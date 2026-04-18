Live Radio
Home » Sports » UFL Glance

The Associated Press

April 18, 2026, 7:27 PM

All Times EDT

UFL CONFERENCE

W L T Pct PF PA
Orlando 4 0 0 1.000 87 52
DC 3 1 0 .750 127 71
Arlington 3 1 0 .750 109 83
St. Louis 2 2 0 .500 87 99
Louisville 1 3 0 .250 73 85
Houston 1 3 0 .250 68 125
Columbus 1 3 0 .250 93 109
Birmingham 1 3 0 .250 65 85

Friday, April 17

Columbus 28, Arlington 14

Saturday, April 18

DC 28, St. Louis 22

Orlando 16, Birmingham 0

Friday, April 24

DC at Birmingham, 8 p.m.

Saturday, April 25

St. Louis at Orlando, 7 p.m.

Sunday, April 26

Columbus at Houston, 12 p.m.

Louisville at Arlington, 3 p.m.

Thursday, April 30

St. Louis at Louisville, 8 p.m.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up