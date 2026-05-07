Estrella Damm Catalunya Championship Par Scores

The Associated Press

May 7, 2026, 2:17 PM

Thursday

At Real Club de Golf El Prat

Barcelona, Spain

Purse: $2.8 million

Yardage: 7,057; Par: 72

First Round

Shaun Norris, South Africa 32-32—64 -8
Ewen Ferguson, Scotland 32-33—65 -7
David Law, Scotland 33-32—65 -7
Alexander Levy, France 30-35—65 -7
Lucas Bjerregaard, Denmark 34-32—66 -6
Michael Hollick, South Africa 32-34—66 -6
Stefano Mazzoli, Italy 34-32—66 -6
Davis Bryant, United States 33-34—67 -5
Aaron Cockerill, Canada 34-33—67 -5
Ricardo Gouveia, Portugal 32-35—67 -5
Oihan Guillamoundeguy, France 34-33—67 -5
Tobias Jonsson, Sweden 31-36—67 -5
Yuto Katsuragawa, Japan 33-34—67 -5
Freddy Schott, Germany 34-33—67 -5
Tom Vaillant, France 32-35—67 -5
Matthew Baldwin, England 35-33—68 -4
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 32-36—68 -4
Martin Couvra, France 36-32—68 -4
Joe Dean, England 33-35—68 -4
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 33-35—68 -4
Zander Lombard, South Africa 34-34—68 -4
James Morrison, England 35-33—68 -4
Antoine Rozner, France 35-33—68 -4
Yuvraj Sandhu, India 33-35—68 -4
Angel Ayora Fanegas, Spain 36-33—69 -3
Albin Bergstrom, Sweden 34-35—69 -3
Ugo Coussaud, France 35-34—69 -3
Wenyi Ding, China 35-34—69 -3
Ross Fisher, England 34-35—69 -3
Andreas Halvorsen, Norway 34-35—69 -3
Joakim Lagergren, Sweden 35-34—69 -3
Junghwan Lee, South Korea 33-36—69 -3
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 34-35—69 -3
Joel Moscatel, Spain 34-35—69 -3
Dylan Naidoo, South Africa 34-35—69 -3
Jacob Skov Olesen, Denmark 34-35—69 -3
Yannik Paul, Germany 34-35—69 -3
David Ravetto, France 36-33—69 -3
Jack Senior, England 35-34—69 -3
Bernd Wiesberger, Austria 35-34—69 -3
Jack Yule, England 36-33—69 -3
Cameron Adam, Scotland 34-36—70 -2
Sam Bairstow, England 35-35—70 -2
Adam Blomme, Sweden 34-36—70 -2
Albert Boneta, Spain 34-36—70 -2
Dan Bradbury, England 35-35—70 -2
Jonathan Broomhead, South Africa 35-35—70 -2
Rafa Cabrera Bello, Spain 35-35—70 -2
Jorge Campillo, Spain 33-37—70 -2
Gregorio De Leo, Italy 35-35—70 -2
Alejandro Del Rey, Spain 37-33—70 -2
Nacho Elvira, Spain 35-35—70 -2
Manuel Elvira, Spain 34-36—70 -2
Rikuya Hoshino, Japan 33-37—70 -2
Sadom Kaewkanjana, Thailand 34-36—70 -2
Jacques Kruyswijk, South Africa 33-37—70 -2
Romain Langasque, France 36-34—70 -2
Pablo Larrazabal, Spain 35-35—70 -2
Francesco Molinari, Italy 34-36—70 -2
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 35-35—70 -2
Eddie Pepperell, England 32-38—70 -2
Yurav Premlall, South Africa 33-37—70 -2
Jovan Rebula, South Africa 34-36—70 -2
Daniel Rodrigues, Portugal 33-37—70 -2
Jason Scrivener, Australia 35-35—70 -2
Matthew Southgate, England 34-36—70 -2
Hugo Townsend, Sweden 35-35—70 -2
Quim Vidal, Spain 33-37—70 -2
Paul Waring, England 35-35—70 -2
Adri Arnaus, Spain 35-36—71 -1
Filippo Celli, Italy 36-35—71 -1
Jens Dantorp, Sweden 34-37—71 -1
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 33-38—71 -1
Scott Jamieson, Scotland 37-34—71 -1
Nathan Kimsey, England 34-37—71 -1
Jeong-Weon Ko, France 33-38—71 -1
Kazuma Kobori, New Zealand 36-35—71 -1
Francesco Laporta, Italy 38-33—71 -1
Oliver Lindell, Finland 35-36—71 -1
Luke List, United States 35-36—71 -1
Ryan Peake, Australia 34-37—71 -1
Anthony Quayle, Australia 36-35—71 -1
Rocco Repetto Taylor, Spain 36-35—71 -1
JC Ritchie, South Africa 36-35—71 -1
Shubhankar Sharma, India 35-36—71 -1
Callum Tarren, England 36-35—71 -1
Jeff Winther, Denmark 33-38—71 -1
MJ Daffue, South Africa 34-38—72 E
Hennie Du Plessis, South Africa 35-37—72 E
Andres Gallegos, Argentina 36-36—72 E
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 37-35—72 E
Gavin Green, Malaysia 35-37—72 E
Angel Hidalgo, Spain 36-36—72 E
Marcus Kinhult, Sweden 38-34—72 E
Connor McKinney, Australia 36-36—72 E
Guido Migliozzi, Italy 36-36—72 E
Felix Mory, France 35-37—72 E
Renato Paratore, Italy 36-36—72 E
Richie Ramsay, Scotland 34-38—72 E
Brandon Robinson-Thompson, England 35-37—72 E
Jayden Trey Schaper, South Africa 35-37—72 E
Clement Sordet, France 34-38—72 E
Darius Van Driel, Netherlands 35-37—72 E
Daniel Van Tonder, South Africa 39-33—72 E
Daniel Young, Scotland 40-32—72 E
Yanhan Zhou, China 35-37—72 E
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 36-37—73 +1
Sean Crocker, United States 37-36—73 +1
Dan Erickson, United States 37-36—73 +1
Dylan Frittelli, South Africa 36-37—73 +1
Palmer Jackson, United States 35-38—73 +1
Andrew Johnston, England 35-38—73 +1
Kota Kaneko, Japan 35-38—73 +1
Maximilian Kieffer, Germany 35-38—73 +1
Joost Luiten, Netherlands 37-36—73 +1
Vicente Mestre Carceller, Spain 37-36—73 +1
Niklas Norgaard Moller, Denmark 36-37—73 +1
Victor Pastor Rufian, Spain 35-38—73 +1
Benjamin Schmidt, England 36-37—73 +1
Marcel Schneider, Germany 37-36—73 +1
Josep Maria Serra, Spain 35-38—73 +1
Sebastian Soderberg, Sweden 35-38—73 +1
Maximilian Steinlechner, Austria 38-35—73 +1
Ockie Strydom, South Africa 38-35—73 +1
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 37-36—73 +1
Fabrizio Zanotti, Paraguay 35-38—73 +1
Todd Clements, England 38-36—74 +2
Quentin Debove, France 37-37—74 +2
Joel Girrbach, Switzerland 37-37—74 +2
Hunter Logan, United States 37-37—74 +2
Matteo Manassero, Italy 37-37—74 +2
Herman Wibe Sekne, Norway 37-37—74 +2
Brandon Stone, South Africa 40-34—74 +2
Santiago Tarrio, Spain 33-41—74 +2
Robin Williams, South Africa 36-38—74 +2
Veer Ahlawat, India 35-40—75 +3
Pablo Ereno Perez, Spain 37-38—75 +3
Simon Forsstrom, Sweden 38-37—75 +3
David Micheluzzi, Australia 39-36—75 +3
Fred Biondi, Brazil 36-40—76 +4
Jack Buchanan, Australia 37-39—76 +4
Julien Guerrier, France 36-40—76 +4
Edoardo Molinari, Italy 36-40—76 +4
Euan Walker, Scotland 39-37—76 +4
Gonzalo Fernandez-Castano, Spain 38-39—77 +5
Marcus Helligkilde, Denmark 38-39—77 +5
Ryggs Johnston, United States 38-39—77 +5
Michael Mjaaseth, Norway 41-36—77 +5
Tapio Pulkkanen, Finland 39-38—77 +5
Richard Sterne, South Africa 38-39—77 +5
Johannes Veerman, United States 37-40—77 +5
Marcus Armitage, England 36-43—79 +7
Joshua Berry, England 39-40—79 +7
Grant Forrest, Scotland 37-42—79 +7
Clement Charmasson, France 42-39—81 +9
Mike Toorop, Netherlands 40-42—82 +10

