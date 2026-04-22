World Tour Mutua Madrid Open Results

The Associated Press

April 22, 2026, 4:23 PM

Wednesday

At Caja Magica

Madrid

Purse: €8,235,540

Surface: Red clay

MADRID (AP) _ Results Wednesday from Mutua Madrid Open at Caja Magica (seedings in parentheses):

Men’s Singles

Round of 128

Vit Kopriva, Czechia, def. Zhang Zhizhen, China, 6-2, 6-0.

Emilio Nava, United States, def. Jenson Brooksby, United States, 6-3, 7-5.

Marin Cilic, Croatia, def. Zizou Bergs, Belgium, 4-6, 6-3, 6-4.

Ignacio Buse, Peru, def. Adrian Mannarino, France, 6-4, 6-2.

Damir Dzumhur, Bosnia-Herzegovina, def. Mattia Bellucci, Italy, 6-2, 6-4.

Dino Prizmic, Croatia, def. Matteo Berrettini, Italy, 6-3, 6-4.

Jan-Lennard Struff, Germany, def. Alexandre Muller, France, 7-6 (3), 6-0.

Dusan Lajovic, Serbia, def. Lorenzo Sonego, Italy, 6-3, 7-6 (1).

Thiago Agustin Tirante, Argentina, def. Roberto Bautista Agut, Spain, 6-2, 6-4.

Sebastian Ofner, Austria, def. Nikoloz Basilashvili, Georgia, 7-6 (5), 7-6 (0).

Elmer Moller, Denmark, def. Federico Cina, Italy, 6-4, 7-6 (4).

Hubert Hurkacz, Poland, def. Jaime Faria, Portugal, 6-3, 6-3.

Benjamin Bonzi, France, def. Titouan Droguet, France, 6-7 (4), 7-6 (4), 6-4.

Tomas Machac, Czechia, def. Francisco Comesana, Argentina, 3-6, 7-6 (3), 6-3.

Alejandro Tabilo, Chile, def. Valentin Royer, France, 6-2, 6-4.

Rafael Jodar, Spain, def. Jesper De Jong, Netherlands, 2-6, 7-5, 6-4.

Women’s Singles

Round of 128

Zhang Shuai, China, def. Eva Lys, Germany, 6-4, 6-3.

Zeynep Sonmez, Turkiye, def. Carlota Martinez Cirez, Spain, 7-5, 6-2.

Panna Udvardy, Hungary, def. Kimberly Birrell, Australia, 6-4, 1-6, 6-1.

Elena-Gabriela Ruse, Romania, def. Antonia Ruzic, Croatia, 6-3, 4-6, 6-0.

Alycia Parks, United States, def. Elisabetta Cocciaretto, Italy, 6-3, 6-2.

Alexandra Eala, Philippines, def. Anastasia Pavlyuchenkova, Russia, 6-3, 6-3.

Daria Snigur, Ukraine, def. Daria Kasatkina, Russia, 6-3, 3-6, 7-6 (13).

Dalma Galfi, Hungary, def. Ajla Tomljanovic, Australia, 7-6 (7), 6-4.

Yuliia Starodubtseva, Ukraine, def. Moyuka Uchijima, Japan, 6-3, 1-6, 6-3.

Emiliana Arango, Colombia, def. Talia Gibson, Australia, 6-3, 6-2.

Janice Tjen, Indonesia, def. Alina Charaeva, Russia, 6-4, 6-2.

Anhelina Kalinina, Ukraine, def. Kamilla Rakhimova, Russia, 6-2, 5-7, 6-2.

Solana Sierra, Argentina, def. Dayana Yastremska, Ukraine, 7-6 (10), 7-6 (8).

Yulia Putintseva, Kazakhstan, def. Tereza Valentova, Czechia, 6-4, 4-6, 6-3.

Simona Waltert, Switzerland, def. Oleksandra Oliynykova, Ukraine, 7-5, 6-0.

Karolina Pliskova, Czechia, def. Sinja Kraus, Austria, 2-6, 6-1, 6-4.

Leolia Jeanjean, France, def. Oksana Selekhmeteva, Russia, 6-4, 6-1.

Sofia Kenin, United States, def. Ashlyn Krueger, United States, 7-6 (2), 6-4.

Katie Boulter, Britain, def. Taylor Townsend, United States, 6-4, 6-2.

Katerina Siniakova, Czechia, def. Elvina Kalieva, United States, 6-3, 6-4.

Caty McNally, United States, def. Katie Volynets, United States, 6-1, 6-2.

Tyra Caterina Grant, Italy, def. Elsa Jacquemot, France, 6-1, 6-2.

Related News

Recommended

