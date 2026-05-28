Men’s World Cup Glance

The Associated Press

May 28, 2026, 10:54 AM

GROUP A

GP W D L GF GA Pts
Mexico 0 0 0 0 0 0 0
South Africa 0 0 0 0 0 0 0
Korea Republic 0 0 0 0 0 0 0
Czechia 0 0 0 0 0 0 0

Thursday, June 11

Mexico vs. South Africa, 3 p.m.

Korea Republic (Republic of Korea) vs. Czechia, 10 p.m.

Thursday, June 18

Czechia vs. South Africa, 12 p.m.

Mexico vs. Korea Republic (Republic of Korea), 9 p.m.

Wednesday, June 24

Czechia vs. Mexico, 9 p.m.

South Africa vs. Korea Republic (Republic of Korea), 9 p.m.

GROUP B

GP W D L GF GA Pts
Canada 0 0 0 0 0 0 0
Bosnia and Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0
Qatar 0 0 0 0 0 0 0
Switzerland 0 0 0 0 0 0 0

Friday, June 12

Canada vs. Bosnia and Herzegovina (Bosnia & Herzegovina), 3 p.m.

Saturday, June 13

Qatar vs. Switzerland, 3 p.m.

Thursday, June 18

Switzerland vs. Bosnia and Herzegovina (Bosnia & Herzegovina), 3 p.m.

Canada vs. Qatar, 6 p.m.

Wednesday, June 24

Switzerland vs. Canada, 3 p.m.

Bosnia and Herzegovina (Bosnia & Herzegovina) vs. Qatar, 3 p.m.

GROUP C

GP W D L GF GA Pts
Brazil 0 0 0 0 0 0 0
Morocco 0 0 0 0 0 0 0
Haiti 0 0 0 0 0 0 0
Scotland 0 0 0 0 0 0 0

Saturday, June 13

Brazil vs. Morocco, 6 p.m.

Haiti vs. Scotland, 9 p.m.

Friday, June 19

Scotland vs. Morocco, 6 p.m.

Brazil vs. Haiti, 8:30 p.m.

Wednesday, June 24

Scotland vs. Brazil, 6 p.m.

Morocco vs. Haiti, 6 p.m.

GROUP D

GP W D L GF GA Pts
United States 0 0 0 0 0 0 0
Paraguay 0 0 0 0 0 0 0
Australia 0 0 0 0 0 0 0
Turkey 0 0 0 0 0 0 0

Friday, June 12

United States vs. Paraguay, 9 p.m.

Sunday, June 14

Australia vs. Turkey (Turkiye), 12 a.m.

Friday, June 19

United States vs. Australia, 3 p.m.

Turkey (Turkiye) vs. Paraguay, 11 p.m.

Thursday, June 25

Turkey (Turkiye) vs. United States, 10 p.m.

Paraguay vs. Australia, 10 p.m.

GROUP E

GP W D L GF GA Pts
Germany 0 0 0 0 0 0 0
Curacao 0 0 0 0 0 0 0
Ivory Coast 0 0 0 0 0 0 0
Ecuador 0 0 0 0 0 0 0

Sunday, June 14

Germany vs. Curacao, 1 p.m.

Ivory Coast (Cote d’Ivoire) vs. Ecuador, 7 p.m.

Saturday, June 20

Germany vs. Ivory Coast (Cote d’Ivoire), 4 p.m.

Ecuador vs. Curacao, 8 p.m.

Thursday, June 25

Ecuador vs. Germany, 4 p.m.

Curacao vs. Ivory Coast (Cote d’Ivoire), 4 p.m.

GROUP F

GP W D L GF GA Pts
Netherlands 0 0 0 0 0 0 0
Japan 0 0 0 0 0 0 0
Sweden 0 0 0 0 0 0 0
Tunisia 0 0 0 0 0 0 0

Sunday, June 14

Netherlands vs. Japan, 4 p.m.

Sweden vs. Tunisia, 10 p.m.

Saturday, June 20

Netherlands vs. Sweden, 1 p.m.

Sunday, June 21

Tunisia vs. Japan, 12 a.m.

Thursday, June 25

Tunisia vs. Netherlands, 7 p.m.

Japan vs. Sweden, 7 p.m.

GROUP G

GP W D L GF GA Pts
Belgium 0 0 0 0 0 0 0
Egypt 0 0 0 0 0 0 0
IR Iran 0 0 0 0 0 0 0
New Zealand 0 0 0 0 0 0 0

Monday, June 15

Belgium vs. Egypt, 3 p.m.

IR Iran (Iran) vs. New Zealand, 9 p.m.

Sunday, June 21

Belgium vs. IR Iran (Iran), 3 p.m.

New Zealand vs. Egypt, 9 p.m.

Friday, June 26

New Zealand vs. Belgium, 11 p.m.

Egypt vs. IR Iran (Iran), 11 p.m.

GROUP H

GP W D L GF GA Pts
Spain 0 0 0 0 0 0 0
Cape Verde 0 0 0 0 0 0 0
Saudi Arabia 0 0 0 0 0 0 0
Uruguay 0 0 0 0 0 0 0

Monday, June 15

Spain vs. Cape Verde, 12 p.m.

Saudi Arabia vs. Uruguay, 6 p.m.

Sunday, June 21

Spain vs. Saudi Arabia, 12 p.m.

Uruguay vs. Cape Verde, 6 p.m.

Friday, June 26

Uruguay vs. Spain, 8 p.m.

Cape Verde vs. Saudi Arabia, 8 p.m.

GROUP I

GP W D L GF GA Pts
France 0 0 0 0 0 0 0
Senegal 0 0 0 0 0 0 0
Iraq 0 0 0 0 0 0 0
Norway 0 0 0 0 0 0 0

Tuesday, June 16

France vs. Senegal, 3 p.m.

Iraq vs. Norway, 6 p.m.

Monday, June 22

France vs. Iraq, 5 p.m.

Norway vs. Senegal, 8 p.m.

Friday, June 26

Norway vs. France, 3 p.m.

Senegal vs. Iraq, 3 p.m.

GROUP J

GP W D L GF GA Pts
Argentina 0 0 0 0 0 0 0
Algeria 0 0 0 0 0 0 0
Austria 0 0 0 0 0 0 0
Jordan 0 0 0 0 0 0 0

Tuesday, June 16

Argentina vs. Algeria, 9 p.m.

Wednesday, June 17

Austria vs. Jordan, 12 a.m.

Monday, June 22

Argentina vs. Austria, 1 p.m.

Jordan vs. Algeria, 11 p.m.

Saturday, June 27

Jordan vs. Argentina, 10 p.m.

Algeria vs. Austria, 10 p.m.

GROUP K

GP W D L GF GA Pts
Portugal 0 0 0 0 0 0 0
Congo DR 0 0 0 0 0 0 0
Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0
Colombia 0 0 0 0 0 0 0

Wednesday, June 17

Portugal vs. Congo DR, 1 p.m.

Uzbekistan vs. Colombia, 10 p.m.

Tuesday, June 23

Portugal vs. Uzbekistan, 1 p.m.

Colombia vs. Congo DR, 10 p.m.

Saturday, June 27

Colombia vs. Portugal, 7:30 p.m.

Congo DR vs. Uzbekistan, 7:30 p.m.

GROUP L

GP W D L GF GA Pts
England 0 0 0 0 0 0 0
Croatia 0 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0 0
Panama 0 0 0 0 0 0 0

Wednesday, June 17

England vs. Croatia, 4 p.m.

Ghana vs. Panama, 7 p.m.

Tuesday, June 23

England vs. Ghana, 4 p.m.

Panama vs. Croatia, 7 p.m.

Saturday, June 27

Panama vs. England, 5 p.m.

Croatia vs. Ghana, 5 p.m.

ROUND OF 32

Sunday, June 28

2A () vs. 2B (), 3 p.m.

Monday, June 29

1C () vs. 2F (), 1 p.m.

1E () vs. 3A/3B/3C/3D/3F (), 4:30 p.m.

1F () vs. 2C (), 9 p.m.

Tuesday, June 30

2E () vs. 2I (), 1 p.m.

1I () vs. 3C/3D/3F/3G/3H (), 5 p.m.

1A () vs. 3C/3E/3F/3H/3I (), 9 p.m.

Wednesday, July 1

1L () vs. 3E/3H/3I/3J/3K (), 12 p.m.

1G () vs. 3A/3E/3H/3I/3J (), 4 p.m.

1D () vs. 3B/3E/3F/3I/3J (), 8 p.m.

Thursday, July 2

1H () vs. 2J (), 3 p.m.

2K () vs. 2L (), 7 p.m.

1B () vs. 3E/3F/3G/3I/3J (), 11 p.m.

Friday, July 3

2D () vs. 2G (), 2 p.m.

1J () vs. 2H (), 6 p.m.

1K () vs. 3D/3E/3I/3J/3L (), 9:30 p.m.

ROUND OF 16

Saturday, July 4

W73 () vs. W75 (), 1 p.m.

W74 () vs. W77 (), 5 p.m.

Sunday, July 5

W76 () vs. W78 (), 4 p.m.

W79 () vs. W80 (), 8 p.m.

Monday, July 6

W83 () vs. W84 (), 3 p.m.

W81 () vs. W82 (), 8 p.m.

Tuesday, July 7

W86 () vs. W88 (), 12 p.m.

W85 () vs. W87 (), 4 p.m.

QUARTERFINAL

Thursday, July 9

W89 () vs. W90 (), 4 p.m.

Friday, July 10

W93 () vs. W94 (), 3 p.m.

Saturday, July 11

W91 () vs. W92 (), 5 p.m.

W95 () vs. W96 (), 9 p.m.

SEMIFINAL

Tuesday, July 14

W97 () vs. W98 (), 3 p.m.

Wednesday, July 15

W99 () vs. W100 (), 3 p.m.

3RD PLACE PLAYOFF

Saturday, July 18

RU101 () vs. RU102 (), 5 p.m.

FINAL

Sunday, July 19

W101 () vs. W102 (), 3 p.m.

