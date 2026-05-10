Mizuho Americas Open Par Scores

Sunday
At Mountain Ridge Country Club
West Caldwell , N.J.
Purse: $3.3 million
Yardage: 6,735; Par: 72
Final Round
|Jeeno Thitikul, $487,500
|67-69-70-69—275
|-13
|Ruoning Yin, $304,824
|70-72-68-69—279
|-9
|Jenny Bae, $160,631
|73-72-69-66—280
|-8
|Hye Jin Choi, $160,631
|68-75-66-71—280
|-8
|Alison Lee, $160,631
|73-72-66-69—280
|-8
|Gaby Lopez, $160,631
|71-71-69-69—280
|-8
|Allisen Corpuz, $88,452
|71-73-66-72—282
|-6
|Jenny Shin, $88,452
|74-70-67-71—282
|-6
|Celine Boutier, $68,146
|73-68-67-75—283
|-5
|Erika Hara, $68,146
|70-75-69-69—283
|-5
|Angel Yin, $68,146
|70-72-74-67—283
|-5
|Megan Khang, $56,574
|71-73-72-68—284
|-4
|Jennifer Kupcho, $56,574
|70-69-74-71—284
|-4
|Hannah Green, $47,229
|69-73-68-75—285
|-3
|Minami Katsu, $47,229
|70-74-73-68—285
|-3
|Polly Mack, $47,229
|69-75-72-69—285
|-3
|Hae-Ran Ryu, $47,229
|72-70-72-71—285
|-3
|Lydia Ko, $40,554
|67-75-73-71—286
|-2
|Mao Saigo, $40,554
|72-72-71-71—286
|-2
|Perrine Delacour, $35,714
|71-75-73-68—287
|-1
|Melanie Green, $35,714
|72-70-71-74—287
|-1
|Grace Kim, $35,714
|72-73-71-71—287
|-1
|Miyu Yamashita, $35,714
|74-71-72-70—287
|-1
|Ina Yoon, $35,714
|74-70-71-72—287
|-1
|Na Rin An, $27,388
|70-73-76-69—288
|E
|Pajaree Anannarukarn, $27,388
|72-74-70-72—288
|E
|Saki Baba, $27,388
|72-75-72-69—288
|E
|Helen Briem, $27,388
|71-75-73-69—288
|E
|Auston Kim, $27,388
|71-73-73-71—288
|E
|Julia Lopez Ramirez, $27,388
|74-70-74-70—288
|E
|Alexa Pano, $27,388
|71-73-71-73—288
|E
|Maja Stark, $27,388
|73-72-71-72—288
|E
|Rose Zhang, $27,388
|72-75-70-71—288
|E
|Amari Avery, $20,527
|74-72-72-71—289
|+1
|Linn Grant, $20,527
|70-74-72-73—289
|+1
|You Min Hwang, $20,527
|71-74-71-73—289
|+1
|Yana Wilson, $20,527
|74-73-71-71—289
|+1
|Arpichaya Yubol, $20,527
|74-68-74-73—289
|+1
|Robyn Choi, $17,356
|71-73-73-73—290
|+2
|Karis Davidson, $17,356
|72-73-72-73—290
|+2
|Brooke Matthews, $17,356
|68-72-74-76—290
|+2
|Wei-Ling Hsu, $15,354
|74-70-71-76—291
|+3
|Gina Kim, $15,354
|69-78-74-70—291
|+3
|Yu Liu, $15,354
|71-73-74-73—291
|+3
|Laetitia Beck, $13,184
|73-73-74-72—292
|+4
|Chella Choi, $13,184
|71-74-73-74—292
|+4
|Natasha Andrea Oon, $13,184
|73-74-71-74—292
|+4
|Cassie Porter, $13,184
|72-72-77-71—292
|+4
|Jasmine Suwannapura, $13,184
|71-75-74-72—292
|+4
|Aditi Ashok, $11,515
|73-73-70-77—293
|+5
|MinJi Kang, $11,515
|70-75-77-71—293
|+5
|Lindy Duncan, $10,847
|72-72-75-75—294
|+6
|Jin Young Ko, $10,847
|72-75-73-74—294
|+6
|Ingrid Lindblad, $10,180
|71-76-74-74—295
|+7
|Ryann O’Toole, $10,180
|75-72-71-77—295
|+7
|Andrea Lee, $9,678
|66-79-77-74—296
|+8
|Gurleen Kaur, $9,346
|73-74-76-74—297
|+9
|Madelene Sagstrom, $9,011
|74-72-74-79—299
|+11
