Volvo China Open Scores

The Associated Press

April 23, 2026, 11:10 PM

Thursday

At Shanghai Enhance Anting Golf Club

Shanghai

Purse: $2.8 million

Yardage: 7,188; Par: 71

First Round

Alejandro Del Rey, Spain 29-32—61
Yanhan Zhou, China 29-33—62
Shaun Norris, South Africa 31-32—63
Bernd Wiesberger, Austria 31-33—64
Bowen Chai, China 31-34—65
Kuangyu Chen, Australia 30-36—66
Aaron Cockerill, Canada 32-34—66
Andrew Johnston, England 33-33—66
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 33-33—66
Angel Ayora Fanegas, Spain 35-32—67
Yue Liu, China 33-34—67
Kota Kaneko, Japan 34-33—67
Daniel Rodrigues, Portugal 32-35—67
Davis Bryant, United States 31-36—67
Zander Lombard, South Africa 32-35—67
Quim Vidal, Spain 34-33—67
Marcel Schneider, Germany 32-35—67
Jacques Kruyswijk, South Africa 34-33—67
Zihao Jin, China 32-36—68
Gregorio De Leo, Italy 32-36—68
Darius Van Driel, Netherlands 35-33—68
Matthew Baldwin, England 34-34—68
Senshou Cao, China 33-35—68
Wenyi Ding, China 35-33—68
David Law, Scotland 33-35—68
Mikael Lindberg, Sweden 36-32—68
Jan Schneider, Germany 34-34—68
Jason Scrivener, Australia 33-35—68
Tom Vaillant, France 34-34—68
Bowen Xiao, China 36-32—68
Daniel Hillier, New Zealand 32-36—68
Rocco Repetto Taylor, Spain 34-34—68
Zi-han She, China 34-34—68
Oihan Guillamoundeguy, France 33-36—69
Nathan Kimsey, England 35-34—69
Ashun Wu, China 35-34—69
Motin Yeung, Hong Kong 33-36—69
Kazuma Kobori, New Zealand 34-35—69
Kevin Na, United States 33-36—69
Sampson-yunhe Zheng, China 33-36—69
Rafa Cabrera Bello, Spain 36-33—69
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 33-36—69
Angel Hidalgo, Spain 34-35—69
Romain Langasque, France 35-34—69
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 34-35—69
Maximilian Steinlechner, Austria 34-35—69
Zihao Chen, China 33-36—69
Filippo Celli, Italy 34-36—70
Antoine Rozner, France 36-34—70
Cameron Adam, Scotland 34-36—70
Joshua Berry, England 33-37—70
Yang Kuang, China 34-36—70
Sam Bairstow, England 35-35—70
Albin Bergstrom, Sweden 34-36—70
Rikuya Hoshino, Japan 35-35—70
Isaac Lam, Hong Kong 34-36—70
Alexander Levy, France 35-35—70
Dylan Naidoo, South Africa 34-36—70
Ryan Peake, Australia 32-38—70
Anthony Quayle, Australia 34-36—70
Shubhankar Sharma, India 35-35—70
Charles Wang, China 35-35—70
JungHyun Um, South Korea 34-36—70
Manuel Elvira, Spain 35-35—70
Thriston Lawrence, South Africa 36-35—71
Matteo Manassero, Italy 37-34—71
Adri Arnaus, Spain 35-36—71
Todd Clements, England 35-36—71
Scott Jamieson, Scotland 36-35—71
Yuto Katsuragawa, Japan 35-36—71
Yan-Wei Liu, China 34-37—71
Felix Mory, France 34-37—71
Bo Peng, China 35-36—71
Freddy Schott, Germany 36-35—71
Justin Sui, United States 36-35—71
Andy Sullivan, England 35-36—71
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 36-35—71
Euan Walker, Scotland 34-37—71
Johannes Veerman, United States 34-37—71
Daniel Young, Scotland 35-36—71
Ross Fisher, England 35-36—71
Haoyi Wang, China 32-39—71
Marcus Kinhult, Sweden 32-40—72
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 36-36—72
Benjamin Schmidt, England 33-39—72
Zhengkai Bai, China 35-37—72
Jens Dantorp, Sweden 38-34—72
Tao Deng, China 34-38—72
Ewen Ferguson, Scotland 35-37—72
Lloyd Jefferson Go, Philippines 35-37—72
Guido Migliozzi, Italy 34-38—72
Yu Fang, China 37-35—72
Frederic Lacroix, France 34-38—72
Tobias Jonsson, Sweden 35-38—73
Jack Senior, England 37-36—73
Nacho Elvira, Spain 38-35—73
Jicheng Fan, China 33-40—73
Jin Han, China 36-37—73
Junseo Lee, South Korea 39-34—73
Oliver Lindell, Finland 34-39—73
Enhua Liu, China 35-38—73
Hugo Townsend, Sweden 36-37—73
Zi Wang, China 36-37—73
Jeff Winther, Denmark 40-33—73
Di Wu, China 37-36—73
Shunyat Hak, Hong Kong 35-38—73
Xue-Wen Luo, China 37-37—74
David Ravetto, France 35-39—74
Shinichi Mizuno, Hong Kong 37-37—74
Xirong Cheng, China 34-40—74
Bo Jin, China 38-36—74
Ryggs Johnston, United States 36-38—74
Joakim Lagergren, Sweden 36-38—74
Jui-Shen Lee, Chinese Taipei 35-39—74
Stefano Mazzoli, Italy 39-35—74
Connor McKinney, Australia 38-36—74
Wang Ngai Shen, Hong Kong 38-36—74
Sebastian Soderberg, Sweden 34-40—74
Jake Vincent, United States 37-37—74
Yuze Zhang, China 35-39—74
Michael Hollick, South Africa 37-37—74
Jeong-Weon Ko, France 35-39—74
Richard Sterne, South Africa 36-38—74
Ricardo Gouveia, Portugal 38-37—75
Jeffrey Burton, United States 38-37—75
Guxin Chen, China 37-38—75
MJ Daffue, South Africa 38-37—75
Quentin Debove, France 36-39—75
David Micheluzzi, Australia 37-38—75
Renato Paratore, Italy 39-36—75
Richie Ramsay, Scotland 37-38—75
Daniel Van Tonder, South Africa 36-39—75
Joel Girrbach, Switzerland 35-40—75
Zijie Huang, China 37-39—76
Shawn Lu, United States 35-41—76
Jorge Campillo, Spain 39-37—76
Hongfu Wu, China 39-37—76
Wo-cheng Ye, China 38-38—76
Jordan Gumberg, United States 41-35—76
Mengyang Li, China 39-37—76
Han Xue, China 39-37—76
Niklas Norgaard Moller, Denmark 37-39—76
Kakeru Ozeki, Japan 38-39—77
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 38-39—77
Tu-Xuan Wu, China 39-38—77
Felix Jordansson, Sweden 38-39—77
Takumi Hayashi, Japan 38-40—78
Haizhao Tang, China 38-40—78
Malcolm Ting, Malaysia 38-40—78
Yang Tong, China 40-38—78
Lawrence Ting, Chinese Taipei 41-38—79
Marcel Siem, Germany 44-35—79
Yuvraj Sandhu, India 43-37—80
Connor Syme, Scotland 37-44—81
Xinjun Zhang, China 42-41—83
Linqiang Li, China WD

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved.

