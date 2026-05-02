NHRA Southern Nationals Pairings

Saturday
At South Georgia Motorsports Park
Adel, Ga.
Sunday’s Pairings
Top Fuel
1. Doug Kalitta, 3.657 seconds, 342.37 mph vs. Bye; 2. Shawn Langdon, 3.683, 345.00 vs. 15. Cameron Ferre, 11.927, 57.72; 3. Billy Torrence, 3.710, 338.00 vs. 14. Dan Mercier, 6.749, 100.28; 4. Maddi Gordon, 3.748, 340.05 vs. 13. Will Smith, 5.441, 124.48; 5. Tony Stewart, 3.758, 334.40 vs. 12. Justin Ashley, 4.250, 198.82; 6. Clay Millican, 3.767, 338.00 vs. 11. Tony Schumacher, 4.030, 236.84; 7. Shawn Reed, 3.783, 329.50 vs. 10. Antron Brown, 3.896, 316.97; 8. Leah Pruett, 3.804, 331.69 vs. 9. Josh Hart, 3.855, 275.22.
FUNNY CAR
1. J.R. Todd, Toyota GR Supra, 3.887, 339.28 vs. 14. Daniel Wilkerson, Ford Mustang, 6.468, 134.58; 2. Chad Green, Mustang, 3.894, 323.89 vs. 13. Ron Capps, GR Supra, 4.399, 200.08; 3. Jordan Vandergriff, Chevy Camaro, 3.924, 325.14 vs. 12. Jeff Arend, Dodge Charger, 4.035, 311.41; 4. Matt Hagan, Charger, 3.933, 328.78 vs. 11. Jack Beckman, Camaro, 3.973, 326.24; 5. Cruz Pedregon, Charger, 3.948, 316.23 vs. 10. Alexis DeJoria, Camaro, 3.968, 326.63; 6. Austin Prock, Mustang, 3.956, 331.94 vs. 9. Spencer Hyde, Mustang, 3.963, 322.42; 7. Hunter Green, Charger, 3.958, 322.65 vs. 8. Dave Richards, Mustang, 3.959, 334.57.
PRO STOCK
1. Greg Anderson, Chevy Camaro, 6.498, 210.73 vs. 16. Troy Coughlin Jr., Camaro, 11.959, 104.63; 2. Eric Latino, Camaro, 6.508, 209.75 vs. 15. Erica Enders, Camaro, 11.141, 80.93; 3. Aaron Stanfield, Camaro, 6.525, 210.60 vs. 14. Shane Tucker, Camaro, 6.731, 209.26; 4. Greg Stanfield, Camaro, 6.526, 210.50 vs. 13. Matt Latino, Camaro, 6.604, 201.64; 5. Cody Coughlin, Camaro, 6.527, 210.50 vs. 12. Brandon Miller, Dodge Dart, 6.600, 209.17; 6. Cody Anderson, Camaro, 6.536, 210.05 vs. 11. Kenny Delco, Camaro, 6.591, 208.84; 7. Matt Hartford, Camaro, 6.544, 219.86 vs. 10. Deric Kramer, Camaro, 6.585, 209.88; 8. Jeg Coughlin, Camaro, 6.547, 210.57 vs. 9. Dallas Glenn, Camaro, 6.569, 210.47.
Pro Motorcycle
1. Matt Smith, Buell, 6.699, 203.03 vs. Bye; 2. Gaige Herrera, Suzuki, 6.705, 202.30 vs. 15. Charles Poskey, Suzuki, 7.005, 194.13; 3. Richard Gadson, Suzuki, 6.730, 201.61 vs. 14. Geno Scali, Suzuki, 6.842, 198.82; 4. John Hall, Beull, 6.734, 202.88 vs. 13. Steve Johnson, Suzuki, 6.837, 193.90; 5. Angie Smith, Buell, 6.757, 200.65 vs. 12. Brayden Davis, Buell, 6.830, 198.93; 6. Clayton Howey, Suzuki, 6.775, 200.53 vs. 11. Ryan Oehler, Buell, 6.828, 197.19; 7. Jianna Evaristo, Buell, 6.778, 200.29 vs. 10. Kelly Clontz, Suzuki, 6.815, 199.32; 8. Chase Van Sant, Suzuki, 6.778, 199.70 vs. 9. Marc Ingwersen, Buell, 6.806, 198.58.
