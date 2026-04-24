Volvo China Open Scores

Friday At Shanghai Enhance Anting Golf Club Shanghai Purse: $2.8 million Yardage: 7,188; Par: 71 Second Round Shaun Norris, South…
Friday
At Shanghai Enhance Anting Golf Club
Shanghai
Purse: $2.8 million
Yardage: 7,188; Par: 71
Second Round
|Shaun Norris, South Africa
|63-67—130
|Bernd Wiesberger, Austria
|64-66—130
|Bowen Chai, China
|65-66—131
|Yanhan Zhou, China
|62-69—131
|Alejandro Del Rey, Spain
|61-71—132
|Kuangyu Chen, Australia
|66-67—133
|Tom Vaillant, France
|68-65—133
|Darius Van Driel, Netherlands
|68-65—133
|Zihao Jin, China
|68-66—134
|Kota Kaneko, Japan
|67-67—134
|Anthony Quayle, Australia
|70-64—134
|Daniel Rodrigues, Portugal
|67-67—134
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|67-68—135
|Gregorio De Leo, Italy
|68-67—135
|Andrew Johnston, England
|66-69—135
|David Law, Scotland
|68-67—135
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|66-69—135
|Sam Bairstow, England
|70-66—136
|Quim Vidal, Spain
|67-69—136
|Ashun Wu, China
|69-67—136
|Oihan Guillamoundeguy, France
|69-68—137
|Yang Kuang, China
|70-67—137
|Bo Peng, China
|71-66—137
|Hugo Townsend, Sweden
|73-64—137
|Mikael Lindberg, Sweden
|68-70—138
|Guido Migliozzi, Italy
|72-66—138
|Nathan Kimsey, England
|69-69—138
|Kevin Na, United States
|69-69—138
|Antoine Rozner, France
|70-68—138
|Motin Yeung, Hong Kong
|69-69—138
|Senshou Cao, China
|68-70—138
|Angel Hidalgo, Spain
|69-69—138
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|69-69—138
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|72-66—138
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain
|69-69—138
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|69-69—138
|Davis Bryant, United States
|67-72—139
|Wenyi Ding, China
|68-71—139
|Freddy Schott, Germany
|71-68—139
|Marcus Kinhult, Sweden
|72-67—139
|Romain Langasque, France
|69-70—139
|Alexander Levy, France
|70-69—139
|Zander Lombard, South Africa
|67-72—139
|Sampson-yunhe Zheng, China
|69-70—139
|Joshua Berry, England
|70-69—139
|Yue Liu, China
|67-72—139
|Bowen Xiao, China
|68-71—139
|Rikuya Hoshino, Japan
|70-69—139
|Kazuma Kobori, New Zealand
|69-70—139
|Oliver Lindell, Finland
|73-66—139
|Jeff Winther, Denmark
|73-66—139
|Daniel Young, Scotland
|71-68—139
|Lloyd Jefferson Go, Philippines
|72-67—139
|Xue-Wen Luo, China
|74-65—139
|Dylan Naidoo, South Africa
|70-70—140
|Ross Fisher, England
|71-69—140
|Yuto Katsuragawa, Japan
|71-69—140
|Isaac Lam, Hong Kong
|70-70—140
|Cameron Adam, Scotland
|70-70—140
|Maximilian Steinlechner, Austria
|69-71—140
|Matthew Baldwin, England
|68-72—140
|Aaron Cockerill, Canada
|66-74—140
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|67-73—140
|Joakim Lagergren, Sweden
|74-66—140
|David Ravetto, France
|74-66—140
|Marcel Schneider, Germany
|67-73—140
|Guxin Chen, China
|75-WD
|Yuvraj Sandhu, India
|80-WD
|Connor Syme, Scotland
|81-WD
|Linqiang Li, China
|WD-WD
|Yang Tong, China
|78-WD
|Marcel Siem, Germany
|79-WD
Missed Cut
|Adri Arnaus, Spain
|71-70—141
|Albin Bergstrom, Sweden
|70-71—141
|Todd Clements, England
|71-70—141
|Jens Dantorp, Sweden
|72-69—141
|Nacho Elvira, Spain
|73-68—141
|Daniel Hillier, New Zealand
|68-73—141
|Tobias Jonsson, Sweden
|73-68—141
|Thriston Lawrence, South Africa
|71-70—141
|Rocco Repetto Taylor, Spain
|68-73—141
|Jason Scrivener, Australia
|68-73—141
|Shubhankar Sharma, India
|70-71—141
|Zi-han She, China
|68-73—141
|Sebastian Soderberg, Sweden
|74-67—141
|Charles Wang, China
|70-71—141
|Filippo Celli, Italy
|70-72—142
|Scott Jamieson, Scotland
|71-71—142
|Matteo Manassero, Italy
|71-71—142
|Jan Schneider, Germany
|68-74—142
|Justin Sui, United States
|71-71—142
|MJ Daffue, South Africa
|75-68—143
|Ewen Ferguson, Scotland
|72-71—143
|Takumi Hayashi, Japan
|78-65—143
|Enhua Liu, China
|73-70—143
|Shinichi Mizuno, Hong Kong
|74-69—143
|Felix Mory, France
|71-72—143
|Renato Paratore, Italy
|75-68—143
|Ryan Peake, Australia
|70-73—143
|Benjamin Schmidt, England
|72-71—143
|Wang Ngai Shen, Hong Kong
|74-69—143
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|71-72—143
|Euan Walker, Scotland
|71-72—143
|Di Wu, China
|73-70—143
|Zhengkai Bai, China
|72-72—144
|Quentin Debove, France
|75-69—144
|Manuel Elvira, Spain
|70-74—144
|Zijie Huang, China
|76-68—144
|Kakeru Ozeki, Japan
|77-67—144
|Xirong Cheng, China
|74-71—145
|Tao Deng, China
|72-73—145
|Yu Fang, China
|72-73—145
|Ricardo Gouveia, Portugal
|75-70—145
|Michael Hollick, South Africa
|74-71—145
|Stefano Mazzoli, Italy
|74-71—145
|JungHyun Um, South Korea
|70-75—145
|Johannes Veerman, United States
|71-74—145
|Zihao Chen, China
|69-77—146
|Shunyat Hak, Hong Kong
|73-73—146
|Jeong-Weon Ko, France
|74-72—146
|Frederic Lacroix, France
|72-74—146
|Shawn Lu, United States
|76-70—146
|Jack Senior, England
|73-73—146
|Andy Sullivan, England
|71-75—146
|Joel Girrbach, Switzerland
|75-72—147
|Bo Jin, China
|74-73—147
|Richie Ramsay, Scotland
|75-72—147
|Richard Sterne, South Africa
|74-73—147
|Haoyi Wang, China
|71-76—147
|Hongfu Wu, China
|76-71—147
|Jicheng Fan, China
|73-75—148
|David Micheluzzi, Australia
|75-73—148
|Daniel Van Tonder, South Africa
|75-73—148
|Zi Wang, China
|73-75—148
|Wo-cheng Ye, China
|76-72—148
|Jeffrey Burton, United States
|75-75—150
|Jordan Gumberg, United States
|76-74—150
|Jin Han, China
|73-77—150
|Mengyang Li, China
|76-74—150
|Jorge Campillo, Spain
|76-75—151
|Ryggs Johnston, United States
|74-77—151
|Jake Vincent, United States
|74-77—151
|Han Xue, China
|76-75—151
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|77-75—152
|Junseo Lee, South Korea
|73-79—152
|Connor McKinney, Australia
|74-78—152
|Tu-Xuan Wu, China
|77-75—152
|Felix Jordansson, Sweden
|77-76—153
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|76-77—153
|Lawrence Ting, Chinese Taipei
|79-74—153
|Jui-Shen Lee, Chinese Taipei
|74-80—154
|Yan-Wei Liu, China
|71-83—154
|Yuze Zhang, China
|74-82—156
|Malcolm Ting, Malaysia
|78-79—157
|Haizhao Tang, China
|78-82—160
|Xinjun Zhang, China
|83-80—163
