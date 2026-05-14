PGA Championship Scores

Thursday
At Aronimink Golf Club
Newtown Square, Pa.
Yardage: 7,394; Par: 70
First Round
|Ryo Hisatsune, Japan
|34-33—67
|Stephan Jaeger, Germany
|31-36—67
|Martin Kaymer, Germany
|34-33—67
|Min Woo Lee, Australia
|33-34—67
|Aldrich Potgieter, South Africa
|33-34—67
|Scottie Scheffler, United States
|34-33—67
|Alex Smalley, United States
|33-34—67
|Daniel Brown, England
|34-34—68
|Corey Conners, Canada
|34-34—68
|Max Greyserman, United States
|34-34—68
|Shane Lowry, Ireland
|34-34—68
|Patrick Reed, United States
|34-34—68
|Xander Schauffele, United States
|35-33—68
|Sahith Theegala, United States
|34-34—68
|Chandler Blanchet, United States
|35-34—69
|Bud Cauley, United States
|32-37—69
|Jason Day, Australia
|33-36—69
|Ryan Gerard, United States
|36-33—69
|Garrick Higgo, South Africa
|35-34—69
|Nicolai Hojgaard, Denmark
|34-35—69
|Brooks Koepka, United States
|35-34—69
|Maverick McNealy, United States
|35-34—69
|Collin Morikawa, United States
|34-35—69
|Joaquin Niemann, Chile
|34-35—69
|Andrew Novak, United States
|33-36—69
|Andrew Putnam, United States
|36-33—69
|Jon Rahm, Spain
|33-36—69
|Matti Schmid, Germany
|36-33—69
|Cameron Smith, Australia
|35-34—69
|Jordan Spieth, United States
|35-34—69
|Sam Stevens, United States
|36-33—69
|Nick Taylor, Canada
|33-36—69
|Justin Thomas, United States
|32-37—69
|Michael Block, United States
|36-34—70
|Sam Burns, United States
|35-35—70
|Patrick Cantlay, United States
|36-34—70
|Matt Fitzpatrick, England
|35-35—70
|Rickie Fowler, United States
|34-36—70
|Ryan Fox, New Zealand
|33-37—70
|Brian Harman, United States
|34-36—70
|Rico Hoey, Philippines
|37-33—70
|Casey Jarvis, South Africa
|33-37—70
|Kurt Kitayama, United States
|35-35—70
|Robert MacIntyre, Scotland
|34-36—70
|Hideki Matsuyama, Japan
|35-35—70
|Aaron Rai, England
|36-34—70
|Justin Rose, England
|37-33—70
|J.J. Spaun, United States
|37-33—70
|Akshay Bhatia, United States
|32-39—71
|Pierceson Coody, United States
|35-36—71
|Luke Donald, England
|34-37—71
|Harris English, United States
|36-35—71
|Ben Griffin, United States
|38-33—71
|Kazuki Higa, Japan
|37-34—71
|Daniel Hillier, New Zealand
|34-37—71
|Si Woo Kim, South Korea
|35-36—71
|Hao-Tong Li, China
|36-35—71
|Mikael Lindberg, Sweden
|35-36—71
|Denny McCarthy, United States
|35-36—71
|Alex Noren, Sweden
|36-35—71
|J.T. Poston, United States
|34-37—71
|David Puig, Spain
|35-36—71
|Kristoffer Reitan, Norway
|37-34—71
|Jimmy Walker, United States
|36-35—71
|Matt Wallace, England
|36-35—71
|Cameron Young, United States
|35-36—71
|Ludvig Aberg, Sweden
|37-35—72
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|37-35—72
|Christiaan Bezuidenhout, South Africa
|36-36—72
|Michael Brennan, United States
|33-39—72
|Brian Campbell, United States
|36-36—72
|Thomas Detry, Belgium
|33-39—72
|Alex Fitzpatrick, England
|34-38—72
|Tommy Fleetwood, England
|36-36—72
|Chris Gotterup, United States
|36-36—72
|Harry Hall, England
|34-38—72
|Tyrrell Hatton, England
|34-38—72
|Russell Henley, United States
|36-36—72
|Tom Hoge, United States
|35-37—72
|Rasmus Hojgaard, Denmark
|37-35—72
|Dustin Johnson, United States
|36-36—72
|John Keefer, United States
|36-36—72
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark
|37-35—72
|Taylor Pendrith, Canada
|36-36—72
|Adam Scott, Australia
|35-37—72
|Austin Smotherman, United States
|36-36—72
|Elvis Smylie, Australia
|36-36—72
|Brandt Snedeker, United States
|35-37—72
|Andy Sullivan, England
|35-37—72
|Bernd Wiesberger, Austria
|34-38—72
|Gary Woodland, United States
|36-36—72
|Y.E. Yang, South Korea
|37-35—72
|Jordan Gumberg, United States
|35-38—73
|Joe Highsmith, United States
|34-39—73
|Sungjae Im, South Korea
|36-37—73
|Kota Kaneko, Japan
|36-37—73
|Michael Kim, United States
|36-37—73
|Chris Kirk, United States
|34-39—73
|Keith Mitchell, United States
|36-37—73
|John Parry, England
|34-39—73
|Ben Polland, United States
|37-36—73
|Sepp Straka, Austria
|37-36—73
|Sami Valimaki, Finland
|36-37—73
|Jhonattan Vegas, Venezuela
|36-37—73
|Daniel Berger, United States
|37-37—74
|Keegan Bradley, United States
|36-38—74
|Jacob Bridgeman, United States
|40-34—74
|Ricky Castillo, United States
|39-35—74
|Stewart Cink, United States
|37-37—74
|Padraig Harrington, Ireland
|38-36—74
|Ian Holt, United States
|36-38—74
|Billy Horschel, United States
|36-38—74
|Viktor Hovland, Norway
|38-36—74
|Ben Kern, United States
|39-35—74
|David Lipsky, United States
|38-36—74
|Rory McIlroy, Northern Ireland
|39-35—74
|Tom McKibbin, Northern Ireland
|37-37—74
|William Mouw, United States
|34-40—74
|Travis Smyth, Australia
|38-36—74
|Wyndham Clark, United States
|39-36—75
|Tyler Collet, United States
|35-40—75
|Jason Dufner, United States
|38-37—75
|Nicolas Echavarria, Colombia
|37-38—75
|Max Homa, United States
|37-38—75
|Ryan Lenahan, United States
|38-37—75
|Paul McClure, United States
|34-41—75
|Marco Penge, England
|37-38—75
|Adrien Saddier, France
|37-38—75
|Garrett Sapp, United States
|38-37—75
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|39-36—75
|Adam Schenk, United States
|35-40—75
|Jordan L. Smith, England
|37-38—75
|Timothy Wiseman, United States
|38-37—75
|Sudarshan Yellamaraju, Canada
|38-37—75
|Francisco Bide, Argentina
|36-40—76
|Bryson DeChambeau, United States
|37-39—76
|Steven Fisk, United States
|36-40—76
|Lucas Glover, United States
|37-39—76
|Emiliano Grillo, Argentina
|38-38—76
|Zach Haynes, United States
|39-37—76
|Max McGreevy, United States
|37-39—76
|Jesse Droemer, United States
|37-40—77
|Chris Gabriele, United States
|39-38—77
|Matthew McCarty, United States
|39-38—77
|Shaun Micheel, United States
|37-40—77
|Patrick Rodgers, United States
|39-38—77
|Michael Thorbjornsen, United States
|39-38—77
|Ryan Vermeer, United States
|34-43—77
|Derek Berg, United States
|34-44—78
|Davis Riley, United States
|38-40—78
|Bryce Fisher, United States
|39-40—79
|Austin Hurt, United States
|39-40—79
|Michael Kartrude, United States
|40-39—79
|Jared Jones, United States
|40-40—80
|Mark Geddes, England
|39-42—81
|Braden Shattuck, United States
|38-43—81
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