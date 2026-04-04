Sports on TV for Sunday, April 5

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Sunday, April 5
AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)
5:05 a.m.
FS2 — AFL: Essendon at Western
1 a.m. (Monday)
FS1 — AFL: Geelong at Hawthorn
BASKETBALL AFRICA LEAGUE
9 a.m.
NBATV — RSSB Tigers vs. Nairobi City Thunder
Noon
NBATV — Petro de Luanda vs. Johannesburg Giants
BOWLING
4 p.m.
CW — PBA Tour: Ohio Classic, Columbus, Ohio
COLLEGE BASEBALL
1 p.m.
SECN — Missouri at Kentucky
6 p.m.
BTN — Southern Cal at UCLA
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
1 p.m.
CBS — NCAA Division II Tournament: Lander vs. Gannon, Championship, Indianapolis
5:30 p.m.
FOX — College Basketball Crown: TBD, Championship, Las Vegas
8 p.m.
ESPN2 — NIT Tournament: Tulsa vs. Auburn, Championship, Indianapolis
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
3:30 p.m.
ABC — NCAA Tournament: South Carolina vs UCLA, Championship, Phoenix
ESPN — NCAA Tournament: South Carolina vs UCLA, , Championship, Phoenix (Courtside at the Women’s Championship)
ESPNU — NCAA Tournament: South Carolina vs UCLA, , Championship, Phoenix (Courtside at the Women’s Championship)
COLLEGE LACROSSE (MEN’S)
Noon
ACCN — Virginia at Duke
BTN — Rutgers at Michigan
COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)
2 p.m.
ACCN — North Carolina at Virginia
COLLEGE SOFTBALL
2:30 p.m.
BTN — Michigan at Northwestern
3 p.m.
BTN — Michigan at Northwestern
4 p.m.
ACCN — Clemson at Virginia Tech
SECN — Auburn at Arkansas
6 p.m.
ACCN — Notre Dame at Florida St.
GOLF
8 a.m.
GOLF — Drive Chip & Putt National Finals: From Augusta National Golf Club, Augusta, Ga.
1 p.m.
GOLF — PGA Tour: Valero Texas Open, Final Round, TPC San Antonio – The Oaks Course, San Antonio
2:30 p.m.
NBC — PGA Tour: Valero Texas Open, Final Round, TPC San Antonio – The Oaks Course, San Antonio
5 p.m.
GOLF — LPGA Tour: Aramco Championship, Final Round, Shadow Creek, Las Vegas
MLB BASEBALL
1:30 p.m.
MLBN — Chicago Cubs at Cleveland (1:40 p.m.)
4:30 p.m.
MLBN — N.Y. Mets at San Francisco (joined in progress) (4:05 p.m.)
7 p.m.
NBCSN — St. Louis at Detroit (7:20 p.m.)
PEACOCK — St. Louis at Detroit (7:20 p.m.)
NBA BASKETBALL
3:30 p.m.
NBATV — Toronto at Boston
7:30 p.m.
NBC — L.A. Lakers at Dallas
PEACOCK — L.A. Lakers at Dallas
10 p.m.
NBC — Houston at Golden State
PEACOCK — Houston at Golden State
NBA G-LEAGUE BASKETBALL
8 p.m.
ESPNU — Western Conference Playoffs: Stockton at South Bay, Final
NHL HOCKEY
1 p.m.
TNT — Minnesota at Detroit
TRUTV — Minnesota at Detroit
3:30 p.m.
TNT — Boston at Philadelphia
TRUTV — Boston at Philadelphia
7 p.m.
ESPN — Washington at N.Y. Rangers
9:30 p.m.
ESPN — St. Louis at Colorado
SOCCER (MEN’S)
9 a.m.
CBSSN — Scottish Premier League: Heart of Midlothian at Livingston
11 a.m.
ESPN2 — English FA Cup: Leeds United at West Ham United
1:45 p.m.
FS2 — Saudi Pro League: Al Qadsiah at Al Ettifaq
6 p.m.
FS2 — Canadian Premier League: Cavalry FC at Pacific FC
SOCCER (WOMEN’S)
5 p.m.
ESPN2 — NWSL: Washington at Bay FC
TENNIS
7 a.m.
TENNIS CHANNEL — Bucharest-ATP Singles Final
10 a.m.
TENNIS CHANNEL — Marrakech-ATP Singles Final
12:30 p.m.
TENNIS CHANNEL — Charleston- WTA; Doubles Final
3 p.m.
TENNIS CHANNEL — Charleston-WTA; Singles Final
5 a.m. (Monday)
TENNIS CHANNEL — Monte Carlo-ATP & Linz-WTA Early Rounds
6 a.m. (Monday)
TENNIS CHANNEL — Monte Carlo-ATP & Linz-WTA Early Rounds
UFL FOOTBALL
6 p.m.
NFLN — Birmingham at Houston
_____
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.