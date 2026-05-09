Insperity Invitational Tour Scores

Saturday
At Tournament Course
The Woodlands, Texas
Purse: $3 million
Yardage: 7,002; Par: 72
Second Round
|Boo Weekley
|66-66—132
|Ernie Els
|67-66—133
|Tom Pernice
|69-66—135
|Charlie Wi
|67-68—135
|Steven Alker
|67-69—136
|Stewart Cink
|68-68—136
|Ben Crane
|65-71—136
|Tommy Gainey
|68-68—136
|Padraig Harrington
|70-66—136
|Miguel Angel Jimenez
|69-67—136
|Zach Johnson
|68-68—136
|Darren Clarke
|68-69—137
|Retief Goosen
|69-68—137
|Michael Wright
|69-68—137
|Steve Allan
|70-68—138
|Ricardo Gonzalez
|71-67—138
|Richard Green
|66-72—138
|Doug Barron
|71-68—139
|Chad Campbell
|69-70—139
|Joe Durant
|71-68—139
|Steve Flesch
|71-68—139
|Matt Gogel
|70-69—139
|Fredrik Jacobson
|70-69—139
|Robert Karlsson
|68-71—139
|Soren Kjeldsen
|69-70—139
|Cameron Percy
|69-70—139
|Tim Petrovic
|71-68—139
|David Toms
|70-69—139
|Bo Van Pelt
|71-68—139
|Ken Duke
|70-70—140
|Timothy O’Neal
|70-70—140
|Tag Ridings
|70-70—140
|Y.E. Yang
|67-73—140
|Alex Cejka
|69-72—141
|Greg Chalmers
|72-69—141
|Glen Day
|73-68—141
|Paul Goydos
|72-69—141
|Thongchai Jaidee
|66-75—141
|Bernhard Langer
|70-71—141
|Justin Leonard
|69-72—141
|Rory Sabbatini
|67-74—141
|Gene Sauers
|69-72—141
|Heath Slocum
|71-70—141
|Ken Tanigawa
|70-71—141
|Mike Weir
|68-73—141
|Stuart Appleby
|71-71—142
|Jason Caron
|70-72—142
|Chris DiMarco
|69-73—142
|Scott Dunlap
|72-70—142
|David Duval
|68-74—142
|Jay Haas
|69-73—142
|Colin Montgomerie
|70-72—142
|Scott Parel
|70-72—142
|Dicky Pride
|72-70—142
|Paul Stankowski
|70-72—142
|Stephen Ames
|72-71—143
|Angel Cabrera
|73-70—143
|J.J. Henry
|72-71—143
|Jerry Kelly
|74-69—143
|Shane Bertsch
|66-78—144
|Stephen Gallacher
|75-69—144
|Jeff Maggert
|71-73—144
|Scott McCarron
|70-74—144
|Vijay Singh
|74-70—144
|Brian Gay
|70-75—145
|Mark Hensby
|72-73—145
|Tom Lehman
|73-72—145
|Woody Austin
|72-75—147
|Bob Estes
|75-72—147
|Billy Mayfair
|75-72—147
|Kenny Perry
|71-76—147
|Lee Janzen
|75-75—150
|Rod Pampling
|76-74—150
|Mark Calcavecchia
|79-72—151
|Fred Funk
|75-76—151
|Corey Pavin
|82-71—153
|Kirk Triplett
|75-78—153
