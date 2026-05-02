NASCAR-O’Reilly Andy’s Frozen Custard 340 Results

Saturday
At Texas Motor Speedway
Fort Worth, Texas.
Lap length: 1.50 miles
(Start position in parentheses)
1. (3) Kyle Larson, Chevrolet, 200 laps, 0 points.
2. (1) Justin Allgaier, Chevrolet, 200, 54.
3. (17) Sam Mayer, Chevrolet, 200, 44.
4. (5) Brent Crews, Toyota, 200, 48.
5. (10) Parker Retzlaff, Chevrolet, 200, 37.
6. (11) Sheldon Creed, Chevrolet, 200, 38.
7. (7) Austin Hill, Chevrolet, 200, 36.
8. (2) Brandon Jones, Toyota, 200, 41.
9. (21) Jesse Love, Chevrolet, 200, 28.
10. (8) Jeremy Clements, Chevrolet, 200, 29.
11. (14) Carson Kvapil, Chevrolet, 200, 26.
12. (18) Anthony Alfredo, Chevrolet, 200, 25.
13. (15) Sammy Smith, Chevrolet, 200, 24.
14. (9) Ryan Sieg, Chevrolet, 200, 23.
15. (16) William Sawalich, Toyota, 200, 23.
16. (22) Dean Thompson, Toyota, 200, 21.
17. (28) Patrick Staropoli, Chevrolet, 200, 20.
18. (26) Josh Williams, Chevrolet, 200, 19.
19. (37) Lavar Scott, Chevrolet, 200, 18.
20. (27) Brennan Poole, Chevrolet, 200, 17.
21. (4) Connor Zilisch, Chevrolet, 199, 0.
22. (24) Harrison Burton, Toyota, 199, 15.
23. (20) Austin Dillon, Chevrolet, 199, 0.
24. (38) Ryan Ellis, Chevrolet, 199, 13.
25. (29) Blaine Perkins, Chevrolet, 199, 12.
26. (25) Jeb Burton, Chevrolet, 199, 11.
27. (33) Josh Bilicki, Chevrolet, 198, 10.
28. (36) Joey Gase, Chevrolet, 198, 9.
29. (35) David Starr, Chevrolet, 197, 8.
30. (23) Kyle Sieg, Chevrolet, 196, 7.
31. (32) Garrett Smithley, Chevrolet, 194, 6.
32. (30) Mason Maggio, Chevrolet, 189, 5.
33. (12) Taylor Gray, Toyota, 188, 4.
34. (13) Rajah Caruth, Chevrolet, accident, 180, 3.
35. (19) Austin Green, Chevrolet, accident, 17, 2.
36. (34) Brad Perez, Chevrolet, accident, 17, 1.
37. (6) Corey Day, Chevrolet, dvp, 1, 1.
38. (31) Dawson Cram, Chevrolet, engine, 1, 1.
Race Statistics
Average Speed of Race Winner: 123.814 mph.
Time of Race: 2 hours, 25 minutes, 23 seconds.
Margin of Victory: 0.293 seconds.
Caution Flags: 7 for 36 laps.
Lead Changes: 13 among 6 drivers.
Lap Leaders: J.Allgaier 0-53; K.Larson 54; C.Zilisch 55; K.Larson 56; C.Zilisch 57-93; B.Crews 94; C.Zilisch 95-104; K.Larson 105-144; B.Crews 145; R.Sieg 146; R.Caruth 147-148; K.Larson 149-179; J.Allgaier 180; K.Larson 181-200
Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): K.Larson, 5 times for 93 laps; J.Allgaier, 2 times for 54 laps; C.Zilisch, 3 times for 48 laps; B.Crews, 2 times for 2 laps; R.Caruth, 1 time for 2 laps; R.Sieg, 1 time for 1 lap.
Wins: J.Allgaier, 3; S.Creed, 1; C.Day, 1; A.Hill, 1; T.Gray, 1; W.Sawalich, 1.
Top 16 in Points: 1. J.Allgaier, 598; 2. S.Creed, 477; 3. J.Love, 431; 4. C.Day, 400; 5. B.Jones, 394; 6. S.Smith, 376; 7. A.Hill, 357; 8. C.Kvapil, 357; 9. P.Retzlaff, 329; 10. T.Gray, 306; 11. W.Sawalich, 303; 12. S.Mayer, 285; 13. R.Sieg, 277; 14. B.Crews, 273; 15. R.Caruth, 271; 16. B.Poole, 238.
NASCAR Driver Rating Formula
A maximum of 150 points can be attained in a race.
The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.
