Volvo China Open Scores

Thursday
At Shanghai Enhance Anting Golf Club
Shanghai
Purse: $2.8 million
Yardage: 7,188; Par: 71
First Round
|Alejandro Del Rey, Spain
|29-32—61
|Yanhan Zhou, China
|29-33—62
|Shaun Norris, South Africa
|31-32—63
|Bernd Wiesberger, Austria
|31-33—64
|Bowen Chai, China
|31-34—65
|Kuangyu Chen, Australia
|30-36—66
|Aaron Cockerill, Canada
|32-34—66
|Andrew Johnston, England
|33-33—66
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|33-33—66
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|35-32—67
|Yue Liu, China
|33-34—67
|Kota Kaneko, Japan
|34-33—67
|Daniel Rodrigues, Portugal
|32-35—67
|Davis Bryant, United States
|31-36—67
|Zander Lombard, South Africa
|32-35—67
|Quim Vidal, Spain
|34-33—67
|Marcel Schneider, Germany
|32-35—67
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|34-33—67
|Zihao Jin, China
|32-36—68
|Gregorio De Leo, Italy
|32-36—68
|Darius Van Driel, Netherlands
|35-33—68
|Matthew Baldwin, England
|34-34—68
|Senshou Cao, China
|33-35—68
|Wenyi Ding, China
|35-33—68
|David Law, Scotland
|33-35—68
|Mikael Lindberg, Sweden
|36-32—68
|Jan Schneider, Germany
|34-34—68
|Jason Scrivener, Australia
|33-35—68
|Tom Vaillant, France
|34-34—68
|Bowen Xiao, China
|36-32—68
|Daniel Hillier, New Zealand
|32-36—68
|Rocco Repetto Taylor, Spain
|34-34—68
|Zi-han She, China
|34-34—68
|Oihan Guillamoundeguy, France
|33-36—69
|Nathan Kimsey, England
|35-34—69
|Ashun Wu, China
|35-34—69
|Motin Yeung, Hong Kong
|33-36—69
|Kazuma Kobori, New Zealand
|34-35—69
|Kevin Na, United States
|33-36—69
|Sampson-yunhe Zheng, China
|33-36—69
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|36-33—69
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain
|33-36—69
|Angel Hidalgo, Spain
|34-35—69
|Romain Langasque, France
|35-34—69
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|34-35—69
|Maximilian Steinlechner, Austria
|34-35—69
|Zihao Chen, China
|33-36—69
|Filippo Celli, Italy
|34-36—70
|Antoine Rozner, France
|36-34—70
|Cameron Adam, Scotland
|34-36—70
|Joshua Berry, England
|33-37—70
|Yang Kuang, China
|34-36—70
|Sam Bairstow, England
|35-35—70
|Albin Bergstrom, Sweden
|34-36—70
|Rikuya Hoshino, Japan
|35-35—70
|Isaac Lam, Hong Kong
|34-36—70
|Alexander Levy, France
|35-35—70
|Dylan Naidoo, South Africa
|34-36—70
|Ryan Peake, Australia
|32-38—70
|Anthony Quayle, Australia
|34-36—70
|Shubhankar Sharma, India
|35-35—70
|Charles Wang, China
|35-35—70
|JungHyun Um, South Korea
|34-36—70
|Manuel Elvira, Spain
|35-35—70
|Thriston Lawrence, South Africa
|36-35—71
|Matteo Manassero, Italy
|37-34—71
|Adri Arnaus, Spain
|35-36—71
|Todd Clements, England
|35-36—71
|Scott Jamieson, Scotland
|36-35—71
|Yuto Katsuragawa, Japan
|35-36—71
|Yan-Wei Liu, China
|34-37—71
|Felix Mory, France
|34-37—71
|Bo Peng, China
|35-36—71
|Freddy Schott, Germany
|36-35—71
|Justin Sui, United States
|36-35—71
|Andy Sullivan, England
|35-36—71
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|36-35—71
|Euan Walker, Scotland
|34-37—71
|Johannes Veerman, United States
|34-37—71
|Daniel Young, Scotland
|35-36—71
|Ross Fisher, England
|35-36—71
|Haoyi Wang, China
|32-39—71
|Marcus Kinhult, Sweden
|32-40—72
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|36-36—72
|Benjamin Schmidt, England
|33-39—72
|Zhengkai Bai, China
|35-37—72
|Jens Dantorp, Sweden
|38-34—72
|Tao Deng, China
|34-38—72
|Ewen Ferguson, Scotland
|35-37—72
|Lloyd Jefferson Go, Philippines
|35-37—72
|Guido Migliozzi, Italy
|34-38—72
|Yu Fang, China
|37-35—72
|Frederic Lacroix, France
|34-38—72
|Tobias Jonsson, Sweden
|35-38—73
|Jack Senior, England
|37-36—73
|Nacho Elvira, Spain
|38-35—73
|Jicheng Fan, China
|33-40—73
|Jin Han, China
|36-37—73
|Junseo Lee, South Korea
|39-34—73
|Oliver Lindell, Finland
|34-39—73
|Enhua Liu, China
|35-38—73
|Hugo Townsend, Sweden
|36-37—73
|Zi Wang, China
|36-37—73
|Jeff Winther, Denmark
|40-33—73
|Di Wu, China
|37-36—73
|Shunyat Hak, Hong Kong
|35-38—73
|Xue-Wen Luo, China
|37-37—74
|David Ravetto, France
|35-39—74
|Shinichi Mizuno, Hong Kong
|37-37—74
|Xirong Cheng, China
|34-40—74
|Bo Jin, China
|38-36—74
|Ryggs Johnston, United States
|36-38—74
|Joakim Lagergren, Sweden
|36-38—74
|Jui-Shen Lee, Chinese Taipei
|35-39—74
|Stefano Mazzoli, Italy
|39-35—74
|Connor McKinney, Australia
|38-36—74
|Wang Ngai Shen, Hong Kong
|38-36—74
|Sebastian Soderberg, Sweden
|34-40—74
|Jake Vincent, United States
|37-37—74
|Yuze Zhang, China
|35-39—74
|Michael Hollick, South Africa
|37-37—74
|Jeong-Weon Ko, France
|35-39—74
|Richard Sterne, South Africa
|36-38—74
|Ricardo Gouveia, Portugal
|38-37—75
|Jeffrey Burton, United States
|38-37—75
|Guxin Chen, China
|37-38—75
|MJ Daffue, South Africa
|38-37—75
|Quentin Debove, France
|36-39—75
|David Micheluzzi, Australia
|37-38—75
|Renato Paratore, Italy
|39-36—75
|Richie Ramsay, Scotland
|37-38—75
|Daniel Van Tonder, South Africa
|36-39—75
|Joel Girrbach, Switzerland
|35-40—75
|Zijie Huang, China
|37-39—76
|Shawn Lu, United States
|35-41—76
|Jorge Campillo, Spain
|39-37—76
|Hongfu Wu, China
|39-37—76
|Wo-cheng Ye, China
|38-38—76
|Jordan Gumberg, United States
|41-35—76
|Mengyang Li, China
|39-37—76
|Han Xue, China
|39-37—76
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|37-39—76
|Kakeru Ozeki, Japan
|38-39—77
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|38-39—77
|Tu-Xuan Wu, China
|39-38—77
|Felix Jordansson, Sweden
|38-39—77
|Takumi Hayashi, Japan
|38-40—78
|Haizhao Tang, China
|38-40—78
|Malcolm Ting, Malaysia
|38-40—78
|Yang Tong, China
|40-38—78
|Lawrence Ting, Chinese Taipei
|41-38—79
|Marcel Siem, Germany
|44-35—79
|Yuvraj Sandhu, India
|43-37—80
|Connor Syme, Scotland
|37-44—81
|Xinjun Zhang, China
|42-41—83
|Linqiang Li, China
|WD
