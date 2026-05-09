Insperity Invitational Tour Scores

The Associated Press

May 9, 2026, 5:34 PM

Saturday

At Tournament Course

The Woodlands, Texas

Purse: $3 million

Yardage: 7,002; Par: 72

Second Round

Boo Weekley 66-66—132
Ernie Els 67-66—133
Tom Pernice 69-66—135
Charlie Wi 67-68—135
Steven Alker 67-69—136
Stewart Cink 68-68—136
Ben Crane 65-71—136
Tommy Gainey 68-68—136
Padraig Harrington 70-66—136
Miguel Angel Jimenez 69-67—136
Zach Johnson 68-68—136
Darren Clarke 68-69—137
Retief Goosen 69-68—137
Michael Wright 69-68—137
Steve Allan 70-68—138
Ricardo Gonzalez 71-67—138
Richard Green 66-72—138
Doug Barron 71-68—139
Chad Campbell 69-70—139
Joe Durant 71-68—139
Steve Flesch 71-68—139
Matt Gogel 70-69—139
Fredrik Jacobson 70-69—139
Robert Karlsson 68-71—139
Soren Kjeldsen 69-70—139
Cameron Percy 69-70—139
Tim Petrovic 71-68—139
David Toms 70-69—139
Bo Van Pelt 71-68—139
Ken Duke 70-70—140
Timothy O’Neal 70-70—140
Tag Ridings 70-70—140
Y.E. Yang 67-73—140
Alex Cejka 69-72—141
Greg Chalmers 72-69—141
Glen Day 73-68—141
Paul Goydos 72-69—141
Thongchai Jaidee 66-75—141
Bernhard Langer 70-71—141
Justin Leonard 69-72—141
Rory Sabbatini 67-74—141
Gene Sauers 69-72—141
Heath Slocum 71-70—141
Ken Tanigawa 70-71—141
Mike Weir 68-73—141
Stuart Appleby 71-71—142
Jason Caron 70-72—142
Chris DiMarco 69-73—142
Scott Dunlap 72-70—142
David Duval 68-74—142
Jay Haas 69-73—142
Colin Montgomerie 70-72—142
Scott Parel 70-72—142
Dicky Pride 72-70—142
Paul Stankowski 70-72—142
Stephen Ames 72-71—143
Angel Cabrera 73-70—143
J.J. Henry 72-71—143
Jerry Kelly 74-69—143
Shane Bertsch 66-78—144
Stephen Gallacher 75-69—144
Jeff Maggert 71-73—144
Scott McCarron 70-74—144
Vijay Singh 74-70—144
Brian Gay 70-75—145
Mark Hensby 72-73—145
Tom Lehman 73-72—145
Woody Austin 72-75—147
Bob Estes 75-72—147
Billy Mayfair 75-72—147
Kenny Perry 71-76—147
Lee Janzen 75-75—150
Rod Pampling 76-74—150
Mark Calcavecchia 79-72—151
Fred Funk 75-76—151
Corey Pavin 82-71—153
Kirk Triplett 75-78—153

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

