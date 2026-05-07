Estrella Damm Catalunya Championship Par Scores

Thursday
At Real Club de Golf El Prat
Barcelona, Spain
Purse: $2.8 million
Yardage: 7,057; Par: 72
First Round
|Shaun Norris, South Africa
|32-32—64
|-8
|Ewen Ferguson, Scotland
|32-33—65
|-7
|David Law, Scotland
|33-32—65
|-7
|Alexander Levy, France
|30-35—65
|-7
|Lucas Bjerregaard, Denmark
|34-32—66
|-6
|Michael Hollick, South Africa
|32-34—66
|-6
|Stefano Mazzoli, Italy
|34-32—66
|-6
|Davis Bryant, United States
|33-34—67
|-5
|Aaron Cockerill, Canada
|34-33—67
|-5
|Ricardo Gouveia, Portugal
|32-35—67
|-5
|Oihan Guillamoundeguy, France
|34-33—67
|-5
|Tobias Jonsson, Sweden
|31-36—67
|-5
|Yuto Katsuragawa, Japan
|33-34—67
|-5
|Freddy Schott, Germany
|34-33—67
|-5
|Tom Vaillant, France
|32-35—67
|-5
|Matthew Baldwin, England
|35-33—68
|-4
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|32-36—68
|-4
|Martin Couvra, France
|36-32—68
|-4
|Joe Dean, England
|33-35—68
|-4
|Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe
|33-35—68
|-4
|Zander Lombard, South Africa
|34-34—68
|-4
|James Morrison, England
|35-33—68
|-4
|Antoine Rozner, France
|35-33—68
|-4
|Yuvraj Sandhu, India
|33-35—68
|-4
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|36-33—69
|-3
|Albin Bergstrom, Sweden
|34-35—69
|-3
|Ugo Coussaud, France
|35-34—69
|-3
|Wenyi Ding, China
|35-34—69
|-3
|Ross Fisher, England
|34-35—69
|-3
|Andreas Halvorsen, Norway
|34-35—69
|-3
|Joakim Lagergren, Sweden
|35-34—69
|-3
|Junghwan Lee, South Korea
|33-36—69
|-3
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|34-35—69
|-3
|Joel Moscatel, Spain
|34-35—69
|-3
|Dylan Naidoo, South Africa
|34-35—69
|-3
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|34-35—69
|-3
|Yannik Paul, Germany
|34-35—69
|-3
|David Ravetto, France
|36-33—69
|-3
|Jack Senior, England
|35-34—69
|-3
|Bernd Wiesberger, Austria
|35-34—69
|-3
|Jack Yule, England
|36-33—69
|-3
|Cameron Adam, Scotland
|34-36—70
|-2
|Sam Bairstow, England
|35-35—70
|-2
|Adam Blomme, Sweden
|34-36—70
|-2
|Albert Boneta, Spain
|34-36—70
|-2
|Dan Bradbury, England
|35-35—70
|-2
|Jonathan Broomhead, South Africa
|35-35—70
|-2
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|35-35—70
|-2
|Jorge Campillo, Spain
|33-37—70
|-2
|Gregorio De Leo, Italy
|35-35—70
|-2
|Alejandro Del Rey, Spain
|37-33—70
|-2
|Nacho Elvira, Spain
|35-35—70
|-2
|Manuel Elvira, Spain
|34-36—70
|-2
|Rikuya Hoshino, Japan
|33-37—70
|-2
|Sadom Kaewkanjana, Thailand
|34-36—70
|-2
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|33-37—70
|-2
|Romain Langasque, France
|36-34—70
|-2
|Pablo Larrazabal, Spain
|35-35—70
|-2
|Francesco Molinari, Italy
|34-36—70
|-2
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|35-35—70
|-2
|Eddie Pepperell, England
|32-38—70
|-2
|Yurav Premlall, South Africa
|33-37—70
|-2
|Jovan Rebula, South Africa
|34-36—70
|-2
|Daniel Rodrigues, Portugal
|33-37—70
|-2
|Jason Scrivener, Australia
|35-35—70
|-2
|Matthew Southgate, England
|34-36—70
|-2
|Hugo Townsend, Sweden
|35-35—70
|-2
|Quim Vidal, Spain
|33-37—70
|-2
|Paul Waring, England
|35-35—70
|-2
|Adri Arnaus, Spain
|35-36—71
|-1
|Filippo Celli, Italy
|36-35—71
|-1
|Jens Dantorp, Sweden
|34-37—71
|-1
|Alfredo Garcia-Heredia, Spain
|33-38—71
|-1
|Scott Jamieson, Scotland
|37-34—71
|-1
|Nathan Kimsey, England
|34-37—71
|-1
|Jeong-Weon Ko, France
|33-38—71
|-1
|Kazuma Kobori, New Zealand
|36-35—71
|-1
|Francesco Laporta, Italy
|38-33—71
|-1
|Oliver Lindell, Finland
|35-36—71
|-1
|Luke List, United States
|35-36—71
|-1
|Ryan Peake, Australia
|34-37—71
|-1
|Anthony Quayle, Australia
|36-35—71
|-1
|Rocco Repetto Taylor, Spain
|36-35—71
|-1
|JC Ritchie, South Africa
|36-35—71
|-1
|Shubhankar Sharma, India
|35-36—71
|-1
|Callum Tarren, England
|36-35—71
|-1
|Jeff Winther, Denmark
|33-38—71
|-1
|MJ Daffue, South Africa
|34-38—72
|E
|Hennie Du Plessis, South Africa
|35-37—72
|E
|Andres Gallegos, Argentina
|36-36—72
|E
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain
|37-35—72
|E
|Gavin Green, Malaysia
|35-37—72
|E
|Angel Hidalgo, Spain
|36-36—72
|E
|Marcus Kinhult, Sweden
|38-34—72
|E
|Connor McKinney, Australia
|36-36—72
|E
|Guido Migliozzi, Italy
|36-36—72
|E
|Felix Mory, France
|35-37—72
|E
|Renato Paratore, Italy
|36-36—72
|E
|Richie Ramsay, Scotland
|34-38—72
|E
|Brandon Robinson-Thompson, England
|35-37—72
|E
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|35-37—72
|E
|Clement Sordet, France
|34-38—72
|E
|Darius Van Driel, Netherlands
|35-37—72
|E
|Daniel Van Tonder, South Africa
|39-33—72
|E
|Daniel Young, Scotland
|40-32—72
|E
|Yanhan Zhou, China
|35-37—72
|E
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|36-37—73
|+1
|Sean Crocker, United States
|37-36—73
|+1
|Dan Erickson, United States
|37-36—73
|+1
|Dylan Frittelli, South Africa
|36-37—73
|+1
|Palmer Jackson, United States
|35-38—73
|+1
|Andrew Johnston, England
|35-38—73
|+1
|Kota Kaneko, Japan
|35-38—73
|+1
|Maximilian Kieffer, Germany
|35-38—73
|+1
|Joost Luiten, Netherlands
|37-36—73
|+1
|Vicente Mestre Carceller, Spain
|37-36—73
|+1
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|36-37—73
|+1
|Victor Pastor Rufian, Spain
|35-38—73
|+1
|Benjamin Schmidt, England
|36-37—73
|+1
|Marcel Schneider, Germany
|37-36—73
|+1
|Josep Maria Serra, Spain
|35-38—73
|+1
|Sebastian Soderberg, Sweden
|35-38—73
|+1
|Maximilian Steinlechner, Austria
|38-35—73
|+1
|Ockie Strydom, South Africa
|38-35—73
|+1
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|37-36—73
|+1
|Fabrizio Zanotti, Paraguay
|35-38—73
|+1
|Todd Clements, England
|38-36—74
|+2
|Quentin Debove, France
|37-37—74
|+2
|Joel Girrbach, Switzerland
|37-37—74
|+2
|Hunter Logan, United States
|37-37—74
|+2
|Matteo Manassero, Italy
|37-37—74
|+2
|Herman Wibe Sekne, Norway
|37-37—74
|+2
|Brandon Stone, South Africa
|40-34—74
|+2
|Santiago Tarrio, Spain
|33-41—74
|+2
|Robin Williams, South Africa
|36-38—74
|+2
|Veer Ahlawat, India
|35-40—75
|+3
|Pablo Ereno Perez, Spain
|37-38—75
|+3
|Simon Forsstrom, Sweden
|38-37—75
|+3
|David Micheluzzi, Australia
|39-36—75
|+3
|Fred Biondi, Brazil
|36-40—76
|+4
|Jack Buchanan, Australia
|37-39—76
|+4
|Julien Guerrier, France
|36-40—76
|+4
|Edoardo Molinari, Italy
|36-40—76
|+4
|Euan Walker, Scotland
|39-37—76
|+4
|Gonzalo Fernandez-Castano, Spain
|38-39—77
|+5
|Marcus Helligkilde, Denmark
|38-39—77
|+5
|Ryggs Johnston, United States
|38-39—77
|+5
|Michael Mjaaseth, Norway
|41-36—77
|+5
|Tapio Pulkkanen, Finland
|39-38—77
|+5
|Richard Sterne, South Africa
|38-39—77
|+5
|Johannes Veerman, United States
|37-40—77
|+5
|Marcus Armitage, England
|36-43—79
|+7
|Joshua Berry, England
|39-40—79
|+7
|Grant Forrest, Scotland
|37-42—79
|+7
|Clement Charmasson, France
|42-39—81
|+9
|Mike Toorop, Netherlands
|40-42—82
|+10
