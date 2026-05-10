Mizuho Americas Open Par Scores

The Associated Press

May 10, 2026, 4:57 PM

Sunday

At Mountain Ridge Country Club

West Caldwell , N.J.

Purse: $3.3 million

Yardage: 6,735; Par: 72

Final Round

Jeeno Thitikul, $487,500 67-69-70-69—275 -13
Ruoning Yin, $304,824 70-72-68-69—279 -9
Jenny Bae, $160,631 73-72-69-66—280 -8
Hye Jin Choi, $160,631 68-75-66-71—280 -8
Alison Lee, $160,631 73-72-66-69—280 -8
Gaby Lopez, $160,631 71-71-69-69—280 -8
Allisen Corpuz, $88,452 71-73-66-72—282 -6
Jenny Shin, $88,452 74-70-67-71—282 -6
Celine Boutier, $68,146 73-68-67-75—283 -5
Erika Hara, $68,146 70-75-69-69—283 -5
Angel Yin, $68,146 70-72-74-67—283 -5
Megan Khang, $56,574 71-73-72-68—284 -4
Jennifer Kupcho, $56,574 70-69-74-71—284 -4
Hannah Green, $47,229 69-73-68-75—285 -3
Minami Katsu, $47,229 70-74-73-68—285 -3
Polly Mack, $47,229 69-75-72-69—285 -3
Hae-Ran Ryu, $47,229 72-70-72-71—285 -3
Lydia Ko, $40,554 67-75-73-71—286 -2
Mao Saigo, $40,554 72-72-71-71—286 -2
Perrine Delacour, $35,714 71-75-73-68—287 -1
Melanie Green, $35,714 72-70-71-74—287 -1
Grace Kim, $35,714 72-73-71-71—287 -1
Miyu Yamashita, $35,714 74-71-72-70—287 -1
Ina Yoon, $35,714 74-70-71-72—287 -1
Na Rin An, $27,388 70-73-76-69—288 E
Pajaree Anannarukarn, $27,388 72-74-70-72—288 E
Saki Baba, $27,388 72-75-72-69—288 E
Helen Briem, $27,388 71-75-73-69—288 E
Auston Kim, $27,388 71-73-73-71—288 E
Julia Lopez Ramirez, $27,388 74-70-74-70—288 E
Alexa Pano, $27,388 71-73-71-73—288 E
Maja Stark, $27,388 73-72-71-72—288 E
Rose Zhang, $27,388 72-75-70-71—288 E
Amari Avery, $20,527 74-72-72-71—289 +1
Linn Grant, $20,527 70-74-72-73—289 +1
You Min Hwang, $20,527 71-74-71-73—289 +1
Yana Wilson, $20,527 74-73-71-71—289 +1
Arpichaya Yubol, $20,527 74-68-74-73—289 +1
Robyn Choi, $17,356 71-73-73-73—290 +2
Karis Davidson, $17,356 72-73-72-73—290 +2
Brooke Matthews, $17,356 68-72-74-76—290 +2
Wei-Ling Hsu, $15,354 74-70-71-76—291 +3
Gina Kim, $15,354 69-78-74-70—291 +3
Yu Liu, $15,354 71-73-74-73—291 +3
Laetitia Beck, $13,184 73-73-74-72—292 +4
Chella Choi, $13,184 71-74-73-74—292 +4
Natasha Andrea Oon, $13,184 73-74-71-74—292 +4
Cassie Porter, $13,184 72-72-77-71—292 +4
Jasmine Suwannapura, $13,184 71-75-74-72—292 +4
Aditi Ashok, $11,515 73-73-70-77—293 +5
MinJi Kang, $11,515 70-75-77-71—293 +5
Lindy Duncan, $10,847 72-72-75-75—294 +6
Jin Young Ko, $10,847 72-75-73-74—294 +6
Ingrid Lindblad, $10,180 71-76-74-74—295 +7
Ryann O’Toole, $10,180 75-72-71-77—295 +7
Andrea Lee, $9,678 66-79-77-74—296 +8
Gurleen Kaur, $9,346 73-74-76-74—297 +9
Madelene Sagstrom, $9,011 74-72-74-79—299 +11

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

