Kroger Queen City Championship presented by P&G Par Scores

The Associated Press

May 16, 2026, 8:08 PM

Saturday

At Maketewah Country Club

Cincinnati

Purse: $2 million

Yardage: 6,423; Par: 70

Third Round

Lottie Woad 70-64-65—199 -11
Amanda Doherty 67-66-69—202 -8
Hae-Ran Ryu 71-66-66—203 -7
Lydia Ko 68-67-69—204 -6
Anne Chen 70-69-66—205 -5
Lindy Duncan 69-69-67—205 -5
Rio Takeda 66-70-69—205 -5
Jeeno Thitikul 69-67-69—205 -5
Rose Zhang 70-69-66—205 -5
In Gee Chun 74-64-68—206 -4
Ryann O’Toole 70-71-65—206 -4
Patty Tavatanakit 70-68-68—206 -4
Lilia Vu 67-73-66—206 -4
Ruoning Yin 70-67-69—206 -4
Ina Yoon 66-71-69—206 -4
Frida Kinhult 69-69-69—207 -3
Pornanong Phatlum 70-69-68—207 -3
Miyu Yamashita 70-70-67—207 -3
Robyn Choi 71-67-70—208 -2
Hye Jin Choi 72-70-66—208 -2
Muni He 69-70-69—208 -2
A Lim Kim 69-70-69—208 -2
Jin Young Ko 67-66-75—208 -2
Nelly Korda 69-67-72—208 -2
Jennifer Kupcho 70-66-72—208 -2
Emily Pedersen 72-69-67—208 -2
Jenny Shin 69-72-67—208 -2
Carla Tejedo 70-69-69—208 -2
Jodi Ewart Shadoff 71-66-72—209 -1
MinJi Kang 71-67-71—209 -1
Nanna Koerstz Madsen 72-69-68—209 -1
Alison Lee 72-67-70—209 -1
Ingrid Lindblad 70-72-67—209 -1
Anna Nordqvist 70-68-71—209 -1
Maja Stark 71-68-70—209 -1
Yuri Yoshida 74-66-69—209 -1
Celine Boutier 69-72-69—210 E
Perrine Delacour 74-65-71—210 E
Ariya Jutanugarn 70-70-70—210 E
Maude-Aimee Leblanc 69-73-68—210 E
Yan Liu 72-68-70—210 E
Carolina Melgrati 71-69-70—210 E
Cassie Porter 69-68-73—210 E
Sophia Schubert 69-68-73—210 E
Arpichaya Yubol 71-70-69—210 E
Adela Cernousek 69-70-72—211 +1
Chella Choi 66-70-75—211 +1
Gemma Dryburgh 70-72-69—211 +1
Erika Hara 69-69-73—211 +1
Leona Maguire 71-71-69—211 +1
Mao Saigo 69-70-72—211 +1
Nasa Hataoka 73-68-71—212 +2
Sei Young Kim 71-68-73—212 +2
Andrea Lee 69-71-72—212 +2
Jeongeun Lee6 69-70-73—212 +2
Julia Lopez Ramirez 73-67-72—212 +2
Polly Mack 72-70-70—212 +2
Yealimi Noh 72-70-70—212 +2
Michelle Zhang 69-72-71—212 +2
Na Rin An 70-71-72—213 +3
Pajaree Anannarukarn 73-69-71—213 +3
Wei-Ling Hsu 69-72-72—213 +3
Charley Hull 68-72-73—213 +3
Jin Hee Im 70-71-72—213 +3
Megan Khang 70-70-73—213 +3
Hinako Shibuno 70-69-74—213 +3
Yana Wilson 71-70-72—213 +3
Jing Yan 71-67-75—213 +3
Allisen Corpuz 75-67-72—214 +4
Manon De Roey 72-70-73—215 +5
Lauren Hartlage 69-71-75—215 +5
Aline Krauter 70-71-74—215 +5
Emma McMyler 70-70-75—215 +5
Kokona Sakurai 69-73-73—215 +5
Lexi Thompson 73-68-74—215 +5
Brianna Do 75-67-76—218 +8
Olivia Cowan 72-70-77—219 +9

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved.

