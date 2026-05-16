Kroger Queen City Championship presented by P&G Par Scores

Saturday
At Maketewah Country Club
Cincinnati
Purse: $2 million
Yardage: 6,423; Par: 70
Third Round
|Lottie Woad
|70-64-65—199
|-11
|Amanda Doherty
|67-66-69—202
|-8
|Hae-Ran Ryu
|71-66-66—203
|-7
|Lydia Ko
|68-67-69—204
|-6
|Anne Chen
|70-69-66—205
|-5
|Lindy Duncan
|69-69-67—205
|-5
|Rio Takeda
|66-70-69—205
|-5
|Jeeno Thitikul
|69-67-69—205
|-5
|Rose Zhang
|70-69-66—205
|-5
|In Gee Chun
|74-64-68—206
|-4
|Ryann O’Toole
|70-71-65—206
|-4
|Patty Tavatanakit
|70-68-68—206
|-4
|Lilia Vu
|67-73-66—206
|-4
|Ruoning Yin
|70-67-69—206
|-4
|Ina Yoon
|66-71-69—206
|-4
|Frida Kinhult
|69-69-69—207
|-3
|Pornanong Phatlum
|70-69-68—207
|-3
|Miyu Yamashita
|70-70-67—207
|-3
|Robyn Choi
|71-67-70—208
|-2
|Hye Jin Choi
|72-70-66—208
|-2
|Muni He
|69-70-69—208
|-2
|A Lim Kim
|69-70-69—208
|-2
|Jin Young Ko
|67-66-75—208
|-2
|Nelly Korda
|69-67-72—208
|-2
|Jennifer Kupcho
|70-66-72—208
|-2
|Emily Pedersen
|72-69-67—208
|-2
|Jenny Shin
|69-72-67—208
|-2
|Carla Tejedo
|70-69-69—208
|-2
|Jodi Ewart Shadoff
|71-66-72—209
|-1
|MinJi Kang
|71-67-71—209
|-1
|Nanna Koerstz Madsen
|72-69-68—209
|-1
|Alison Lee
|72-67-70—209
|-1
|Ingrid Lindblad
|70-72-67—209
|-1
|Anna Nordqvist
|70-68-71—209
|-1
|Maja Stark
|71-68-70—209
|-1
|Yuri Yoshida
|74-66-69—209
|-1
|Celine Boutier
|69-72-69—210
|E
|Perrine Delacour
|74-65-71—210
|E
|Ariya Jutanugarn
|70-70-70—210
|E
|Maude-Aimee Leblanc
|69-73-68—210
|E
|Yan Liu
|72-68-70—210
|E
|Carolina Melgrati
|71-69-70—210
|E
|Cassie Porter
|69-68-73—210
|E
|Sophia Schubert
|69-68-73—210
|E
|Arpichaya Yubol
|71-70-69—210
|E
|Adela Cernousek
|69-70-72—211
|+1
|Chella Choi
|66-70-75—211
|+1
|Gemma Dryburgh
|70-72-69—211
|+1
|Erika Hara
|69-69-73—211
|+1
|Leona Maguire
|71-71-69—211
|+1
|Mao Saigo
|69-70-72—211
|+1
|Nasa Hataoka
|73-68-71—212
|+2
|Sei Young Kim
|71-68-73—212
|+2
|Andrea Lee
|69-71-72—212
|+2
|Jeongeun Lee6
|69-70-73—212
|+2
|Julia Lopez Ramirez
|73-67-72—212
|+2
|Polly Mack
|72-70-70—212
|+2
|Yealimi Noh
|72-70-70—212
|+2
|Michelle Zhang
|69-72-71—212
|+2
|Na Rin An
|70-71-72—213
|+3
|Pajaree Anannarukarn
|73-69-71—213
|+3
|Wei-Ling Hsu
|69-72-72—213
|+3
|Charley Hull
|68-72-73—213
|+3
|Jin Hee Im
|70-71-72—213
|+3
|Megan Khang
|70-70-73—213
|+3
|Hinako Shibuno
|70-69-74—213
|+3
|Yana Wilson
|71-70-72—213
|+3
|Jing Yan
|71-67-75—213
|+3
|Allisen Corpuz
|75-67-72—214
|+4
|Manon De Roey
|72-70-73—215
|+5
|Lauren Hartlage
|69-71-75—215
|+5
|Aline Krauter
|70-71-74—215
|+5
|Emma McMyler
|70-70-75—215
|+5
|Kokona Sakurai
|69-73-73—215
|+5
|Lexi Thompson
|73-68-74—215
|+5
|Brianna Do
|75-67-76—218
|+8
|Olivia Cowan
|72-70-77—219
|+9
