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PGA Championship Par Scores

The Associated Press

May 14, 2026, 8:16 PM

Thursday

At Aronimink Golf Club

Newtown Square, Pa.

Yardage: 7,394; Par: 70

First Round

Ryo Hisatsune, Japan 34-33—67 -3
Stephan Jaeger, Germany 31-36—67 -3
Martin Kaymer, Germany 34-33—67 -3
Min Woo Lee, Australia 33-34—67 -3
Aldrich Potgieter, South Africa 33-34—67 -3
Scottie Scheffler, United States 34-33—67 -3
Alex Smalley, United States 33-34—67 -3
Daniel Brown, England 34-34—68 -2
Corey Conners, Canada 34-34—68 -2
Max Greyserman, United States 34-34—68 -2
Shane Lowry, Ireland 34-34—68 -2
Patrick Reed, United States 34-34—68 -2
Xander Schauffele, United States 35-33—68 -2
Sahith Theegala, United States 34-34—68 -2
Chandler Blanchet, United States 35-34—69 -1
Bud Cauley, United States 32-37—69 -1
Jason Day, Australia 33-36—69 -1
Ryan Gerard, United States 36-33—69 -1
Garrick Higgo, South Africa 35-34—69 -1
Nicolai Hojgaard, Denmark 34-35—69 -1
Brooks Koepka, United States 35-34—69 -1
Maverick McNealy, United States 35-34—69 -1
Collin Morikawa, United States 34-35—69 -1
Joaquin Niemann, Chile 34-35—69 -1
Andrew Novak, United States 33-36—69 -1
Andrew Putnam, United States 36-33—69 -1
Jon Rahm, Spain 33-36—69 -1
Matti Schmid, Germany 36-33—69 -1
Cameron Smith, Australia 35-34—69 -1
Jordan Spieth, United States 35-34—69 -1
Sam Stevens, United States 36-33—69 -1
Nick Taylor, Canada 33-36—69 -1
Justin Thomas, United States 32-37—69 -1
Michael Block, United States 36-34—70 E
Sam Burns, United States 35-35—70 E
Patrick Cantlay, United States 36-34—70 E
Matt Fitzpatrick, England 35-35—70 E
Rickie Fowler, United States 34-36—70 E
Ryan Fox, New Zealand 33-37—70 E
Brian Harman, United States 34-36—70 E
Rico Hoey, Philippines 37-33—70 E
Casey Jarvis, South Africa 33-37—70 E
Kurt Kitayama, United States 35-35—70 E
Robert MacIntyre, Scotland 34-36—70 E
Hideki Matsuyama, Japan 35-35—70 E
Aaron Rai, England 36-34—70 E
Justin Rose, England 37-33—70 E
J.J. Spaun, United States 37-33—70 E
Akshay Bhatia, United States 32-39—71 +1
Pierceson Coody, United States 35-36—71 +1
Luke Donald, England 34-37—71 +1
Harris English, United States 36-35—71 +1
Ben Griffin, United States 38-33—71 +1
Kazuki Higa, Japan 37-34—71 +1
Daniel Hillier, New Zealand 34-37—71 +1
Si Woo Kim, South Korea 35-36—71 +1
Hao-Tong Li, China 36-35—71 +1
Mikael Lindberg, Sweden 35-36—71 +1
Denny McCarthy, United States 35-36—71 +1
Alex Noren, Sweden 36-35—71 +1
J.T. Poston, United States 34-37—71 +1
David Puig, Spain 35-36—71 +1
Kristoffer Reitan, Norway 37-34—71 +1
Jimmy Walker, United States 36-35—71 +1
Matt Wallace, England 36-35—71 +1
Cameron Young, United States 35-36—71 +1
Ludvig Aberg, Sweden 37-35—72 +2
Angel Ayora Fanegas, Spain 37-35—72 +2
Christiaan Bezuidenhout, South Africa 36-36—72 +2
Michael Brennan, United States 33-39—72 +2
Brian Campbell, United States 36-36—72 +2
Thomas Detry, Belgium 33-39—72 +2
Alex Fitzpatrick, England 34-38—72 +2
Tommy Fleetwood, England 36-36—72 +2
Chris Gotterup, United States 36-36—72 +2
Harry Hall, England 34-38—72 +2
Tyrrell Hatton, England 34-38—72 +2
Russell Henley, United States 36-36—72 +2
Tom Hoge, United States 35-37—72 +2
Rasmus Hojgaard, Denmark 37-35—72 +2
Dustin Johnson, United States 36-36—72 +2
John Keefer, United States 36-36—72 +2
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 37-35—72 +2
Taylor Pendrith, Canada 36-36—72 +2
Adam Scott, Australia 35-37—72 +2
Austin Smotherman, United States 36-36—72 +2
Elvis Smylie, Australia 36-36—72 +2
Brandt Snedeker, United States 35-37—72 +2
Andy Sullivan, England 35-37—72 +2
Bernd Wiesberger, Austria 34-38—72 +2
Gary Woodland, United States 36-36—72 +2
Y.E. Yang, South Korea 37-35—72 +2
Jordan Gumberg, United States 35-38—73 +3
Joe Highsmith, United States 34-39—73 +3
Sungjae Im, South Korea 36-37—73 +3
Kota Kaneko, Japan 36-37—73 +3
Michael Kim, United States 36-37—73 +3
Chris Kirk, United States 34-39—73 +3
Keith Mitchell, United States 36-37—73 +3
John Parry, England 34-39—73 +3
Ben Polland, United States 37-36—73 +3
Sepp Straka, Austria 37-36—73 +3
Sami Valimaki, Finland 36-37—73 +3
Jhonattan Vegas, Venezuela 36-37—73 +3
Daniel Berger, United States 37-37—74 +4
Keegan Bradley, United States 36-38—74 +4
Jacob Bridgeman, United States 40-34—74 +4
Ricky Castillo, United States 39-35—74 +4
Stewart Cink, United States 37-37—74 +4
Padraig Harrington, Ireland 38-36—74 +4
Ian Holt, United States 36-38—74 +4
Billy Horschel, United States 36-38—74 +4
Viktor Hovland, Norway 38-36—74 +4
Ben Kern, United States 39-35—74 +4
David Lipsky, United States 38-36—74 +4
Rory McIlroy, Northern Ireland 39-35—74 +4
Tom McKibbin, Northern Ireland 37-37—74 +4
William Mouw, United States 34-40—74 +4
Travis Smyth, Australia 38-36—74 +4
Wyndham Clark, United States 39-36—75 +5
Tyler Collet, United States 35-40—75 +5
Jason Dufner, United States 38-37—75 +5
Nicolas Echavarria, Colombia 37-38—75 +5
Max Homa, United States 37-38—75 +5
Ryan Lenahan, United States 38-37—75 +5
Paul McClure, United States 34-41—75 +5
Marco Penge, England 37-38—75 +5
Adrien Saddier, France 37-38—75 +5
Garrett Sapp, United States 38-37—75 +5
Jayden Trey Schaper, South Africa 39-36—75 +5
Adam Schenk, United States 35-40—75 +5
Jordan L. Smith, England 37-38—75 +5
Timothy Wiseman, United States 38-37—75 +5
Sudarshan Yellamaraju, Canada 38-37—75 +5
Francisco Bide, Argentina 36-40—76 +6
Bryson DeChambeau, United States 37-39—76 +6
Steven Fisk, United States 36-40—76 +6
Lucas Glover, United States 37-39—76 +6
Emiliano Grillo, Argentina 38-38—76 +6
Zach Haynes, United States 39-37—76 +6
Max McGreevy, United States 37-39—76 +6
Jesse Droemer, United States 37-40—77 +7
Chris Gabriele, United States 39-38—77 +7
Matthew McCarty, United States 39-38—77 +7
Shaun Micheel, United States 37-40—77 +7
Patrick Rodgers, United States 39-38—77 +7
Michael Thorbjornsen, United States 39-38—77 +7
Ryan Vermeer, United States 34-43—77 +7
Derek Berg, United States 34-44—78 +8
Davis Riley, United States 38-40—78 +8
Bryce Fisher, United States 39-40—79 +9
Austin Hurt, United States 39-40—79 +9
Michael Kartrude, United States 40-39—79 +9
Jared Jones, United States 40-40—80 +10
Mark Geddes, England 39-42—81 +11
Braden Shattuck, United States 38-43—81 +11

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