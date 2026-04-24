Live Radio
Home » Sports » Volvo China Open Scores

Volvo China Open Scores

The Associated Press

April 24, 2026, 11:10 PM

Friday

At Shanghai Enhance Anting Golf Club

Shanghai

Purse: $2.8 million

Yardage: 7,188; Par: 71

Second Round

Shaun Norris, South Africa 63-67—130
Bernd Wiesberger, Austria 64-66—130
Bowen Chai, China 65-66—131
Yanhan Zhou, China 62-69—131
Alejandro Del Rey, Spain 61-71—132
Kuangyu Chen, Australia 66-67—133
Tom Vaillant, France 68-65—133
Darius Van Driel, Netherlands 68-65—133
Zihao Jin, China 68-66—134
Kota Kaneko, Japan 67-67—134
Anthony Quayle, Australia 70-64—134
Daniel Rodrigues, Portugal 67-67—134
Angel Ayora Fanegas, Spain 67-68—135
Gregorio De Leo, Italy 68-67—135
Andrew Johnston, England 66-69—135
David Law, Scotland 68-67—135
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 66-69—135
Sam Bairstow, England 70-66—136
Quim Vidal, Spain 67-69—136
Ashun Wu, China 69-67—136
Oihan Guillamoundeguy, France 69-68—137
Yang Kuang, China 70-67—137
Bo Peng, China 71-66—137
Hugo Townsend, Sweden 73-64—137
Mikael Lindberg, Sweden 68-70—138
Guido Migliozzi, Italy 72-66—138
Nathan Kimsey, England 69-69—138
Kevin Na, United States 69-69—138
Antoine Rozner, France 70-68—138
Motin Yeung, Hong Kong 69-69—138
Senshou Cao, China 68-70—138
Angel Hidalgo, Spain 69-69—138
Rafa Cabrera Bello, Spain 69-69—138
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 72-66—138
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 69-69—138
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 69-69—138
Davis Bryant, United States 67-72—139
Wenyi Ding, China 68-71—139
Freddy Schott, Germany 71-68—139
Marcus Kinhult, Sweden 72-67—139
Romain Langasque, France 69-70—139
Alexander Levy, France 70-69—139
Zander Lombard, South Africa 67-72—139
Sampson-yunhe Zheng, China 69-70—139
Joshua Berry, England 70-69—139
Yue Liu, China 67-72—139
Bowen Xiao, China 68-71—139
Rikuya Hoshino, Japan 70-69—139
Kazuma Kobori, New Zealand 69-70—139
Oliver Lindell, Finland 73-66—139
Jeff Winther, Denmark 73-66—139
Daniel Young, Scotland 71-68—139
Lloyd Jefferson Go, Philippines 72-67—139
Xue-Wen Luo, China 74-65—139
Dylan Naidoo, South Africa 70-70—140
Ross Fisher, England 71-69—140
Yuto Katsuragawa, Japan 71-69—140
Isaac Lam, Hong Kong 70-70—140
Cameron Adam, Scotland 70-70—140
Maximilian Steinlechner, Austria 69-71—140
Matthew Baldwin, England 68-72—140
Aaron Cockerill, Canada 66-74—140
Jacques Kruyswijk, South Africa 67-73—140
Joakim Lagergren, Sweden 74-66—140
David Ravetto, France 74-66—140
Marcel Schneider, Germany 67-73—140
Guxin Chen, China 75-WD
Yuvraj Sandhu, India 80-WD
Connor Syme, Scotland 81-WD
Linqiang Li, China WD-WD
Yang Tong, China 78-WD
Marcel Siem, Germany 79-WD

Missed Cut

Adri Arnaus, Spain 71-70—141
Albin Bergstrom, Sweden 70-71—141
Todd Clements, England 71-70—141
Jens Dantorp, Sweden 72-69—141
Nacho Elvira, Spain 73-68—141
Daniel Hillier, New Zealand 68-73—141
Tobias Jonsson, Sweden 73-68—141
Thriston Lawrence, South Africa 71-70—141
Rocco Repetto Taylor, Spain 68-73—141
Jason Scrivener, Australia 68-73—141
Shubhankar Sharma, India 70-71—141
Zi-han She, China 68-73—141
Sebastian Soderberg, Sweden 74-67—141
Charles Wang, China 70-71—141
Filippo Celli, Italy 70-72—142
Scott Jamieson, Scotland 71-71—142
Matteo Manassero, Italy 71-71—142
Jan Schneider, Germany 68-74—142
Justin Sui, United States 71-71—142
MJ Daffue, South Africa 75-68—143
Ewen Ferguson, Scotland 72-71—143
Takumi Hayashi, Japan 78-65—143
Enhua Liu, China 73-70—143
Shinichi Mizuno, Hong Kong 74-69—143
Felix Mory, France 71-72—143
Renato Paratore, Italy 75-68—143
Ryan Peake, Australia 70-73—143
Benjamin Schmidt, England 72-71—143
Wang Ngai Shen, Hong Kong 74-69—143
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 71-72—143
Euan Walker, Scotland 71-72—143
Di Wu, China 73-70—143
Zhengkai Bai, China 72-72—144
Quentin Debove, France 75-69—144
Manuel Elvira, Spain 70-74—144
Zijie Huang, China 76-68—144
Kakeru Ozeki, Japan 77-67—144
Xirong Cheng, China 74-71—145
Tao Deng, China 72-73—145
Yu Fang, China 72-73—145
Ricardo Gouveia, Portugal 75-70—145
Michael Hollick, South Africa 74-71—145
Stefano Mazzoli, Italy 74-71—145
JungHyun Um, South Korea 70-75—145
Johannes Veerman, United States 71-74—145
Zihao Chen, China 69-77—146
Shunyat Hak, Hong Kong 73-73—146
Jeong-Weon Ko, France 74-72—146
Frederic Lacroix, France 72-74—146
Shawn Lu, United States 76-70—146
Jack Senior, England 73-73—146
Andy Sullivan, England 71-75—146
Joel Girrbach, Switzerland 75-72—147
Bo Jin, China 74-73—147
Richie Ramsay, Scotland 75-72—147
Richard Sterne, South Africa 74-73—147
Haoyi Wang, China 71-76—147
Hongfu Wu, China 76-71—147
Jicheng Fan, China 73-75—148
David Micheluzzi, Australia 75-73—148
Daniel Van Tonder, South Africa 75-73—148
Zi Wang, China 73-75—148
Wo-cheng Ye, China 76-72—148
Jeffrey Burton, United States 75-75—150
Jordan Gumberg, United States 76-74—150
Jin Han, China 73-77—150
Mengyang Li, China 76-74—150
Jorge Campillo, Spain 76-75—151
Ryggs Johnston, United States 74-77—151
Jake Vincent, United States 74-77—151
Han Xue, China 76-75—151
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 77-75—152
Junseo Lee, South Korea 73-79—152
Connor McKinney, Australia 74-78—152
Tu-Xuan Wu, China 77-75—152
Felix Jordansson, Sweden 77-76—153
Niklas Norgaard Moller, Denmark 76-77—153
Lawrence Ting, Chinese Taipei 79-74—153
Jui-Shen Lee, Chinese Taipei 74-80—154
Yan-Wei Liu, China 71-83—154
Yuze Zhang, China 74-82—156
Malcolm Ting, Malaysia 78-79—157
Haizhao Tang, China 78-82—160
Xinjun Zhang, China 83-80—163

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up