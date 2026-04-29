World Tour Mutua Madrid Open Results

Wednesday
At Caja Magica
Madrid
Purse: €8,235,540
Surface: Red clay
MADRID (AP) _ Results Wednesday from Mutua Madrid Open at Caja Magica (seedings in parentheses):
Men’s Singles
Quarterfinals
Jannik Sinner (1), Italy, def. Rafael Jodar, Spain, 6-2, 7-6 (0).
Arthur Fils (21), France, def. Jiri Lehecka (11), Czechia, 6-3, 6-4.
Women’s Singles
Quarterfinals
Anastasia Potapova, Russia, def. Karolina Pliskova, Czechia, 6-1, 6-7 (4), 6-3.
Marta Kostyuk (26), Ukraine, def. Linda Noskova (13), Czechia, 7-6 (1), 6-0.
Men’s Doubles
Round of 16
Luke Johnson, Britain, and Jan Zielinski, Poland, def. Tallon Griekspoor, Netherlands, and Brandon Nakashima, United States, 6-2, 4-6, 10-3.
Guido Andreozzi, Argentina, and Manuel Guinard, France, def. Stefanos Tsitsipas, Greece, and Luciano Darderi, Italy, 5-7, 6-1, 11-9.
Maximo Gonzalez and Andres Molteni, Argentina, def. Joe Salisbury, Britain, and Francisco Cabral (7), Portugal, 6-0, 6-4.
Fabien Reboul and Sadio Doumbia, France, def. Benjamin Winter Lopez and Pablo Llamas Ruiz, Spain, 6-4, 6-4.
Evan King, United States, and Andre Goransson, Sweden, def. Christian Harrison, United States, and Neal Skupski (4), Britain, 4-6, 7-6 (4), 15-13.
Women’s Doubles
Quarterfinals
Diana Shnaider and Mirra Andreeva, Russia, def. Demi Schuurs, Netherlands, and Ellen Perez (8), Australia, 6-3, 6-3.
Kristina Mladenovic, France, and Aleksandra Krunic, Serbia, def. Hsieh Su-wei, Taiwan, and Sofia Kenin (7), United States, 3-6, 6-4, 10-4.
