina Kim
|76-81—157
|Polly Mack
|79-78—157
|Maria Torres
|84-73—157
|Su-Hyun Oh
|81-77—158
|Yuka Saso
|75-83—158
|Matilda Castren
|82-82—164
|Carolina Rotzinger
|83-81—164
