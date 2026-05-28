French Open Results

The Associated Press

May 28, 2026, 7:13 AM

Thursday

At Stade Roland Garros

Paris

Purse: €61,723,000

Surface: Red clay

PARIS (AP) _ Results Thursday from French Open at Stade Roland Garros (seedings in parentheses):

Women’s Singles

Second Round

Iva Jovic (17), United States, def. Emma Navarro, United States, 6-0, 6-3.

Naomi Osaka (16), Japan, def. Donna Vekic, Croatia, 7-6 (1), 6-4.

Men’s Doubles

First Round

Petr Nouza, Czechia, and Neil Oberleitner, Austria, def. Albano Olivetti and Theo Arribage (13), France, 7-6 (2), 7-6 (6).

Women’s Doubles

First Round

Aleksandra Krunic, Serbia, and Anna Danilina (2), Kazakhstan, def. Jesika Maleckova and Miriam Skoch, Czechia, 6-4, 6-1.

Irina Khromacheva, Russia, and Anastasia Detiuc, Czechia, def. Iryna Shymanovich, Belarus, and Maria Kozyreva, Russia, 4-6, 6-4, 6-2.

Mixed Doubles

Second Round

Edouard Roger-Vasselin, France, and Laura Siegemund, Germany, def. Demi Schuurs, Netherlands, and Julian Cash (5), Britain, 6-2, 6-3.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved.

