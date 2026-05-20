PWHL Playoff Glance

The Associated Press

May 20, 2026, 10:12 PM

All Times EDT

x-if necessary

Semifinals Ottawa 3,

Boston 1

Thursday, April 30: Boston 2, Ottawa 1

Saturday, May 2: Ottawa 3, Boston 1

Friday, May 8: Ottawa 2, Boston 1

Sunday, May 10: Ottawa 4, Boston 3, 2OT

Montreal 3, Minnesota 2

Saturday, May 2: Minnesota 5, Montreal 4, OT

Tuesday, May 5: Montreal 1, Minnesota 0

Thursday, May 7: Montreal 2, Minnesota 1

Game 4, May 8: Minnesota 3, Montreal 1

Game 5, May 12: Montreal 2, Minnesota 1

Finals Montreal 3, Ottawa 1

Thursday, May 14: Montreal 3, Ottawa 2, OT

Saturday, May 16: Montreal 2, Ottawa 1, OT

Monday, May 18: Ottawa 2, Montreal 1

Wednesday, May 20: Montreal 4, Ottawa 0

