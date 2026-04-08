Sports on TV for Thursday, April 9

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Thursday, April 9
AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)
5:25 a.m. (Friday)
FS2 — AFL: Fremantle at Collingwood
COLLEGE BASEBALL
7 p.m.
ACCN — Florida St. at Georgia Tech
SECN — Oklahoma at Vanderbilt
8 p.m.
ESPNU — South Carolina at Missouri
COLLEGE HOCKEY (MEN’S)
5 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: Wisconsin vs. N. Dakota St., Semifinal, Las Vegas
8:30 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: Denver vs. Michigan, Semifinal, Las Vegas
COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)
6 p.m.
BTN — Northwestern at Maryland
8 p.m.
BTN — Oregon at Penn St.
GOLF
3 p.m.
ESPN — PGA Tour: Masters Tournament, First Round, Augusta National Golf Club, Augusta, Ga.
HORSE RACING
1 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
MLB BASEBALL
1:30 p.m.
MLBN — Athletics at N.Y. Yankees (1:35 p.m.)
7 p.m.
MLBN — Arizona at N.Y. Mets (7:10 p.m.)
NBA BASKETBALL
7:30 p.m.
PRIME VIDEO — Boston at New York
10 p.m.
PRIME VIDEO — L.A. Lakers at Golden State
RUGBY (MEN’S)
5:45 a.m.
FS2 — NRL: Penrith at Canterbury-Bankstown
SOCCER (MEN’S)
2:55 p.m.
CBSSN — UEFA Europa League: Nottingham Forest at Porto, Quarterfinal – Leg 1
SOCCER (WOMEN’S)
6 p.m.
ION — Teal Rising Cup: Club América vs. SE Palmeiras, Semifinal, Kansas City, Mo.
9 p.m.
ION — Teal Rising Cup: Kansas City Current vs. Corinthians, Semifinal, Kansas City, Mo.
TENNIS
5 a.m.
TENNIS CHANNEL — Monte Carlo-ATP & Linz-WTA Early Rounds
6 a.m.
TENNIS CHANNEL — Monte Carlo-ATP & Linz-WTA Early Rounds
5 a.m. (Friday)
TENNIS CHANNEL — Monte Carlo-ATP & Linz-WTA Quarterfinals
6 a.m. (Friday)
TENNIS CHANNEL — Monte Carlo-ATP & Linz-WTA Quarterfinals
VOLLEYBALL (WOMEN’S)
10 p.m.
CBSSN — Major League Volleyball: Indy at San Diego
