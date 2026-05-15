NHRA Route 66 Nationals Qualifying

Friday
At Route 66 Raceway
Joliett, Ill.
Qualifying after two rounds
Top Fuel
1. Doug Kalitta, 3.720 seconds, 338.17 mph; 2. Maddi Gordon, 3.738, 335.32; 3. Billy Torrence, 3.746, 336.32; 4. Tony Stewart, 3.754, 334.40; 5. Leah Pruett, 3.756, 335.15; 6. Shawn Reed, 3.763, 331.36; 7. T.J. Zizzo, 3.774, 331.61; 8. Clay Millican, 3.784, 334.57; 9. Justin Ashley, 3.797, 332.02; 10. Tony Schumacher, 3.817, 330.88; 11. Antron Brown, 3.822, 319.22; 12. Josh Hart, 3.846, 318.47; 13. Shawn Langdon, 4.105, 214.28; 14. Will Smith, 5.109, 136.30; 15. Krista Baldwin, 5.999, 106.18.
Funny Car
1. Jack Beckman, Chevy Camaro, 3.913, 329.99; 2. Ron Capps, Toyota GR Supra, 3.916, 330.31; 3. Cruz Pedregon, Dodge Charger, 3.920, 324.59; 4. J.R. Todd, GR Supra, 3.942, 332.26; 5. Austin Prock, Ford Mustang, 3.951, 329.50; 6. Chad Green, Mustang, 3.960, 324.05; 7. Blake Alexander, Charger, 3.961, 323.35; 8. Spencer Hyde, Mustang, 3.962, 320.36; 9. Matt Hagan, Charger, 3.964, 330.55; 10. Alexis DeJoria, Camaro, 3.994, 329.42; 11. Daniel Wilkerson, Mustang, 3.998, 319.90; 12. Dave Richards, Mustang, 4.010, 313.07; 13. Jeff Arend, Charger, 4.045, 313.88; 14. Chris King, Charger, 4.142, 266.79; 15. Justin Schriefer, Charger, 4.574, 195.53; 16. Jordan Vandergriff, Camaro, broke.
Pro Stock
1. Erica Enders, Chevy Camaro, 6.542, 209.92; 2. Jeg Coughlin, Camaro, 6.543, 210.21; 3. Greg Stanfield, Camaro, 6.549, 210.11; 4. Greg Anderson, Camaro, 6.553, 209.88; 5. Matt Latino, Camaro, 6.558, 210.28; 6. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.558, 209.36; 7. Aaron Stanfield, Camaro, 6.563, 209.82; 8. Deric Kramer, Camaro, 6.570, 209.33; 9. Matt Hartford, Camaro, 6.575, 208.81; 10. Dallas Glenn, Camaro, 6.578, 209.17; 11. Chris Vang, Camaro, 6.585, 208.30; 12. Kenny Delco, Camaro, 6.591, 209.01; 13. Eric Latino, Camaro, 6.593, 209.65; 14. Cody Anderson, Camaro, 6.837, 207.75; 15. Joe Wilczek, Ford Mustang, 6.985, 198.03; 16. Derrick Reese, Mustang, 11.055, 80.54.
Pro Stock Motorcycle
1. Angie Smith, Buell, 6.738, 200.17; 2. Richard Gadson, Suzuki, 6.778, 200.38; 3. Gaige Herrera, Suzuki, 6.784, 197.94; 4. Ryan Oehler, Buell, 6.787, 196.59; 5. John Hall, Beull, 6.806, 200.47; 6. Matt Smith, Buell, 6.813, 200.38; 7. Chase Van Sant, Suzuki, 6.832, 198.41; 8. Jianna Evaristo, Buell, 6.847, 200.86; 9. Clayton Howey, Suzuki, 6.852, 197.77; 10. Kelly Clontz, Suzuki, 6.863, 195.14; 11. Steve Johnson, Suzuki, 6.872, 195.76; 12. Marc Ingwersen, Buell, 6.919, 194.86; 13. Geno Scali, Suzuki, 6.946, 194.66; 14. Brayden Davis, Buell, 6.956, 167.22; 15. Wesley Wells, Suzuki, 6.999, 190.16.
