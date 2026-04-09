Sports on TV for Friday, April 10

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Friday, April 10
AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)
5:25 a.m.
FS2 — AFL: Fremantle at Collingwood
11 p.m.
FS2 — AFL: Melbourne at Essendon
2 a.m. (Saturday)
FS2 — AFL: Gold Coast at Sydney
5:30 a.m. (Saturday)
FS1 — AFL: Western at Hawthorn
AUTO RACING
3:30 p.m.
FS2 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Practice, Bristol Motor Speedway, Bristol, Tenn.
4:35 p.m.
FS2 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Qualifying, Bristol Motor Speedway, Bristol, Tenn.
7:30 p.m.
FS1 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Tennessee Army National Guard 250, Bristol Motor Speedway, Bristol, Tenn.
COLLEGE BASEBALL
8 p.m.
ACCN — Florida St. at Georgia Tech
SECN — Texas at Texas A&M
COLLEGE LACROSSE (MEN’S)
6:30 p.m.
CBSSN — Lehigh at Colgate
COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)
6 p.m.
ESPNU — Stanford at North Carolina
COLLEGE SOFTBALL
6 p.m.
ACCN — Clemson at Pittsburgh
BTN — Oregon at Maryland
SECN — Florida at South Carolina
7 p.m.
ESPN2 — Oklahoma at Texas
8 p.m.
BTN — Nebraska at Wisconsin
9 p.m.
ESPN2 — Florida St. at Stanford
10 p.m.
BTN — Minnesota at Washington
GOLF
3 p.m.
ESPN — PGA Tour: Masters Tournament, Second Round, Augusta National Golf Club, Augusta, Ga.
HORSE RACING
1 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
5:30 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
MLB BASEBALL
2 p.m.
MLBN — Pittsburgh at Chicago Cubs (2:20 p.m.)
6:40 p.m.
APPLE TV — L.A. Angels at Cincinnati
7 p.m.
MLBN — N.Y. Yankees at Tampa Bay (7:10 p.m.)
7:15 p.m.
APPLE TV — San Francisco at Baltimore
10 p.m.
MLBN — Texas at L.A. Dodgers (10:10 p.m.)
NBA BASKETBALL
7 p.m.
PRIME VIDEO — Cleveland at Atlanta
9:30 p.m.
PRIME VIDEO — Minnesota at Houston
NBA G-LEAGUE BASKETBALL
10 p.m.
ESPNU — NBA G-League Finals: Greensboro at Stockton, Game 2
SOCCER (MEN’S)
3 p.m.
USA — English Premier League: Wolverhampton at West Ham United
SOCCER (WOMEN’S)
6:50 p.m.
FS2 — CONMEBOL Nations League: Paraguay vs. Ecuador, First Round, Asunción, Paraguay
8:50 p.m.
FS2 — CONMEBOL Nations League: Colombia vs. Venezuela, First Round, Cali, Colombia
TENNIS
5 a.m.
TENNIS CHANNEL — Monte Carlo-ATP & Linz-WTA Quarterfinals
6 a.m.
TENNIS CHANNEL — Monte Carlo-ATP & Linz-WTA Quarterfinals
UFL FOOTBALL
8 p.m.
FOX — Orlando at Louisville
