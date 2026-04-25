Volvo China Open Scores

Saturday
At Shanghai Enhance Anting Golf Club
Shanghai
Purse: $2.8 million
Yardage: 7,188; Par: 71
Third Round
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|66-69-62—197
|Bernd Wiesberger, Austria
|64-66-68—198
|Shaun Norris, South Africa
|63-67-71—201
|Alejandro Del Rey, Spain
|61-71-70—202
|Mikael Lindberg, Sweden
|68-70-65—203
|Antoine Rozner, France
|70-68-65—203
|Guido Migliozzi, Italy
|72-66-66—204
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|67-68-70—205
|Davis Bryant, United States
|67-72-66—205
|Zihao Jin, China
|68-66-71—205
|Nathan Kimsey, England
|69-69-67—205
|Bo Peng, China
|71-66-68—205
|Darius Van Driel, Netherlands
|68-65-72—205
|Daniel Rodrigues, Portugal
|67-67-72—206
|Gregorio De Leo, Italy
|68-67-71—206
|Angel Hidalgo, Spain
|69-69-68—206
|Marcus Kinhult, Sweden
|72-67-67—206
|Alexander Levy, France
|70-69-67—206
|Tom Vaillant, France
|68-65-73—206
|Ashun Wu, China
|69-67-70—206
|Kuangyu Chen, Australia
|66-67-73—206
|Kota Kaneko, Japan
|67-67-73—207
|Anthony Quayle, Australia
|70-64-73—207
|Sam Bairstow, England
|70-66-71—207
|Daniel Young, Scotland
|71-68-68—207
|Oihan Guillamoundeguy, France
|69-68-70—207
|Quim Vidal, Spain
|67-69-71—207
|Freddy Schott, Germany
|71-68-69—208
|David Law, Scotland
|68-67-73—208
|Andrew Johnston, England
|66-69-73—208
|Dylan Naidoo, South Africa
|70-70-68—208
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|72-66-71—209
|Oliver Lindell, Finland
|73-66-70—209
|Yuto Katsuragawa, Japan
|71-69-69—209
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|69-69-71—209
|Wenyi Ding, China
|68-71-70—209
|Jeff Winther, Denmark
|73-66-70—209
|Romain Langasque, France
|69-70-70—209
|Isaac Lam, Hong Kong
|70-70-69—209
|Yanhan Zhou, China
|62-69-78—209
|Ross Fisher, England
|71-69-70—210
|Sampson-yunhe Zheng, China
|69-70-71—210
|Senshou Cao, China
|68-70-72—210
|Bowen Chai, China
|65-66-79—210
|Kazuma Kobori, New Zealand
|69-70-71—210
|Hugo Townsend, Sweden
|73-64-73—210
|Aaron Cockerill, Canada
|66-74-71—211
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|69-69-73—211
|Maximilian Steinlechner, Austria
|69-71-71—211
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|67-73-71—211
|Yang Kuang, China
|70-67-74—211
|Cameron Adam, Scotland
|70-70-71—211
|David Ravetto, France
|74-66-71—211
|Rikuya Hoshino, Japan
|70-69-72—211
|Yue Liu, China
|67-72-72—211
|Joshua Berry, England
|70-69-73—212
|Matthew Baldwin, England
|68-72-72—212
|Motin Yeung, Hong Kong
|69-69-74—212
|Kevin Na, United States
|69-69-74—212
|Bowen Xiao, China
|68-71-73—212
|Zander Lombard, South Africa
|67-72-74—213
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain
|69-69-75—213
|Joakim Lagergren, Sweden
|74-66-73—213
|Lloyd Jefferson Go, Philippines
|72-67-74—213
|Xue-Wen Luo, China
|74-65-75—214
|Marcel Schneider, Germany
|67-73-75—215
