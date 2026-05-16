Kroger Queen City Championship presented by P&G Scores

The Associated Press

May 16, 2026, 8:08 PM

Saturday

At Maketewah Country Club

Cincinnati

Purse: $2 million

Yardage: 6,423; Par: 70

Third Round

Lottie Woad 70-64-65—199
Amanda Doherty 67-66-69—202
Hae-Ran Ryu 71-66-66—203
Lydia Ko 68-67-69—204
Anne Chen 70-69-66—205
Lindy Duncan 69-69-67—205
Rio Takeda 66-70-69—205
Jeeno Thitikul 69-67-69—205
Rose Zhang 70-69-66—205
In Gee Chun 74-64-68—206
Ryann O’Toole 70-71-65—206
Patty Tavatanakit 70-68-68—206
Lilia Vu 67-73-66—206
Ruoning Yin 70-67-69—206
Ina Yoon 66-71-69—206
Frida Kinhult 69-69-69—207
Pornanong Phatlum 70-69-68—207
Miyu Yamashita 70-70-67—207
Robyn Choi 71-67-70—208
Hye Jin Choi 72-70-66—208
Muni He 69-70-69—208
A Lim Kim 69-70-69—208
Jin Young Ko 67-66-75—208
Nelly Korda 69-67-72—208
Jennifer Kupcho 70-66-72—208
Emily Pedersen 72-69-67—208
Jenny Shin 69-72-67—208
Carla Tejedo 70-69-69—208
Jodi Ewart Shadoff 71-66-72—209
MinJi Kang 71-67-71—209
Nanna Koerstz Madsen 72-69-68—209
Alison Lee 72-67-70—209
Ingrid Lindblad 70-72-67—209
Anna Nordqvist 70-68-71—209
Maja Stark 71-68-70—209
Yuri Yoshida 74-66-69—209
Celine Boutier 69-72-69—210
Perrine Delacour 74-65-71—210
Ariya Jutanugarn 70-70-70—210
Maude-Aimee Leblanc 69-73-68—210
Yan Liu 72-68-70—210
Carolina Melgrati 71-69-70—210
Cassie Porter 69-68-73—210
Sophia Schubert 69-68-73—210
Arpichaya Yubol 71-70-69—210
Adela Cernousek 69-70-72—211
Chella Choi 66-70-75—211
Gemma Dryburgh 70-72-69—211
Erika Hara 69-69-73—211
Leona Maguire 71-71-69—211
Mao Saigo 69-70-72—211
Nasa Hataoka 73-68-71—212
Sei Young Kim 71-68-73—212
Andrea Lee 69-71-72—212
Jeongeun Lee6 69-70-73—212
Julia Lopez Ramirez 73-67-72—212
Polly Mack 72-70-70—212
Yealimi Noh 72-70-70—212
Michelle Zhang 69-72-71—212
Na Rin An 70-71-72—213
Pajaree Anannarukarn 73-69-71—213
Wei-Ling Hsu 69-72-72—213
Charley Hull 68-72-73—213
Jin Hee Im 70-71-72—213
Megan Khang 70-70-73—213
Hinako Shibuno 70-69-74—213
Yana Wilson 71-70-72—213
Jing Yan 71-67-75—213
Allisen Corpuz 75-67-72—214
Manon De Roey 72-70-73—215
Lauren Hartlage 69-71-75—215
Aline Krauter 70-71-74—215
Emma McMyler 70-70-75—215
Kokona Sakurai 69-73-73—215
Lexi Thompson 73-68-74—215
Brianna Do 75-67-76—218
Olivia Cowan 72-70-77—219

