Sports on TV for Wednesday, April 15

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Wednesday, April 15
AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)
5:30 a.m. (Thursday)
FS2 — AFL: Collingwood at Carlton
COLLEGE GOLF
7 p.m.
GOLF — Western Intercollegiate: Final Round, Pasatiempo Golf Club, Santa Cruz, Calif.
COLLEGE SOFTBALL
6 p.m.
ACCN — Northwestern at Notre Dame
7 p.m.
ESPN2 — Tennessee at Duke
8 p.m.
ACCN — Indiana at Louisville
9 p.m.
ESPN2 — Oklahoma at Oklahoma St.
LACROSSE (WOMEN’S)
7 p.m.
ESPNU — 2026 WLL Draft
MLB BASEBALL
1 p.m.
MLBN — Cleveland at St. Louis (1:15 p.m.)
6:30 p.m.
MLBN — Kansas City at Detroit (6:40 p.m.)
7:05 p.m.
PRIME VIDEO — L.A. Angels at N.Y. Yankees
10 p.m.
ESPN — N.Y. Mets at L.A. Dodgers
NBA BASKETBALL
7:30 p.m.
PRIME VIDEO — Eastern Conference Play-In Tournament: Orlando at Philadelphia
10 p.m.
PRIME VIDEO — Western Conference Play-In Tournament: Golden State at L.A. Clippers
NHL HOCKEY
7 p.m.
TNT — Dallas at Buffalo
TRUTV — Dallas at Buffalo
SOCCER (MEN’S)
1:45 p.m.
FS2 — Saudi Pro League: Al Ettifaq at Al Nassr
7 p.m.
CBSSN — U.S. Open Cup: Orlando City SC at FC Naples, Round of 32
9 p.m.
FS1 — CONCACAF Champions Cup: Deportivo Toluca FC at LA Galaxy, Quarterfinal – Leg 2
11:30 p.m.
FS1 — CONCACAF Champions Cup: Tigres UANL at Seattle Sounders FC, Quarterfinal – Leg 2
TENNIS
5 a.m.
TENNIS CHANNEL — Barcelona-ATP, Munich-ATP, Stuttgart-WTA & Rouen-WTA Early Rounds
6 a.m.
TENNIS CHANNEL — Barcelona-ATP, Munich-ATP, Stuttgart-WTA & Rouen-WTA Early Rounds
5 a.m. (Thursday)
TENNIS CHANNEL — Barcelona-ATP, Munich-ATP, Stuttgart-WTA & Rouen-WTA Early Rounds
6 a.m. (Thursday)
TENNIS CHANNEL — Barcelona-ATP, Munich-ATP, Stuttgart-WTA & Rouen-WTA Early Rounds
