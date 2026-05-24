NASCAR Cup Series Coca-Cola 600 Results

Sunday
At Charlotte Motor Speedway
Concord, N.C.
Lap length: 1.50 miles
(Start position in parentheses)
1. (14) Daniel Suárez, Chevrolet, 373 laps, 55 points.
2. (17) Christopher Bell, Toyota, 373, 50.
3. (11) Denny Hamlin, Toyota, 373, 60.
4. (1) Tyler Reddick, Toyota, 373, 53.
5. (18) Kyle Larson, Chevrolet, 373, 54.
6. (2) Ty Gibbs, Toyota, 373, 52.
7. (6) Ryan Blaney, Ford, 373, 41.
8. (33) Joey Logano, Ford, 373, 29.
9. (31) William Byron, Chevrolet, 373, 28.
10. (19) Zane Smith, Ford, 373, 27.
11. (3) Shane Van Gisbergen, Chevrolet, 373, 33.
12. (32) Ricky Stenhouse Jr, Chevrolet, 373, 29.
13. (21) Erik Jones, Toyota, 373, 30.
14. (4) Michael McDowell, Chevrolet, 373, 23.
15. (26) Brad Keselowski, Toyota, 373, 25.
16. (22) Cole Custer, Chevrolet, 373, 21.
17. (29) Alex Bowman, Chevrolet, 373, 20.
18. (10) AJ Allmendinger, Chevrolet, 373, 19.
19. (39) Corey Heim, Toyota, 373, 0.
20. (20) Todd Gilliland, Ford, 373, 17.
21. (30) Riley Herbst, Toyota, 372, 16.
22. (24) Bubba Wallace, Toyota, 372, 15.
23. (23) Carson Hocevar, Chevrolet, 372, 14.
24. (28) Noah Gragson, Ford, 372, 13.
25. (35) Ty Dillon, Chevrolet, 372, 12.
26. (15) John H. Nemechek, Toyota, 372, 11.
27. (13) Austin Hill, Chevrolet, 372, 0.
28. (38) Cody Ware, Chevrolet, 371, 9.
29. (34) Josh Berry, Ford, 371, 8.
30. (7) Chris Buescher, Ford, 367, 10.
31. (37) Katherine Legge, Chevrolet, 361, 6.
32. (9) Austin Dillon, Chevrolet, accident, 338, 5.
33. (12) Ryan Preece, Ford, accident, 328, 7.
34. (5) Chase Briscoe, Toyota, accident, 328, 27.
35. (27) Ross Chastain, Chevrolet, accident, 317, 2.
36. (36) Timmy Hill, Ford, garage, 291, 0.
37. (16) Chase Elliott, Chevrolet, accident, 89, 1.
38. (8) Austin Cindric, Ford, accident, 52, 1.
39. (25) Connor Zilisch, Chevrolet, accident, 52, 1.
Race Statistics
Average Speed of Race Winner: 121.136 mph.
Time of Race: 4 hours, 39 minutes, 56 seconds.
Margin of Victory: Under Caution.
Caution Flags: 12 for 75 laps.
Lead Changes: 32 among 13 drivers.
Lap Leaders: T.Reddick 0-39; C.Briscoe 40; T.Reddick 41-56; R.Chastain 57-59; R.Preece 60; Z.Smith 61-91; T.Reddick 92; M.McDowell 93-95; D.Hamlin 96; K.Larson 97-110; C.Briscoe 111-142; D.Hamlin 143-146; T.Gibbs 147; C.Bell 148-150; C.Hocevar 151-154; D.Hamlin 155-202; T.Gibbs 203; D.Hamlin 204-215; C.Briscoe 216; T.Reddick 217-221; D.Hamlin 222; T.Reddick 223-250; C.Bell 251-257; T.Reddick 258-286; D.Hamlin 287-295; C.Bell 296-308; T.Gibbs 309; C.Bell 310-312; T.Gibbs 313-326; S.Van Gisbergen 327-337; C.Bell 338-355; T.Reddick 356; D.Suárez 357-373
Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): T.Reddick, 7 times for 119 laps; D.Hamlin, 6 times for 75 laps; C.Bell, 5 times for 44 laps; C.Briscoe, 3 times for 34 laps; Z.Smith, 1 time for 31 laps; D.Suárez, 1 time for 17 laps; T.Gibbs, 4 times for 17 laps; K.Larson, 1 time for 14 laps; S.Van Gisbergen, 1 time for 11 laps; C.Hocevar, 1 time for 4 laps; M.McDowell, 1 time for 3 laps; R.Chastain, 1 time for 3 laps; R.Preece, 1 time for 1 lap.
Wins: T.Reddick, 5; C.Elliott, 2; D.Hamlin, 1; R.Blaney, 1; T.Gibbs, 1; C.Hocevar, 1; S.Van Gisbergen, 1.
Top 16 in Points: 1. T.Reddick, 567; 2. D.Hamlin, 438; 3. C.Elliott, 422; 4. R.Blaney, 405; 5. C.Buescher, 375; 6. T.Gibbs, 372; 7. C.Hocevar, 342; 8. K.Larson, 332; 9. B.Keselowski, 318; 10. B.Wallace, 313; 11. C.Bell, 311; 12. W.Byron, 309; 13. R.Preece, 296; 14. D.Suárez, 295; 15. A.Cindric, 287; 16. S.Van Gisbergen, 283.
NASCAR Driver Rating Formula
A maximum of 150 points can be attained in a race.
The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.
