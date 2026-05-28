Men’s World Cup Glance

GROUP A
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|Mexico
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|South Africa
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Korea Republic
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Czechia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Thursday, June 11
Mexico vs. South Africa, 3 p.m.
Korea Republic (Republic of Korea) vs. Czechia, 10 p.m.
Thursday, June 18
Czechia vs. South Africa, 12 p.m.
Mexico vs. Korea Republic (Republic of Korea), 9 p.m.
Wednesday, June 24
Czechia vs. Mexico, 9 p.m.
South Africa vs. Korea Republic (Republic of Korea), 9 p.m.
GROUP B
|Canada
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Bosnia and Herzegovina
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Qatar
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Switzerland
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Friday, June 12
Canada vs. Bosnia and Herzegovina (Bosnia & Herzegovina), 3 p.m.
Saturday, June 13
Qatar vs. Switzerland, 3 p.m.
Thursday, June 18
Switzerland vs. Bosnia and Herzegovina (Bosnia & Herzegovina), 3 p.m.
Canada vs. Qatar, 6 p.m.
Wednesday, June 24
Switzerland vs. Canada, 3 p.m.
Bosnia and Herzegovina (Bosnia & Herzegovina) vs. Qatar, 3 p.m.
GROUP C
|Brazil
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Morocco
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Haiti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Scotland
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Saturday, June 13
Brazil vs. Morocco, 6 p.m.
Haiti vs. Scotland, 9 p.m.
Friday, June 19
Scotland vs. Morocco, 6 p.m.
Brazil vs. Haiti, 8:30 p.m.
Wednesday, June 24
Scotland vs. Brazil, 6 p.m.
Morocco vs. Haiti, 6 p.m.
GROUP D
|United States
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Paraguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Australia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Turkey
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Friday, June 12
United States vs. Paraguay, 9 p.m.
Sunday, June 14
Australia vs. Turkey (Turkiye), 12 a.m.
Friday, June 19
United States vs. Australia, 3 p.m.
Turkey (Turkiye) vs. Paraguay, 11 p.m.
Thursday, June 25
Turkey (Turkiye) vs. United States, 10 p.m.
Paraguay vs. Australia, 10 p.m.
GROUP E
|Germany
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Curacao
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Ivory Coast
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Ecuador
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Sunday, June 14
Germany vs. Curacao, 1 p.m.
Ivory Coast (Cote d’Ivoire) vs. Ecuador, 7 p.m.
Saturday, June 20
Germany vs. Ivory Coast (Cote d’Ivoire), 4 p.m.
Ecuador vs. Curacao, 8 p.m.
Thursday, June 25
Ecuador vs. Germany, 4 p.m.
Curacao vs. Ivory Coast (Cote d’Ivoire), 4 p.m.
GROUP F
|Netherlands
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Japan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Sweden
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Tunisia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Sunday, June 14
Netherlands vs. Japan, 4 p.m.
Sweden vs. Tunisia, 10 p.m.
Saturday, June 20
Netherlands vs. Sweden, 1 p.m.
Sunday, June 21
Tunisia vs. Japan, 12 a.m.
Thursday, June 25
Tunisia vs. Netherlands, 7 p.m.
Japan vs. Sweden, 7 p.m.
GROUP G
|Belgium
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Egypt
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|IR Iran
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|New Zealand
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Monday, June 15
Belgium vs. Egypt, 3 p.m.
IR Iran (Iran) vs. New Zealand, 9 p.m.
Sunday, June 21
Belgium vs. IR Iran (Iran), 3 p.m.
New Zealand vs. Egypt, 9 p.m.
Friday, June 26
New Zealand vs. Belgium, 11 p.m.
Egypt vs. IR Iran (Iran), 11 p.m.
GROUP H
|Spain
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Cape Verde
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Saudi Arabia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Uruguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Monday, June 15
Spain vs. Cape Verde, 12 p.m.
Saudi Arabia vs. Uruguay, 6 p.m.
Sunday, June 21
Spain vs. Saudi Arabia, 12 p.m.
Uruguay vs. Cape Verde, 6 p.m.
Friday, June 26
Uruguay vs. Spain, 8 p.m.
Cape Verde vs. Saudi Arabia, 8 p.m.
GROUP I
|France
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Senegal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Iraq
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Norway
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Tuesday, June 16
France vs. Senegal, 3 p.m.
Iraq vs. Norway, 6 p.m.
Monday, June 22
France vs. Iraq, 5 p.m.
Norway vs. Senegal, 8 p.m.
Friday, June 26
Norway vs. France, 3 p.m.
Senegal vs. Iraq, 3 p.m.
GROUP J
|Argentina
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Algeria
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Austria
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Jordan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Tuesday, June 16
Argentina vs. Algeria, 9 p.m.
Wednesday, June 17
Austria vs. Jordan, 12 a.m.
Monday, June 22
Argentina vs. Austria, 1 p.m.
Jordan vs. Algeria, 11 p.m.
Saturday, June 27
Jordan vs. Argentina, 10 p.m.
Algeria vs. Austria, 10 p.m.
GROUP K
|Portugal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Congo DR
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Uzbekistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Colombia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Wednesday, June 17
Portugal vs. Congo DR, 1 p.m.
Uzbekistan vs. Colombia, 10 p.m.
Tuesday, June 23
Portugal vs. Uzbekistan, 1 p.m.
Colombia vs. Congo DR, 10 p.m.
Saturday, June 27
Colombia vs. Portugal, 7:30 p.m.
Congo DR vs. Uzbekistan, 7:30 p.m.
GROUP L
|England
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Croatia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Ghana
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Panama
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Wednesday, June 17
England vs. Croatia, 4 p.m.
Ghana vs. Panama, 7 p.m.
Tuesday, June 23
England vs. Ghana, 4 p.m.
Panama vs. Croatia, 7 p.m.
Saturday, June 27
Panama vs. England, 5 p.m.
Croatia vs. Ghana, 5 p.m.
ROUND OF 32
Sunday, June 28
2A () vs. 2B (), 3 p.m.
Monday, June 29
1C () vs. 2F (), 1 p.m.
1E () vs. 3A/3B/3C/3D/3F (), 4:30 p.m.
1F () vs. 2C (), 9 p.m.
Tuesday, June 30
2E () vs. 2I (), 1 p.m.
1I () vs. 3C/3D/3F/3G/3H (), 5 p.m.
1A () vs. 3C/3E/3F/3H/3I (), 9 p.m.
Wednesday, July 1
1L () vs. 3E/3H/3I/3J/3K (), 12 p.m.
1G () vs. 3A/3E/3H/3I/3J (), 4 p.m.
1D () vs. 3B/3E/3F/3I/3J (), 8 p.m.
Thursday, July 2
1H () vs. 2J (), 3 p.m.
2K () vs. 2L (), 7 p.m.
1B () vs. 3E/3F/3G/3I/3J (), 11 p.m.
Friday, July 3
2D () vs. 2G (), 2 p.m.
1J () vs. 2H (), 6 p.m.
1K () vs. 3D/3E/3I/3J/3L (), 9:30 p.m.
ROUND OF 16
Saturday, July 4
W73 () vs. W75 (), 1 p.m.
W74 () vs. W77 (), 5 p.m.
Sunday, July 5
W76 () vs. W78 (), 4 p.m.
W79 () vs. W80 (), 8 p.m.
Monday, July 6
W83 () vs. W84 (), 3 p.m.
W81 () vs. W82 (), 8 p.m.
Tuesday, July 7
W86 () vs. W88 (), 12 p.m.
W85 () vs. W87 (), 4 p.m.
QUARTERFINAL
Thursday, July 9
W89 () vs. W90 (), 4 p.m.
Friday, July 10
W93 () vs. W94 (), 3 p.m.
Saturday, July 11
W91 () vs. W92 (), 5 p.m.
W95 () vs. W96 (), 9 p.m.
SEMIFINAL
Tuesday, July 14
W97 () vs. W98 (), 3 p.m.
Wednesday, July 15
W99 () vs. W100 (), 3 p.m.
3RD PLACE PLAYOFF
Saturday, July 18
RU101 () vs. RU102 (), 5 p.m.
FINAL
Sunday, July 19
W101 () vs. W102 (), 3 p.m.
