NCAA Div I Softball World Series Glance

At Devon Park
Oklahoma City, Okla.
All Times EDT
Double Elimination
x-if necessary
Thursday, May 28
Game 1 – Texas Tech 8, Mississippi St. 0, 5 innings
Game 2 – Tennessee 6, Texas 3
Game 3 – Alabama 6, UCLA 3
Game 4 – Nebraska 5, Arkansas 3, 10 innings
Friday, May 29
Game 5 – Texas 4, Mississippi St. 0, Mississippi St. eliminated
Game 6 – UCLA vs. Arkansas , 9:30 p.m.
Saturday, May 30
Game 7 – Texas Tech vs. Tennessee, 3 p.m.
Game 8 – Alabama vs. Nebraska , 7 p.m.
Sunday, May 31
Game 9 – Game 5 winner vs. Game 8 loser, 3 p.m.
Game 10 – Game 6 winner vs. Game 7 loser, 7 p.m.
Monday, June 1
Game 11 – Game 7 winner vs. Game 9 winner, noon
x-Game 12 – Game 7 winner vs. Game 9 winner, 2:30 p.m.
Game 13 – Game 8 winner vs. Game 10 winner, 7 p.m.
x-Game 14 – Game 8 winner vs. Game 10 winner, 9:30 p.m.
Championship Series
(Best-of-3)
Wednesday, June 3
Game 1 – Teams TBD, 8 p.m.
Thursday, June 4
Game 2 – Teams TBD 8 pm.
Friday, June 5
x-Game 3 – Teams, TBD, 8 p.m.
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