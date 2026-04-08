Live Radio
Home » Sports » Sports on TV for…

Sports on TV for Thursday, April 9

The Associated Press

April 8, 2026, 10:16 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Thursday, April 9

AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)

5:25 a.m. (Friday)

FS2 — AFL: Fremantle at Collingwood

COLLEGE BASEBALL

7 p.m.

ACCN — Florida St. at Georgia Tech

SECN — Oklahoma at Vanderbilt

8 p.m.

ESPNU — South Carolina at Missouri

COLLEGE HOCKEY (MEN’S)

5 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: Wisconsin vs. N. Dakota St., Semifinal, Las Vegas

8:30 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: Denver vs. Michigan, Semifinal, Las Vegas

COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)

6 p.m.

BTN — Northwestern at Maryland

8 p.m.

BTN — Oregon at Penn St.

GOLF

3 p.m.

ESPN — PGA Tour: Masters Tournament, First Round, Augusta National Golf Club, Augusta, Ga.

HORSE RACING

1 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

MLB BASEBALL

1:30 p.m.

MLBN — Athletics at N.Y. Yankees (1:35 p.m.)

7 p.m.

MLBN — Arizona at N.Y. Mets (7:10 p.m.)

NBA BASKETBALL

7:30 p.m.

PRIME VIDEO — Boston at New York

10 p.m.

PRIME VIDEO — L.A. Lakers at Golden State

RUGBY (MEN’S)

5:45 a.m.

FS2 — NRL: Penrith at Canterbury-Bankstown

SOCCER (MEN’S)

2:55 p.m.

CBSSN — UEFA Europa League: Nottingham Forest at Porto, Quarterfinal – Leg 1

SOCCER (WOMEN’S)

6 p.m.

ION — Teal Rising Cup: Club América vs. SE Palmeiras, Semifinal, Kansas City, Mo.

9 p.m.

ION — Teal Rising Cup: Kansas City Current vs. Corinthians, Semifinal, Kansas City, Mo.

TENNIS

5 a.m.

TENNIS CHANNEL — Monte Carlo-ATP & Linz-WTA Early Rounds

6 a.m.

TENNIS CHANNEL — Monte Carlo-ATP & Linz-WTA Early Rounds

5 a.m. (Friday)

TENNIS CHANNEL — Monte Carlo-ATP & Linz-WTA Quarterfinals

6 a.m. (Friday)

TENNIS CHANNEL — Monte Carlo-ATP & Linz-WTA Quarterfinals

VOLLEYBALL (WOMEN’S)

10 p.m.

CBSSN — Major League Volleyball: Indy at San Diego

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up