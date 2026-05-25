Live Radio
Home » Sports » Sports Betting Line

Sports Betting Line

The Associated Press

May 25, 2026, 5:11 PM

NBA

Tuesday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at OKLAHOMA CITY (215½) San Antonio

MLB

Tuesday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Tampa Bay -113 at BALTIMORE -106
at DETROIT -136 LA Angels +116
at KANSAS CITY OFF N.Y Yankees OFF
at CHICAGO WHITE SOX -115 Minnesota -104
at TEXAS -138 Houston +117
Seattle -114 at ATHLETICS -105

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at PITTSBURGH -126 Chicago Cubs +108
at N.Y METS OFF Cincinnati OFF
at MILWAUKEE -161 St. Louis +136
at SAN DIEGO -121 Philadelphia +102
Arizona OFF at SAN FRANCISCO OFF
at LA DODGERS -235 Colorado +193

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at CLEVELAND -142 Washington +121
Atlanta -111 at BOSTON -107
at TORONTO OFF Miami OFF

National Hockey League (NHL)

Tuesday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Colorado -115 at VEGAS -105

Consensus odds provided by Sportradar

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up