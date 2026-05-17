PGA Championship Par Scores

Sunday
At Aronimink Golf Club
Newtown Square, Pa.
Purse: $20.5 million
Yardage: 7,394; Par: 70
Final Round
|Aaron Rai, England (750), $3,690,000
|70-69-67-65—271
|-9
|Alex Smalley, United States (425), $1,804,000
|67-69-68-70—274
|-6
|Jon Rahm, Spain (0), $1,804,000
|69-70-67-68—274
|-6
|Ludvig Aberg, Sweden (300), $843,867
|72-66-68-69—275
|-5
|Matti Schmid, Germany (300), $843,867
|69-72-65-69—275
|-5
|Justin Thomas, United States (300), $843,867
|69-69-72-65—275
|-5
|Rory McIlroy, Northern Ireland (225), $637,050
|74-67-66-69—276
|-4
|Xander Schauffele, United States (225), $637,050
|68-73-66-69—276
|-4
|Cameron Smith, Australia (0), $637,050
|69-71-68-68—276
|-4
|Chris Gotterup, United States (145), $496,708
|72-65-71-69—277
|-3
|Kurt Kitayama, United States (145), $496,708
|70-69-75-63—277
|-3
|Justin Rose, England (145), $496,708
|70-73-65-69—277
|-3
|Patrick Reed, United States (0), $496,708
|68-72-67-70—277
|-3
|Matt Fitzpatrick, England (90), $364,763
|70-72-71-65—278
|-2
|Max Greyserman, United States (90), $364,763
|68-69-71-70—278
|-2
|Ben Griffin, United States (90), $364,763
|71-70-67-70—278
|-2
|Scottie Scheffler, United States (90), $364,763
|67-71-71-69—278
|-2
|Harris English, United States (56), $229,129
|71-67-71-70—279
|-1
|Padraig Harrington, Ireland (56), $229,129
|74-69-67-69—279
|-1
|Stephan Jaeger, Germany (56), $229,129
|67-70-73-69—279
|-1
|Min Woo Lee, Australia (56), $229,129
|67-70-71-71—279
|-1
|Maverick McNealy, United States (56), $229,129
|69-67-71-72—279
|-1
|Jordan Spieth, United States (56), $229,129
|69-72-70-68—279
|-1
|Joaquin Niemann, Chile (0), $229,129
|69-73-66-71—279
|-1
|David Puig, Spain (0), $229,129
|71-67-71-70—279
|-1
|Sam Burns, United States (37), $125,523
|70-72-67-71—280
|E
|Bud Cauley, United States (37), $125,523
|69-72-67-72—280
|E
|Tom Hoge, United States (37), $125,523
|72-70-68-70—280
|E
|Hideki Matsuyama, Japan (37), $125,523
|70-67-71-72—280
|E
|Alex Noren, Sweden (37), $125,523
|71-73-70-66—280
|E
|Andrew Novak, United States (37), $125,523
|69-70-71-70—280
|E
|Nick Taylor, Canada (37), $125,523
|69-72-65-74—280
|E
|Cameron Young, United States (37), $125,523
|71-67-72-70—280
|E
|Daniel Hillier, New Zealand (0), $125,523
|71-69-70-70—280
|E
|Daniel Berger, United States (23), $78,806
|74-70-69-68—281
|+1
|Christiaan Bezuidenhout, South Africa (23), $78,806
|72-72-70-67—281
|+1
|Patrick Cantlay, United States (23), $78,806
|70-69-74-68—281
|+1
|Ryan Fox, New Zealand (23), $78,806
|70-70-72-69—281
|+1
|Ryo Hisatsune, Japan (23), $78,806
|67-73-73-68—281
|+1
|Si Woo Kim, South Korea (23), $78,806
|71-67-72-71—281
|+1
|Hao-Tong Li, China (23), $78,806
|71-69-71-70—281
|+1
|Aldrich Potgieter, South Africa (23), $78,806
|67-70-73-71—281
|+1
|Martin Kaymer, Germany (0), $78,806
|67-75-66-73—281
|+1
|Chandler Blanchet, United States (15), $50,348
|69-73-70-70—282
|+2
|Nicolai Hojgaard, Denmark (15), $50,348
|69-75-66-72—282
|+2
|Michael Kim, United States (15), $50,348
|73-70-67-72—282
|+2
|Chris Kirk, United States (15), $50,348
|73-70-65-74—282
|+2
|Shane Lowry, Ireland (15), $50,348
|68-76-70-68—282
|+2
|Denny McCarthy, United States (15), $50,348
|71-71-70-70—282
|+2
|Taylor Pendrith, Canada (15), $50,348
|72-72-67-71—282
|+2
|Kristoffer Reitan, Norway (15), $50,348
|71-72-65-74—282
|+2
|Jhonattan Vegas, Venezuela (15), $50,348
|73-71-69-69—282
|+2
|Matt Wallace, England (15), $50,348
|71-71-72-68—282
|+2
|Dustin Johnson, United States (0), $50,348
|72-70-68-72—282
|+2
|Corey Conners, Canada (11), $34,186
|68-73-72-70—283
|+3
|Brooks Koepka, United States (11), $34,186
|69-72-68-74—283
|+3
|Collin Morikawa, United States (11), $34,186
|69-72-74-68—283
|+3
|Andrew Putnam, United States (11), $34,186
|69-71-70-73—283
|+3
|Mikael Lindberg, Sweden (0), $34,186
|71-71-67-74—283
|+3
|Rickie Fowler, United States (8), $29,218
|70-71-68-75—284
|+4
|Brian Harman, United States (8), $29,218
|70-73-66-75—284
|+4
|Rico Hoey, Philippines (8), $29,218
|70-70-71-73—284
|+4
|Sahith Theegala, United States (8), $29,218
|68-73-72-71—284
|+4
|Sami Valimaki, Finland (8), $29,218
|73-70-71-70—284
|+4
|Jason Day, Australia (7), $26,900
|69-70-75-72—286
|+6
|Rasmus Hojgaard, Denmark (7), $26,900
|72-71-71-72—286
|+6
|Keith Mitchell, United States (7), $26,900
|73-69-71-73—286
|+6
|Sam Stevens, United States (7), $26,900
|69-73-71-73—286
|+6
|Casey Jarvis, South Africa (0), $26,900
|70-72-78-66—286
|+6
|Luke Donald, England (6), $25,070
|71-73-74-69—287
|+7
|Ryan Gerard, United States (6), $25,070
|69-72-73-73—287
|+7
|William Mouw, United States (6), $25,070
|74-70-70-73—287
|+7
|John Parry, England (6), $25,070
|73-71-70-73—287
|+7
|Kazuki Higa, Japan (0), $25,070
|71-71-70-75—287
|+7
|Daniel Brown, England (5), $24,193
|68-75-70-75—288
|+8
|Alex Fitzpatrick, England (5), $24,193
|72-70-72-74—288
|+8
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark (5), $24,193
|72-72-71-73—288
|+8
|Elvis Smylie, Australia (0), $24,193
|72-72-73-71—288
|+8
|John Keefer, United States (4), $23,970
|72-72-69-76—289
|+9
|Ben Kern, United States (0), $23,930
|74-67-77-72—290
|+10
|Michael Brennan, United States (4), $23,910
|72-72-69-78—291
|+11
|Brian Campbell, United States (3), $23,900
|72-72-82-72—298
|+18
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.