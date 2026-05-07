Live Radio
Home » Sports » Estrella Damm Catalunya Championship Scores

Estrella Damm Catalunya Championship Scores

The Associated Press

May 7, 2026, 2:17 PM

Thursday

At Real Club de Golf El Prat

Barcelona, Spain

Purse: $2.8 million

Yardage: 7,057; Par: 72

First Round

Shaun Norris, South Africa 32-32—64
Ewen Ferguson, Scotland 32-33—65
David Law, Scotland 33-32—65
Alexander Levy, France 30-35—65
Lucas Bjerregaard, Denmark 34-32—66
Michael Hollick, South Africa 32-34—66
Stefano Mazzoli, Italy 34-32—66
Davis Bryant, United States 33-34—67
Aaron Cockerill, Canada 34-33—67
Ricardo Gouveia, Portugal 32-35—67
Oihan Guillamoundeguy, France 34-33—67
Tobias Jonsson, Sweden 31-36—67
Yuto Katsuragawa, Japan 33-34—67
Freddy Schott, Germany 34-33—67
Tom Vaillant, France 32-35—67
Matthew Baldwin, England 35-33—68
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 32-36—68
Martin Couvra, France 36-32—68
Joe Dean, England 33-35—68
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 33-35—68
Zander Lombard, South Africa 34-34—68
James Morrison, England 35-33—68
Antoine Rozner, France 35-33—68
Yuvraj Sandhu, India 33-35—68
Angel Ayora Fanegas, Spain 36-33—69
Albin Bergstrom, Sweden 34-35—69
Ugo Coussaud, France 35-34—69
Wenyi Ding, China 35-34—69
Ross Fisher, England 34-35—69
Andreas Halvorsen, Norway 34-35—69
Joakim Lagergren, Sweden 35-34—69
Junghwan Lee, South Korea 33-36—69
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 34-35—69
Joel Moscatel, Spain 34-35—69
Dylan Naidoo, South Africa 34-35—69
Jacob Skov Olesen, Denmark 34-35—69
Yannik Paul, Germany 34-35—69
David Ravetto, France 36-33—69
Jack Senior, England 35-34—69
Bernd Wiesberger, Austria 35-34—69
Jack Yule, England 36-33—69
Cameron Adam, Scotland 34-36—70
Sam Bairstow, England 35-35—70
Adam Blomme, Sweden 34-36—70
Albert Boneta, Spain 34-36—70
Dan Bradbury, England 35-35—70
Jonathan Broomhead, South Africa 35-35—70
Rafa Cabrera Bello, Spain 35-35—70
Jorge Campillo, Spain 33-37—70
Gregorio De Leo, Italy 35-35—70
Alejandro Del Rey, Spain 37-33—70
Nacho Elvira, Spain 35-35—70
Manuel Elvira, Spain 34-36—70
Rikuya Hoshino, Japan 33-37—70
Sadom Kaewkanjana, Thailand 34-36—70
Jacques Kruyswijk, South Africa 33-37—70
Romain Langasque, France 36-34—70
Pablo Larrazabal, Spain 35-35—70
Francesco Molinari, Italy 34-36—70
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 35-35—70
Eddie Pepperell, England 32-38—70
Yurav Premlall, South Africa 33-37—70
Jovan Rebula, South Africa 34-36—70
Daniel Rodrigues, Portugal 33-37—70
Jason Scrivener, Australia 35-35—70
Matthew Southgate, England 34-36—70
Hugo Townsend, Sweden 35-35—70
Quim Vidal, Spain 33-37—70
Paul Waring, England 35-35—70
Adri Arnaus, Spain 35-36—71
Filippo Celli, Italy 36-35—71
Jens Dantorp, Sweden 34-37—71
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 33-38—71
Scott Jamieson, Scotland 37-34—71
Nathan Kimsey, England 34-37—71
Jeong-Weon Ko, France 33-38—71
Kazuma Kobori, New Zealand 36-35—71
Francesco Laporta, Italy 38-33—71
Oliver Lindell, Finland 35-36—71
Luke List, United States 35-36—71
Ryan Peake, Australia 34-37—71
Anthony Quayle, Australia 36-35—71
Rocco Repetto Taylor, Spain 36-35—71
JC Ritchie, South Africa 36-35—71
Shubhankar Sharma, India 35-36—71
Callum Tarren, England 36-35—71
Jeff Winther, Denmark 33-38—71
MJ Daffue, South Africa 34-38—72
Hennie Du Plessis, South Africa 35-37—72
Andres Gallegos, Argentina 36-36—72
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 37-35—72
Gavin Green, Malaysia 35-37—72
Angel Hidalgo, Spain 36-36—72
Marcus Kinhult, Sweden 38-34—72
Connor McKinney, Australia 36-36—72
Guido Migliozzi, Italy 36-36—72
Felix Mory, France 35-37—72
Renato Paratore, Italy 36-36—72
Richie Ramsay, Scotland 34-38—72
Brandon Robinson-Thompson, England 35-37—72
Jayden Trey Schaper, South Africa 35-37—72
Clement Sordet, France 34-38—72
Darius Van Driel, Netherlands 35-37—72
Daniel Van Tonder, South Africa 39-33—72
Daniel Young, Scotland 40-32—72
Yanhan Zhou, China 35-37—72
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 36-37—73
Sean Crocker, United States 37-36—73
Dan Erickson, United States 37-36—73
Dylan Frittelli, South Africa 36-37—73
Palmer Jackson, United States 35-38—73
Andrew Johnston, England 35-38—73
Kota Kaneko, Japan 35-38—73
Maximilian Kieffer, Germany 35-38—73
Joost Luiten, Netherlands 37-36—73
Vicente Mestre Carceller, Spain 37-36—73
Niklas Norgaard Moller, Denmark 36-37—73
Victor Pastor Rufian, Spain 35-38—73
Benjamin Schmidt, England 36-37—73
Marcel Schneider, Germany 37-36—73
Josep Maria Serra, Spain 35-38—73
Sebastian Soderberg, Sweden 35-38—73
Maximilian Steinlechner, Austria 38-35—73
Ockie Strydom, South Africa 38-35—73
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 37-36—73
Fabrizio Zanotti, Paraguay 35-38—73
Todd Clements, England 38-36—74
Quentin Debove, France 37-37—74
Joel Girrbach, Switzerland 37-37—74
Hunter Logan, United States 37-37—74
Matteo Manassero, Italy 37-37—74
Herman Wibe Sekne, Norway 37-37—74
Brandon Stone, South Africa 40-34—74
Santiago Tarrio, Spain 33-41—74
Robin Williams, South Africa 36-38—74
Veer Ahlawat, India 35-40—75
Pablo Ereno Perez, Spain 37-38—75
Simon Forsstrom, Sweden 38-37—75
David Micheluzzi, Australia 39-36—75
Fred Biondi, Brazil 36-40—76
Jack Buchanan, Australia 37-39—76
Julien Guerrier, France 36-40—76
Edoardo Molinari, Italy 36-40—76
Euan Walker, Scotland 39-37—76
Gonzalo Fernandez-Castano, Spain 38-39—77
Marcus Helligkilde, Denmark 38-39—77
Ryggs Johnston, United States 38-39—77
Michael Mjaaseth, Norway 41-36—77
Tapio Pulkkanen, Finland 39-38—77
Richard Sterne, South Africa 38-39—77
Johannes Veerman, United States 37-40—77
Marcus Armitage, England 36-43—79
Joshua Berry, England 39-40—79
Grant Forrest, Scotland 37-42—79
Clement Charmasson, France 42-39—81
Mike Toorop, Netherlands 40-42—82

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up