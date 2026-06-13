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Men’s World Cup Glance

The Associated Press

June 13, 2026, 10:05 AM

GROUP A

GP W D L GF GA Pts
Mexico 1 1 0 0 2 0 3
Korea Republic 1 1 0 0 2 1 3
Czechia 1 0 0 1 1 2 0
South Africa 1 0 0 1 0 2 0

GROUP A

Thursday, June 11

Mexico 2, South Africa 0

Friday, June 12

Korea Republic (Republic of Korea) 2, Czechia 1

Thursday, June 18

Czechia vs. South Africa, 1600 GMT

Friday, June 19

Mexico vs. Korea Republic (Republic of Korea), 0100 GMT

Thursday, June 25

Czechia vs. Mexico, 0100 GMT

South Africa vs. Korea Republic (Republic of Korea), 0100 GMT

GROUP B

GP W D L GF GA Pts
Canada 1 0 1 0 1 1 1
Bosnia and Herzegovina 1 0 1 0 1 1 1
Switzerland 0 0 0 0 0 0 0
Qatar 0 0 0 0 0 0 0

GROUP B

Friday, June 12

Canada 1, Bosnia and Herzegovina (Bosnia & Herzegovina) 1

Saturday, June 13

Qatar vs. Switzerland, 1900 GMT

Thursday, June 18

Switzerland vs. Bosnia and Herzegovina (Bosnia & Herzegovina), 1900 GMT

Canada vs. Qatar, 2200 GMT

Wednesday, June 24

Switzerland vs. Canada, 1900 GMT

Bosnia and Herzegovina (Bosnia & Herzegovina) vs. Qatar, 1900 GMT

GROUP C

GP W D L GF GA Pts
Brazil 0 0 0 0 0 0 0
Morocco 0 0 0 0 0 0 0
Haiti 0 0 0 0 0 0 0
Scotland 0 0 0 0 0 0 0

GROUP C

Saturday, June 13

Brazil vs. Morocco, 2200 GMT

Sunday, June 14

Haiti vs. Scotland, 0100 GMT

Friday, June 19

Scotland vs. Morocco, 2200 GMT

Saturday, June 20

Brazil vs. Haiti, 0030 GMT

Wednesday, June 24

Scotland vs. Brazil, 2200 GMT

Morocco vs. Haiti, 2200 GMT

GROUP D

GP W D L GF GA Pts
United States 1 1 0 0 4 1 3
Turkey 0 0 0 0 0 0 0
Australia 0 0 0 0 0 0 0
Paraguay 1 0 0 1 1 4 0

GROUP D

Saturday, June 13

United States 4, Paraguay 1

Sunday, June 14

Australia vs. Turkey (Turkiye), 0400 GMT

Friday, June 19

United States vs. Australia, 1900 GMT

Saturday, June 20

Turkey (Turkiye) vs. Paraguay, 0300 GMT

Friday, June 26

Turkey (Turkiye) vs. United States, 0200 GMT

Paraguay vs. Australia, 0200 GMT

GROUP E

GP W D L GF GA Pts
Germany 0 0 0 0 0 0 0
Curacao 0 0 0 0 0 0 0
Ivory Coast 0 0 0 0 0 0 0
Ecuador 0 0 0 0 0 0 0

GROUP E

Sunday, June 14

Germany vs. Curacao, 1700 GMT

Ivory Coast (Cote d’Ivoire) vs. Ecuador, 2300 GMT

Saturday, June 20

Germany vs. Ivory Coast (Cote d’Ivoire), 2000 GMT

Sunday, June 21

Ecuador vs. Curacao, 0000 GMT

Thursday, June 25

Ecuador vs. Germany, 2000 GMT

Curacao vs. Ivory Coast (Cote d’Ivoire), 2000 GMT

GROUP F

GP W D L GF GA Pts
Netherlands 0 0 0 0 0 0 0
Japan 0 0 0 0 0 0 0
Sweden 0 0 0 0 0 0 0
Tunisia 0 0 0 0 0 0 0

GROUP F

Sunday, June 14

Netherlands vs. Japan, 2000 GMT

Monday, June 15

Sweden vs. Tunisia, 0200 GMT

Saturday, June 20

Netherlands vs. Sweden, 1700 GMT

Sunday, June 21

Tunisia vs. Japan, 0400 GMT

Thursday, June 25

Tunisia vs. Netherlands, 2300 GMT

Japan vs. Sweden, 2300 GMT

GROUP G

GP W D L GF GA Pts
Belgium 0 0 0 0 0 0 0
Egypt 0 0 0 0 0 0 0
IR Iran 0 0 0 0 0 0 0
New Zealand 0 0 0 0 0 0 0

GROUP G

Monday, June 15

Belgium vs. Egypt, 1900 GMT

Tuesday, June 16

IR Iran (Iran) vs. New Zealand, 0100 GMT

Sunday, June 21

Belgium vs. IR Iran (Iran), 1900 GMT

Monday, June 22

New Zealand vs. Egypt, 0100 GMT

Saturday, June 27

New Zealand vs. Belgium, 0300 GMT

Egypt vs. IR Iran (Iran), 0300 GMT

GROUP H

GP W D L GF GA Pts
Spain 0 0 0 0 0 0 0
Cape Verde 0 0 0 0 0 0 0
Saudi Arabia 0 0 0 0 0 0 0
Uruguay 0 0 0 0 0 0 0

GROUP H

Monday, June 15

Spain vs. Cape Verde, 1600 GMT

Saudi Arabia vs. Uruguay, 2200 GMT

Sunday, June 21

Spain vs. Saudi Arabia, 1600 GMT

Uruguay vs. Cape Verde, 2200 GMT

Saturday, June 27

Uruguay vs. Spain, 0000 GMT

Cape Verde vs. Saudi Arabia, 0000 GMT

GROUP I

GP W D L GF GA Pts
France 0 0 0 0 0 0 0
Senegal 0 0 0 0 0 0 0
Iraq 0 0 0 0 0 0 0
Norway 0 0 0 0 0 0 0

GROUP I

Tuesday, June 16

France vs. Senegal, 1900 GMT

Iraq vs. Norway, 2200 GMT

Monday, June 22

France vs. Iraq, 2100 GMT

Tuesday, June 23

Norway vs. Senegal, 0000 GMT

Friday, June 26

Norway vs. France, 1900 GMT

Senegal vs. Iraq, 1900 GMT

GROUP J

GP W D L GF GA Pts
Argentina 0 0 0 0 0 0 0
Algeria 0 0 0 0 0 0 0
Austria 0 0 0 0 0 0 0
Jordan 0 0 0 0 0 0 0

GROUP J

Wednesday, June 17

Argentina vs. Algeria, 0100 GMT

Austria vs. Jordan, 0400 GMT

Monday, June 22

Argentina vs. Austria, 1700 GMT

Tuesday, June 23

Jordan vs. Algeria, 0300 GMT

Sunday, June 28

Jordan vs. Argentina, 0200 GMT

Algeria vs. Austria, 0200 GMT

GROUP K

GP W D L GF GA Pts
Portugal 0 0 0 0 0 0 0
Congo DR 0 0 0 0 0 0 0
Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0
Colombia 0 0 0 0 0 0 0

GROUP K

Wednesday, June 17

Portugal vs. Congo DR, 1700 GMT

Thursday, June 18

Uzbekistan vs. Colombia, 0200 GMT

Tuesday, June 23

Portugal vs. Uzbekistan, 1700 GMT

Wednesday, June 24

Colombia vs. Congo DR, 0200 GMT

Saturday, June 27

Colombia vs. Portugal, 2330 GMT

Congo DR vs. Uzbekistan, 2330 GMT

GROUP L

GP W D L GF GA Pts
England 0 0 0 0 0 0 0
Croatia 0 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0 0
Panama 0 0 0 0 0 0 0

GROUP L

Wednesday, June 17

England vs. Croatia, 2000 GMT

Ghana vs. Panama, 2300 GMT

Tuesday, June 23

England vs. Ghana, 2000 GMT

Panama vs. Croatia, 2300 GMT

Saturday, June 27

Panama vs. England, 2100 GMT

Croatia vs. Ghana, 2100 GMT

ROUND OF 32

Sunday, June 28

2A () vs. 2B (), 1900 GMT

Monday, June 29

1C () vs. 2F (), 1700 GMT

1E () vs. 3A/3B/3C/3D/3F (), 2030 GMT

Tuesday, June 30

1F () vs. 2C (), 0100 GMT

2E () vs. 2I (), 1700 GMT

1I () vs. 3C/3D/3F/3G/3H (), 2100 GMT

Wednesday, July 1

1A () vs. 3C/3E/3F/3H/3I (), 0100 GMT

1L () vs. 3E/3H/3I/3J/3K (), 1600 GMT

1G () vs. 3A/3E/3H/3I/3J (), 2000 GMT

Thursday, July 2

1D () vs. 3B/3E/3F/3I/3J (), 0000 GMT

1H () vs. 2J (), 1900 GMT

2K () vs. 2L (), 2300 GMT

Friday, July 3

1B () vs. 3E/3F/3G/3I/3J (), 0300 GMT

2D () vs. 2G (), 1800 GMT

1J () vs. 2H (), 2200 GMT

Saturday, July 4

1K () vs. 3D/3E/3I/3J/3L (), 0130 GMT

ROUND OF 16

Saturday, July 4

W73 () vs. W75 (), 1700 GMT

W74 () vs. W77 (), 2100 GMT

Sunday, July 5

W76 () vs. W78 (), 2000 GMT

Monday, July 6

W79 () vs. W80 (), 0000 GMT

W83 () vs. W84 (), 1900 GMT

Tuesday, July 7

W81 () vs. W82 (), 0000 GMT

W86 () vs. W88 (), 1600 GMT

W85 () vs. W87 (), 2000 GMT

QUARTERFINAL

Thursday, July 9

W89 () vs. W90 (), 2000 GMT

Friday, July 10

W93 () vs. W94 (), 1900 GMT

Saturday, July 11

W91 () vs. W92 (), 2100 GMT

Sunday, July 12

W95 () vs. W96 (), 0100 GMT

SEMIFINAL

Tuesday, July 14

W97 () vs. W98 (), 1900 GMT

Wednesday, July 15

W99 () vs. W100 (), 1900 GMT

3RD PLACE PLAYOFF

Saturday, July 18

RU101 () vs. RU102 (), 2100 GMT

FINAL

Sunday, July 19

W101 () vs. W102 (), 1900 GMT

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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