World Tour Mutua Madrid Open Results

Wednesday
At Caja Magica
Madrid
Purse: €8,235,540
Surface: Red clay
MADRID (AP) _ Results Wednesday from Mutua Madrid Open at Caja Magica (seedings in parentheses):
Men’s Singles
Round of 128
Vit Kopriva, Czechia, def. Zhang Zhizhen, China, 6-2, 6-0.
Emilio Nava, United States, def. Jenson Brooksby, United States, 6-3, 7-5.
Marin Cilic, Croatia, def. Zizou Bergs, Belgium, 4-6, 6-3, 6-4.
Ignacio Buse, Peru, def. Adrian Mannarino, France, 6-4, 6-2.
Damir Dzumhur, Bosnia-Herzegovina, def. Mattia Bellucci, Italy, 6-2, 6-4.
Dino Prizmic, Croatia, def. Matteo Berrettini, Italy, 6-3, 6-4.
Jan-Lennard Struff, Germany, def. Alexandre Muller, France, 7-6 (3), 6-0.
Dusan Lajovic, Serbia, def. Lorenzo Sonego, Italy, 6-3, 7-6 (1).
Thiago Agustin Tirante, Argentina, def. Roberto Bautista Agut, Spain, 6-2, 6-4.
Sebastian Ofner, Austria, def. Nikoloz Basilashvili, Georgia, 7-6 (5), 7-6 (0).
Elmer Moller, Denmark, def. Federico Cina, Italy, 6-4, 7-6 (4).
Hubert Hurkacz, Poland, def. Jaime Faria, Portugal, 6-3, 6-3.
Benjamin Bonzi, France, def. Titouan Droguet, France, 6-7 (4), 7-6 (4), 6-4.
Tomas Machac, Czechia, def. Francisco Comesana, Argentina, 3-6, 7-6 (3), 6-3.
Alejandro Tabilo, Chile, def. Valentin Royer, France, 6-2, 6-4.
Rafael Jodar, Spain, def. Jesper De Jong, Netherlands, 2-6, 7-5, 6-4.
Women’s Singles
Round of 128
Zhang Shuai, China, def. Eva Lys, Germany, 6-4, 6-3.
Zeynep Sonmez, Turkiye, def. Carlota Martinez Cirez, Spain, 7-5, 6-2.
Panna Udvardy, Hungary, def. Kimberly Birrell, Australia, 6-4, 1-6, 6-1.
Elena-Gabriela Ruse, Romania, def. Antonia Ruzic, Croatia, 6-3, 4-6, 6-0.
Alycia Parks, United States, def. Elisabetta Cocciaretto, Italy, 6-3, 6-2.
Alexandra Eala, Philippines, def. Anastasia Pavlyuchenkova, Russia, 6-3, 6-3.
Daria Snigur, Ukraine, def. Daria Kasatkina, Russia, 6-3, 3-6, 7-6 (13).
Dalma Galfi, Hungary, def. Ajla Tomljanovic, Australia, 7-6 (7), 6-4.
Yuliia Starodubtseva, Ukraine, def. Moyuka Uchijima, Japan, 6-3, 1-6, 6-3.
Emiliana Arango, Colombia, def. Talia Gibson, Australia, 6-3, 6-2.
Janice Tjen, Indonesia, def. Alina Charaeva, Russia, 6-4, 6-2.
Anhelina Kalinina, Ukraine, def. Kamilla Rakhimova, Russia, 6-2, 5-7, 6-2.
Solana Sierra, Argentina, def. Dayana Yastremska, Ukraine, 7-6 (10), 7-6 (8).
Yulia Putintseva, Kazakhstan, def. Tereza Valentova, Czechia, 6-4, 4-6, 6-3.
Simona Waltert, Switzerland, def. Oleksandra Oliynykova, Ukraine, 7-5, 6-0.
Karolina Pliskova, Czechia, def. Sinja Kraus, Austria, 2-6, 6-1, 6-4.
Leolia Jeanjean, France, def. Oksana Selekhmeteva, Russia, 6-4, 6-1.
Sofia Kenin, United States, def. Ashlyn Krueger, United States, 7-6 (2), 6-4.
Katie Boulter, Britain, def. Taylor Townsend, United States, 6-4, 6-2.
Katerina Siniakova, Czechia, def. Elvina Kalieva, United States, 6-3, 6-4.
Caty McNally, United States, def. Katie Volynets, United States, 6-1, 6-2.
Tyra Caterina Grant, Italy, def. Elsa Jacquemot, France, 6-1, 6-2.
