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PGA Championship Scores

The Associated Press

May 14, 2026, 8:16 PM

Thursday

At Aronimink Golf Club

Newtown Square, Pa.

Yardage: 7,394; Par: 70

First Round

Ryo Hisatsune, Japan 34-33—67
Stephan Jaeger, Germany 31-36—67
Martin Kaymer, Germany 34-33—67
Min Woo Lee, Australia 33-34—67
Aldrich Potgieter, South Africa 33-34—67
Scottie Scheffler, United States 34-33—67
Alex Smalley, United States 33-34—67
Daniel Brown, England 34-34—68
Corey Conners, Canada 34-34—68
Max Greyserman, United States 34-34—68
Shane Lowry, Ireland 34-34—68
Patrick Reed, United States 34-34—68
Xander Schauffele, United States 35-33—68
Sahith Theegala, United States 34-34—68
Chandler Blanchet, United States 35-34—69
Bud Cauley, United States 32-37—69
Jason Day, Australia 33-36—69
Ryan Gerard, United States 36-33—69
Garrick Higgo, South Africa 35-34—69
Nicolai Hojgaard, Denmark 34-35—69
Brooks Koepka, United States 35-34—69
Maverick McNealy, United States 35-34—69
Collin Morikawa, United States 34-35—69
Joaquin Niemann, Chile 34-35—69
Andrew Novak, United States 33-36—69
Andrew Putnam, United States 36-33—69
Jon Rahm, Spain 33-36—69
Matti Schmid, Germany 36-33—69
Cameron Smith, Australia 35-34—69
Jordan Spieth, United States 35-34—69
Sam Stevens, United States 36-33—69
Nick Taylor, Canada 33-36—69
Justin Thomas, United States 32-37—69
Michael Block, United States 36-34—70
Sam Burns, United States 35-35—70
Patrick Cantlay, United States 36-34—70
Matt Fitzpatrick, England 35-35—70
Rickie Fowler, United States 34-36—70
Ryan Fox, New Zealand 33-37—70
Brian Harman, United States 34-36—70
Rico Hoey, Philippines 37-33—70
Casey Jarvis, South Africa 33-37—70
Kurt Kitayama, United States 35-35—70
Robert MacIntyre, Scotland 34-36—70
Hideki Matsuyama, Japan 35-35—70
Aaron Rai, England 36-34—70
Justin Rose, England 37-33—70
J.J. Spaun, United States 37-33—70
Akshay Bhatia, United States 32-39—71
Pierceson Coody, United States 35-36—71
Luke Donald, England 34-37—71
Harris English, United States 36-35—71
Ben Griffin, United States 38-33—71
Kazuki Higa, Japan 37-34—71
Daniel Hillier, New Zealand 34-37—71
Si Woo Kim, South Korea 35-36—71
Hao-Tong Li, China 36-35—71
Mikael Lindberg, Sweden 35-36—71
Denny McCarthy, United States 35-36—71
Alex Noren, Sweden 36-35—71
J.T. Poston, United States 34-37—71
David Puig, Spain 35-36—71
Kristoffer Reitan, Norway 37-34—71
Jimmy Walker, United States 36-35—71
Matt Wallace, England 36-35—71
Cameron Young, United States 35-36—71
Ludvig Aberg, Sweden 37-35—72
Angel Ayora Fanegas, Spain 37-35—72
Christiaan Bezuidenhout, South Africa 36-36—72
Michael Brennan, United States 33-39—72
Brian Campbell, United States 36-36—72
Thomas Detry, Belgium 33-39—72
Alex Fitzpatrick, England 34-38—72
Tommy Fleetwood, England 36-36—72
Chris Gotterup, United States 36-36—72
Harry Hall, England 34-38—72
Tyrrell Hatton, England 34-38—72
Russell Henley, United States 36-36—72
Tom Hoge, United States 35-37—72
Rasmus Hojgaard, Denmark 37-35—72
Dustin Johnson, United States 36-36—72
John Keefer, United States 36-36—72
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 37-35—72
Taylor Pendrith, Canada 36-36—72
Adam Scott, Australia 35-37—72
Austin Smotherman, United States 36-36—72
Elvis Smylie, Australia 36-36—72
Brandt Snedeker, United States 35-37—72
Andy Sullivan, England 35-37—72
Bernd Wiesberger, Austria 34-38—72
Gary Woodland, United States 36-36—72
Y.E. Yang, South Korea 37-35—72
Jordan Gumberg, United States 35-38—73
Joe Highsmith, United States 34-39—73
Sungjae Im, South Korea 36-37—73
Kota Kaneko, Japan 36-37—73
Michael Kim, United States 36-37—73
Chris Kirk, United States 34-39—73
Keith Mitchell, United States 36-37—73
John Parry, England 34-39—73
Ben Polland, United States 37-36—73
Sepp Straka, Austria 37-36—73
Sami Valimaki, Finland 36-37—73
Jhonattan Vegas, Venezuela 36-37—73
Daniel Berger, United States 37-37—74
Keegan Bradley, United States 36-38—74
Jacob Bridgeman, United States 40-34—74
Ricky Castillo, United States 39-35—74
Stewart Cink, United States 37-37—74
Padraig Harrington, Ireland 38-36—74
Ian Holt, United States 36-38—74
Billy Horschel, United States 36-38—74
Viktor Hovland, Norway 38-36—74
Ben Kern, United States 39-35—74
David Lipsky, United States 38-36—74
Rory McIlroy, Northern Ireland 39-35—74
Tom McKibbin, Northern Ireland 37-37—74
William Mouw, United States 34-40—74
Travis Smyth, Australia 38-36—74
Wyndham Clark, United States 39-36—75
Tyler Collet, United States 35-40—75
Jason Dufner, United States 38-37—75
Nicolas Echavarria, Colombia 37-38—75
Max Homa, United States 37-38—75
Ryan Lenahan, United States 38-37—75
Paul McClure, United States 34-41—75
Marco Penge, England 37-38—75
Adrien Saddier, France 37-38—75
Garrett Sapp, United States 38-37—75
Jayden Trey Schaper, South Africa 39-36—75
Adam Schenk, United States 35-40—75
Jordan L. Smith, England 37-38—75
Timothy Wiseman, United States 38-37—75
Sudarshan Yellamaraju, Canada 38-37—75
Francisco Bide, Argentina 36-40—76
Bryson DeChambeau, United States 37-39—76
Steven Fisk, United States 36-40—76
Lucas Glover, United States 37-39—76
Emiliano Grillo, Argentina 38-38—76
Zach Haynes, United States 39-37—76
Max McGreevy, United States 37-39—76
Jesse Droemer, United States 37-40—77
Chris Gabriele, United States 39-38—77
Matthew McCarty, United States 39-38—77
Shaun Micheel, United States 37-40—77
Patrick Rodgers, United States 39-38—77
Michael Thorbjornsen, United States 39-38—77
Ryan Vermeer, United States 34-43—77
Derek Berg, United States 34-44—78
Davis Riley, United States 38-40—78
Bryce Fisher, United States 39-40—79
Austin Hurt, United States 39-40—79
Michael Kartrude, United States 40-39—79
Jared Jones, United States 40-40—80
Mark Geddes, England 39-42—81
Braden Shattuck, United States 38-43—81

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