PGA Championship Par Scores

Thursday
At Aronimink Golf Club
Newtown Square, Pa.
Yardage: 7,394; Par: 70
First Round
|Ryo Hisatsune, Japan
|34-33—67
|-3
|Stephan Jaeger, Germany
|31-36—67
|-3
|Martin Kaymer, Germany
|34-33—67
|-3
|Min Woo Lee, Australia
|33-34—67
|-3
|Aldrich Potgieter, South Africa
|33-34—67
|-3
|Scottie Scheffler, United States
|34-33—67
|-3
|Alex Smalley, United States
|33-34—67
|-3
|Daniel Brown, England
|34-34—68
|-2
|Corey Conners, Canada
|34-34—68
|-2
|Max Greyserman, United States
|34-34—68
|-2
|Shane Lowry, Ireland
|34-34—68
|-2
|Patrick Reed, United States
|34-34—68
|-2
|Xander Schauffele, United States
|35-33—68
|-2
|Sahith Theegala, United States
|34-34—68
|-2
|Chandler Blanchet, United States
|35-34—69
|-1
|Bud Cauley, United States
|32-37—69
|-1
|Jason Day, Australia
|33-36—69
|-1
|Ryan Gerard, United States
|36-33—69
|-1
|Garrick Higgo, South Africa
|35-34—69
|-1
|Nicolai Hojgaard, Denmark
|34-35—69
|-1
|Brooks Koepka, United States
|35-34—69
|-1
|Maverick McNealy, United States
|35-34—69
|-1
|Collin Morikawa, United States
|34-35—69
|-1
|Joaquin Niemann, Chile
|34-35—69
|-1
|Andrew Novak, United States
|33-36—69
|-1
|Andrew Putnam, United States
|36-33—69
|-1
|Jon Rahm, Spain
|33-36—69
|-1
|Matti Schmid, Germany
|36-33—69
|-1
|Cameron Smith, Australia
|35-34—69
|-1
|Jordan Spieth, United States
|35-34—69
|-1
|Sam Stevens, United States
|36-33—69
|-1
|Nick Taylor, Canada
|33-36—69
|-1
|Justin Thomas, United States
|32-37—69
|-1
|Michael Block, United States
|36-34—70
|E
|Sam Burns, United States
|35-35—70
|E
|Patrick Cantlay, United States
|36-34—70
|E
|Matt Fitzpatrick, England
|35-35—70
|E
|Rickie Fowler, United States
|34-36—70
|E
|Ryan Fox, New Zealand
|33-37—70
|E
|Brian Harman, United States
|34-36—70
|E
|Rico Hoey, Philippines
|37-33—70
|E
|Casey Jarvis, South Africa
|33-37—70
|E
|Kurt Kitayama, United States
|35-35—70
|E
|Robert MacIntyre, Scotland
|34-36—70
|E
|Hideki Matsuyama, Japan
|35-35—70
|E
|Aaron Rai, England
|36-34—70
|E
|Justin Rose, England
|37-33—70
|E
|J.J. Spaun, United States
|37-33—70
|E
|Akshay Bhatia, United States
|32-39—71
|+1
|Pierceson Coody, United States
|35-36—71
|+1
|Luke Donald, England
|34-37—71
|+1
|Harris English, United States
|36-35—71
|+1
|Ben Griffin, United States
|38-33—71
|+1
|Kazuki Higa, Japan
|37-34—71
|+1
|Daniel Hillier, New Zealand
|34-37—71
|+1
|Si Woo Kim, South Korea
|35-36—71
|+1
|Hao-Tong Li, China
|36-35—71
|+1
|Mikael Lindberg, Sweden
|35-36—71
|+1
|Denny McCarthy, United States
|35-36—71
|+1
|Alex Noren, Sweden
|36-35—71
|+1
|J.T. Poston, United States
|34-37—71
|+1
|David Puig, Spain
|35-36—71
|+1
|Kristoffer Reitan, Norway
|37-34—71
|+1
|Jimmy Walker, United States
|36-35—71
|+1
|Matt Wallace, England
|36-35—71
|+1
|Cameron Young, United States
|35-36—71
|+1
|Ludvig Aberg, Sweden
|37-35—72
|+2
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|37-35—72
|+2
|Christiaan Bezuidenhout, South Africa
|36-36—72
|+2
|Michael Brennan, United States
|33-39—72
|+2
|Brian Campbell, United States
|36-36—72
|+2
|Thomas Detry, Belgium
|33-39—72
|+2
|Alex Fitzpatrick, England
|34-38—72
|+2
|Tommy Fleetwood, England
|36-36—72
|+2
|Chris Gotterup, United States
|36-36—72
|+2
|Harry Hall, England
|34-38—72
|+2
|Tyrrell Hatton, England
|34-38—72
|+2
|Russell Henley, United States
|36-36—72
|+2
|Tom Hoge, United States
|35-37—72
|+2
|Rasmus Hojgaard, Denmark
|37-35—72
|+2
|Dustin Johnson, United States
|36-36—72
|+2
|John Keefer, United States
|36-36—72
|+2
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark
|37-35—72
|+2
|Taylor Pendrith, Canada
|36-36—72
|+2
|Adam Scott, Australia
|35-37—72
|+2
|Austin Smotherman, United States
|36-36—72
|+2
|Elvis Smylie, Australia
|36-36—72
|+2
|Brandt Snedeker, United States
|35-37—72
|+2
|Andy Sullivan, England
|35-37—72
|+2
|Bernd Wiesberger, Austria
|34-38—72
|+2
|Gary Woodland, United States
|36-36—72
|+2
|Y.E. Yang, South Korea
|37-35—72
|+2
|Jordan Gumberg, United States
|35-38—73
|+3
|Joe Highsmith, United States
|34-39—73
|+3
|Sungjae Im, South Korea
|36-37—73
|+3
|Kota Kaneko, Japan
|36-37—73
|+3
|Michael Kim, United States
|36-37—73
|+3
|Chris Kirk, United States
|34-39—73
|+3
|Keith Mitchell, United States
|36-37—73
|+3
|John Parry, England
|34-39—73
|+3
|Ben Polland, United States
|37-36—73
|+3
|Sepp Straka, Austria
|37-36—73
|+3
|Sami Valimaki, Finland
|36-37—73
|+3
|Jhonattan Vegas, Venezuela
|36-37—73
|+3
|Daniel Berger, United States
|37-37—74
|+4
|Keegan Bradley, United States
|36-38—74
|+4
|Jacob Bridgeman, United States
|40-34—74
|+4
|Ricky Castillo, United States
|39-35—74
|+4
|Stewart Cink, United States
|37-37—74
|+4
|Padraig Harrington, Ireland
|38-36—74
|+4
|Ian Holt, United States
|36-38—74
|+4
|Billy Horschel, United States
|36-38—74
|+4
|Viktor Hovland, Norway
|38-36—74
|+4
|Ben Kern, United States
|39-35—74
|+4
|David Lipsky, United States
|38-36—74
|+4
|Rory McIlroy, Northern Ireland
|39-35—74
|+4
|Tom McKibbin, Northern Ireland
|37-37—74
|+4
|William Mouw, United States
|34-40—74
|+4
|Travis Smyth, Australia
|38-36—74
|+4
|Wyndham Clark, United States
|39-36—75
|+5
|Tyler Collet, United States
|35-40—75
|+5
|Jason Dufner, United States
|38-37—75
|+5
|Nicolas Echavarria, Colombia
|37-38—75
|+5
|Max Homa, United States
|37-38—75
|+5
|Ryan Lenahan, United States
|38-37—75
|+5
|Paul McClure, United States
|34-41—75
|+5
|Marco Penge, England
|37-38—75
|+5
|Adrien Saddier, France
|37-38—75
|+5
|Garrett Sapp, United States
|38-37—75
|+5
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|39-36—75
|+5
|Adam Schenk, United States
|35-40—75
|+5
|Jordan L. Smith, England
|37-38—75
|+5
|Timothy Wiseman, United States
|38-37—75
|+5
|Sudarshan Yellamaraju, Canada
|38-37—75
|+5
|Francisco Bide, Argentina
|36-40—76
|+6
|Bryson DeChambeau, United States
|37-39—76
|+6
|Steven Fisk, United States
|36-40—76
|+6
|Lucas Glover, United States
|37-39—76
|+6
|Emiliano Grillo, Argentina
|38-38—76
|+6
|Zach Haynes, United States
|39-37—76
|+6
|Max McGreevy, United States
|37-39—76
|+6
|Jesse Droemer, United States
|37-40—77
|+7
|Chris Gabriele, United States
|39-38—77
|+7
|Matthew McCarty, United States
|39-38—77
|+7
|Shaun Micheel, United States
|37-40—77
|+7
|Patrick Rodgers, United States
|39-38—77
|+7
|Michael Thorbjornsen, United States
|39-38—77
|+7
|Ryan Vermeer, United States
|34-43—77
|+7
|Derek Berg, United States
|34-44—78
|+8
|Davis Riley, United States
|38-40—78
|+8
|Bryce Fisher, United States
|39-40—79
|+9
|Austin Hurt, United States
|39-40—79
|+9
|Michael Kartrude, United States
|40-39—79
|+9
|Jared Jones, United States
|40-40—80
|+10
|Mark Geddes, England
|39-42—81
|+11
|Braden Shattuck, United States
|38-43—81
|+11
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