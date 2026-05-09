Truist Championship Scores

The Associated Press

May 9, 2026, 7:24 PM

Saturday

At Quail Hollow Club

Charlotte, N.C.

Purse: $20 million

Yardage: 7,583; Par: 71

Third Round

Alex Fitzpatrick 67-68-64—199
Kristoffer Reitan 66-70-64—200
Cameron Young 68-70-63—201
Nicolai Hojgaard 66-70-67—203
Sungjae Im 64-69-70—203
Tommy Fleetwood 67-67-70—204
J.J. Spaun 69-70-65—204
Justin Thomas 67-68-69—204
Kurt Kitayama 72-67-66—205
Matthew McCarty 63-74-68—205
Patrick Cantlay 72-68-66—206
Rickie Fowler 74-63-69—206
Jacob Bridgeman 69-70-68—207
Harry Hall 66-72-69—207
David Lipsky 67-69-71—207
Nick Taylor 66-73-68—207
Ludvig Aberg 69-69-70—208
Lucas Glover 68-72-68—208
Chris Gotterup 72-71-65—208
Bud Cauley 72-72-65—209
Corey Conners 67-72-70—209
J.T. Poston 73-69-67—209
Gary Woodland 71-70-68—209
Sudarshan Yellamaraju 71-69-69—209
Nicolas Echavarria 73-67-70—210
Harris English 68-69-73—210
Tony Finau 67-72-71—210
Jordan Spieth 71-71-68—210
Ricky Castillo 68-74-69—211
Ryo Hisatsune 73-70-68—211
Viktor Hovland 69-73-69—211
Alex Noren 71-72-68—211
Andrew Novak 73-71-67—211
Andrew Putnam 71-72-68—211
Adam Scott 76-69-66—211
Matt Wallace 71-71-69—211
Akshay Bhatia 68-70-74—212
Chandler Blanchet 73-69-70—212
Keegan Bradley 69-69-74—212
Brian Harman 74-69-69—212
Rory McIlroy 70-67-75—212
Taylor Pendrith 71-71-70—212
Alex Smalley 75-69-68—212
Sepp Straka 66-73-73—212
Daniel Berger 71-74-68—213
Matt Fitzpatrick 74-70-69—213
Michael Kim 69-72-72—213
Min Woo Lee 72-69-72—213
Robert MacIntyre 74-70-69—213
Patrick Rodgers 69-71-73—213
Justin Rose 71-70-72—213
Austin Smotherman 73-69-71—213
Jhonattan Vegas 68-76-69—213
Pierceson Coody 73-70-71—214
Si Woo Kim 70-73-71—214
Xander Schauffele 69-73-72—214
Brian Campbell 72-72-71—215
Max Homa 73-70-72—215
Maverick McNealy 75-69-71—215
Webb Simpson 75-70-70—215
Sahith Theegala 72-71-72—215
Jason Day 75-69-72—216
Denny McCarthy 72-75-69—216
Aldrich Potgieter 74-73-69—216
Ben Griffin 69-73-75—217
Sam Burns 74-69-75—218
Ryan Fox 73-76-69—218
Ryan Gerard 71-72-76—219
Tom Hoge 70-73-76—219
Mackenzie Hughes 71-75-73—219
Hideki Matsuyama 72-75-72—219
Sam Stevens 74-75-70—219

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

