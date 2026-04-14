Sports on TV for Wednesday, April 15

The Associated Press

April 14, 2026, 10:17 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Wednesday, April 15

AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)

5:30 a.m. (Thursday)

FS2 — AFL: Collingwood at Carlton

COLLEGE GOLF

7 p.m.

GOLF — Western Intercollegiate: Final Round, Pasatiempo Golf Club, Santa Cruz, Calif.

COLLEGE SOFTBALL

6 p.m.

ACCN — Northwestern at Notre Dame

7 p.m.

ESPN2 — Tennessee at Duke

8 p.m.

ACCN — Indiana at Louisville

9 p.m.

ESPN2 — Oklahoma at Oklahoma St.

LACROSSE (WOMEN’S)

7 p.m.

ESPNU — 2026 WLL Draft

MLB BASEBALL

1 p.m.

MLBN — Cleveland at St. Louis (1:15 p.m.)

6:30 p.m.

MLBN — Kansas City at Detroit (6:40 p.m.)

7:05 p.m.

PRIME VIDEO — L.A. Angels at N.Y. Yankees

10 p.m.

ESPN — N.Y. Mets at L.A. Dodgers

NBA BASKETBALL

7:30 p.m.

PRIME VIDEO — Eastern Conference Play-In Tournament: Orlando at Philadelphia

10 p.m.

PRIME VIDEO — Western Conference Play-In Tournament: Golden State at L.A. Clippers

NHL HOCKEY

7 p.m.

TNT — Dallas at Buffalo

TRUTV — Dallas at Buffalo

SOCCER (MEN’S)

1:45 p.m.

FS2 — Saudi Pro League: Al Ettifaq at Al Nassr

7 p.m.

CBSSN — U.S. Open Cup: Orlando City SC at FC Naples, Round of 32

9 p.m.

FS1 — CONCACAF Champions Cup: Deportivo Toluca FC at LA Galaxy, Quarterfinal – Leg 2

11:30 p.m.

FS1 — CONCACAF Champions Cup: Tigres UANL at Seattle Sounders FC, Quarterfinal – Leg 2

TENNIS

5 a.m.

TENNIS CHANNEL — Barcelona-ATP, Munich-ATP, Stuttgart-WTA & Rouen-WTA Early Rounds

6 a.m.

TENNIS CHANNEL — Barcelona-ATP, Munich-ATP, Stuttgart-WTA & Rouen-WTA Early Rounds

5 a.m. (Thursday)

TENNIS CHANNEL — Barcelona-ATP, Munich-ATP, Stuttgart-WTA & Rouen-WTA Early Rounds

6 a.m. (Thursday)

TENNIS CHANNEL — Barcelona-ATP, Munich-ATP, Stuttgart-WTA & Rouen-WTA Early Rounds

