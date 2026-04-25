Volvo China Open Scores

The Associated Press

April 25, 2026, 11:10 PM

Saturday

At Shanghai Enhance Anting Golf Club

Shanghai

Purse: $2.8 million

Yardage: 7,188; Par: 71

Third Round

Adrian Otaegui, United Arab Emirates 66-69-62—197
Bernd Wiesberger, Austria 64-66-68—198
Shaun Norris, South Africa 63-67-71—201
Alejandro Del Rey, Spain 61-71-70—202
Mikael Lindberg, Sweden 68-70-65—203
Antoine Rozner, France 70-68-65—203
Guido Migliozzi, Italy 72-66-66—204
Angel Ayora Fanegas, Spain 67-68-70—205
Davis Bryant, United States 67-72-66—205
Zihao Jin, China 68-66-71—205
Nathan Kimsey, England 69-69-67—205
Bo Peng, China 71-66-68—205
Darius Van Driel, Netherlands 68-65-72—205
Daniel Rodrigues, Portugal 67-67-72—206
Gregorio De Leo, Italy 68-67-71—206
Angel Hidalgo, Spain 69-69-68—206
Marcus Kinhult, Sweden 72-67-67—206
Alexander Levy, France 70-69-67—206
Tom Vaillant, France 68-65-73—206
Ashun Wu, China 69-67-70—206
Kuangyu Chen, Australia 66-67-73—206
Kota Kaneko, Japan 67-67-73—207
Anthony Quayle, Australia 70-64-73—207
Sam Bairstow, England 70-66-71—207
Daniel Young, Scotland 71-68-68—207
Oihan Guillamoundeguy, France 69-68-70—207
Quim Vidal, Spain 67-69-71—207
Freddy Schott, Germany 71-68-69—208
David Law, Scotland 68-67-73—208
Andrew Johnston, England 66-69-73—208
Dylan Naidoo, South Africa 70-70-68—208
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 72-66-71—209
Oliver Lindell, Finland 73-66-70—209
Yuto Katsuragawa, Japan 71-69-69—209
Rafa Cabrera Bello, Spain 69-69-71—209
Wenyi Ding, China 68-71-70—209
Jeff Winther, Denmark 73-66-70—209
Romain Langasque, France 69-70-70—209
Isaac Lam, Hong Kong 70-70-69—209
Yanhan Zhou, China 62-69-78—209
Ross Fisher, England 71-69-70—210
Sampson-yunhe Zheng, China 69-70-71—210
Senshou Cao, China 68-70-72—210
Bowen Chai, China 65-66-79—210
Kazuma Kobori, New Zealand 69-70-71—210
Hugo Townsend, Sweden 73-64-73—210
Aaron Cockerill, Canada 66-74-71—211
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 69-69-73—211
Maximilian Steinlechner, Austria 69-71-71—211
Jacques Kruyswijk, South Africa 67-73-71—211
Yang Kuang, China 70-67-74—211
Cameron Adam, Scotland 70-70-71—211
David Ravetto, France 74-66-71—211
Rikuya Hoshino, Japan 70-69-72—211
Yue Liu, China 67-72-72—211
Joshua Berry, England 70-69-73—212
Matthew Baldwin, England 68-72-72—212
Motin Yeung, Hong Kong 69-69-74—212
Kevin Na, United States 69-69-74—212
Bowen Xiao, China 68-71-73—212
Zander Lombard, South Africa 67-72-74—213
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 69-69-75—213
Joakim Lagergren, Sweden 74-66-73—213
Lloyd Jefferson Go, Philippines 72-67-74—213
Xue-Wen Luo, China 74-65-75—214
Marcel Schneider, Germany 67-73-75—215

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved.

