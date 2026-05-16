Kroger Queen City Championship presented by P&G Scores

Saturday
At Maketewah Country Club
Cincinnati
Purse: $2 million
Yardage: 6,423; Par: 70
Third Round
|Lottie Woad
|70-64-65—199
|Amanda Doherty
|67-66-69—202
|Hae-Ran Ryu
|71-66-66—203
|Lydia Ko
|68-67-69—204
|Anne Chen
|70-69-66—205
|Lindy Duncan
|69-69-67—205
|Rio Takeda
|66-70-69—205
|Jeeno Thitikul
|69-67-69—205
|Rose Zhang
|70-69-66—205
|In Gee Chun
|74-64-68—206
|Ryann O’Toole
|70-71-65—206
|Patty Tavatanakit
|70-68-68—206
|Lilia Vu
|67-73-66—206
|Ruoning Yin
|70-67-69—206
|Ina Yoon
|66-71-69—206
|Frida Kinhult
|69-69-69—207
|Pornanong Phatlum
|70-69-68—207
|Miyu Yamashita
|70-70-67—207
|Robyn Choi
|71-67-70—208
|Hye Jin Choi
|72-70-66—208
|Muni He
|69-70-69—208
|A Lim Kim
|69-70-69—208
|Jin Young Ko
|67-66-75—208
|Nelly Korda
|69-67-72—208
|Jennifer Kupcho
|70-66-72—208
|Emily Pedersen
|72-69-67—208
|Jenny Shin
|69-72-67—208
|Carla Tejedo
|70-69-69—208
|Jodi Ewart Shadoff
|71-66-72—209
|MinJi Kang
|71-67-71—209
|Nanna Koerstz Madsen
|72-69-68—209
|Alison Lee
|72-67-70—209
|Ingrid Lindblad
|70-72-67—209
|Anna Nordqvist
|70-68-71—209
|Maja Stark
|71-68-70—209
|Yuri Yoshida
|74-66-69—209
|Celine Boutier
|69-72-69—210
|Perrine Delacour
|74-65-71—210
|Ariya Jutanugarn
|70-70-70—210
|Maude-Aimee Leblanc
|69-73-68—210
|Yan Liu
|72-68-70—210
|Carolina Melgrati
|71-69-70—210
|Cassie Porter
|69-68-73—210
|Sophia Schubert
|69-68-73—210
|Arpichaya Yubol
|71-70-69—210
|Adela Cernousek
|69-70-72—211
|Chella Choi
|66-70-75—211
|Gemma Dryburgh
|70-72-69—211
|Erika Hara
|69-69-73—211
|Leona Maguire
|71-71-69—211
|Mao Saigo
|69-70-72—211
|Nasa Hataoka
|73-68-71—212
|Sei Young Kim
|71-68-73—212
|Andrea Lee
|69-71-72—212
|Jeongeun Lee6
|69-70-73—212
|Julia Lopez Ramirez
|73-67-72—212
|Polly Mack
|72-70-70—212
|Yealimi Noh
|72-70-70—212
|Michelle Zhang
|69-72-71—212
|Na Rin An
|70-71-72—213
|Pajaree Anannarukarn
|73-69-71—213
|Wei-Ling Hsu
|69-72-72—213
|Charley Hull
|68-72-73—213
|Jin Hee Im
|70-71-72—213
|Megan Khang
|70-70-73—213
|Hinako Shibuno
|70-69-74—213
|Yana Wilson
|71-70-72—213
|Jing Yan
|71-67-75—213
|Allisen Corpuz
|75-67-72—214
|Manon De Roey
|72-70-73—215
|Lauren Hartlage
|69-71-75—215
|Aline Krauter
|70-71-74—215
|Emma McMyler
|70-70-75—215
|Kokona Sakurai
|69-73-73—215
|Lexi Thompson
|73-68-74—215
|Brianna Do
|75-67-76—218
|Olivia Cowan
|72-70-77—219
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.