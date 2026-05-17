All Times EDT
Friday’s Games
Everett at Vancouver, ppd. to May 16
Eugene 5, Tri-City 4
Hillsboro 5, Spokane 4
Saturday’s Games
Everett 9, Vancouver 5, 1st game
Everett 6, Vancouver 2, 2nd game
Spokane 5, Hillsboro 2
Eugene 15, Tri-City 8
Sunday’s Games
Everett at Vancouver, 4:05 p.m.
Spokane at Hillsboro, 4:05 p.m.
Eugene at Tri-City, 4:30 p.m.
Monday’s Games
No games scheduled
Tuesday’s Games
Hillsboro at Eugene, 9:35 p.m.
Vancouver at Spokane, 9:35 p.m.
Tri-City at Everett, 10:05 p.m.
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