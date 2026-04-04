Sports on TV for Sunday, April 5

The Associated Press

April 4, 2026, 10:12 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Sunday, April 5

AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)

5:05 a.m.

FS2 — AFL: Essendon at Western

1 a.m. (Monday)

FS1 — AFL: Geelong at Hawthorn

BASKETBALL AFRICA LEAGUE

9 a.m.

NBATV — RSSB Tigers vs. Nairobi City Thunder

Noon

NBATV — Petro de Luanda vs. Johannesburg Giants

BOWLING

4 p.m.

CW — PBA Tour: Ohio Classic, Columbus, Ohio

COLLEGE BASEBALL

1 p.m.

SECN — Missouri at Kentucky

6 p.m.

BTN — Southern Cal at UCLA

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

1 p.m.

CBS — NCAA Division II Tournament: Lander vs. Gannon, Championship, Indianapolis

5:30 p.m.

FOX — College Basketball Crown: TBD, Championship, Las Vegas

8 p.m.

ESPN2 — NIT Tournament: Tulsa vs. Auburn, Championship, Indianapolis

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

3:30 p.m.

ABC — NCAA Tournament: South Carolina vs UCLA, Championship, Phoenix

ESPN — NCAA Tournament: South Carolina vs UCLA, , Championship, Phoenix (Courtside at the Women’s Championship)

ESPNU — NCAA Tournament: South Carolina vs UCLA, , Championship, Phoenix (Courtside at the Women’s Championship)

COLLEGE LACROSSE (MEN’S)

Noon

ACCN — Virginia at Duke

BTN — Rutgers at Michigan

COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)

2 p.m.

ACCN — North Carolina at Virginia

COLLEGE SOFTBALL

2:30 p.m.

BTN — Michigan at Northwestern

3 p.m.

BTN — Michigan at Northwestern

4 p.m.

ACCN — Clemson at Virginia Tech

SECN — Auburn at Arkansas

6 p.m.

ACCN — Notre Dame at Florida St.

GOLF

8 a.m.

GOLF — Drive Chip & Putt National Finals: From Augusta National Golf Club, Augusta, Ga.

1 p.m.

GOLF — PGA Tour: Valero Texas Open, Final Round, TPC San Antonio – The Oaks Course, San Antonio

2:30 p.m.

NBC — PGA Tour: Valero Texas Open, Final Round, TPC San Antonio – The Oaks Course, San Antonio

5 p.m.

GOLF — LPGA Tour: Aramco Championship, Final Round, Shadow Creek, Las Vegas

MLB BASEBALL

1:30 p.m.

MLBN — Chicago Cubs at Cleveland (1:40 p.m.)

4:30 p.m.

MLBN — N.Y. Mets at San Francisco (joined in progress) (4:05 p.m.)

7 p.m.

NBCSN — St. Louis at Detroit (7:20 p.m.)

PEACOCK — St. Louis at Detroit (7:20 p.m.)

NBA BASKETBALL

3:30 p.m.

NBATV — Toronto at Boston

7:30 p.m.

NBC — L.A. Lakers at Dallas

PEACOCK — L.A. Lakers at Dallas

10 p.m.

NBC — Houston at Golden State

PEACOCK — Houston at Golden State

NBA G-LEAGUE BASKETBALL

8 p.m.

ESPNU — Western Conference Playoffs: Stockton at South Bay, Final

NHL HOCKEY

1 p.m.

TNT — Minnesota at Detroit

TRUTV — Minnesota at Detroit

3:30 p.m.

TNT — Boston at Philadelphia

TRUTV — Boston at Philadelphia

7 p.m.

ESPN — Washington at N.Y. Rangers

9:30 p.m.

ESPN — St. Louis at Colorado

SOCCER (MEN’S)

9 a.m.

CBSSN — Scottish Premier League: Heart of Midlothian at Livingston

11 a.m.

ESPN2 — English FA Cup: Leeds United at West Ham United

1:45 p.m.

FS2 — Saudi Pro League: Al Qadsiah at Al Ettifaq

6 p.m.

FS2 — Canadian Premier League: Cavalry FC at Pacific FC

SOCCER (WOMEN’S)

5 p.m.

ESPN2 — NWSL: Washington at Bay FC

TENNIS

7 a.m.

TENNIS CHANNEL — Bucharest-ATP Singles Final

10 a.m.

TENNIS CHANNEL — Marrakech-ATP Singles Final

12:30 p.m.

TENNIS CHANNEL — Charleston- WTA; Doubles Final

3 p.m.

TENNIS CHANNEL — Charleston-WTA; Singles Final

5 a.m. (Monday)

TENNIS CHANNEL — Monte Carlo-ATP & Linz-WTA Early Rounds

6 a.m. (Monday)

TENNIS CHANNEL — Monte Carlo-ATP & Linz-WTA Early Rounds

UFL FOOTBALL

6 p.m.

NFLN — Birmingham at Houston

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

