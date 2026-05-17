All Times EDT Friday’s Games Everett at Vancouver, ppd. to May 16 Eugene 5, Tri-City 4 Hillsboro 5, Spokane 4…

All Times EDT

Friday’s Games

Everett at Vancouver, ppd. to May 16

Eugene 5, Tri-City 4

Hillsboro 5, Spokane 4

Saturday’s Games

Everett 9, Vancouver 5, 1st game

Everett 6, Vancouver 2, 2nd game

Spokane 5, Hillsboro 2

Eugene 15, Tri-City 8

Sunday’s Games

Everett at Vancouver, 4:05 p.m.

Spokane at Hillsboro, 4:05 p.m.

Eugene at Tri-City, 4:30 p.m.

Monday’s Games

No games scheduled

Tuesday’s Games

Hillsboro at Eugene, 9:35 p.m.

Vancouver at Spokane, 9:35 p.m.

Tri-City at Everett, 10:05 p.m.

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