Live Radio
Home » Sports » Sports on TV for…

Sports on TV for Friday, April 10

The Associated Press

April 9, 2026, 10:16 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Friday, April 10

AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)

5:25 a.m.

FS2 — AFL: Fremantle at Collingwood

11 p.m.

FS2 — AFL: Melbourne at Essendon

2 a.m. (Saturday)

FS2 — AFL: Gold Coast at Sydney

5:30 a.m. (Saturday)

FS1 — AFL: Western at Hawthorn

AUTO RACING

3:30 p.m.

FS2 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Practice, Bristol Motor Speedway, Bristol, Tenn.

4:35 p.m.

FS2 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Qualifying, Bristol Motor Speedway, Bristol, Tenn.

7:30 p.m.

FS1 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Tennessee Army National Guard 250, Bristol Motor Speedway, Bristol, Tenn.

COLLEGE BASEBALL

8 p.m.

ACCN — Florida St. at Georgia Tech

SECN — Texas at Texas A&M

COLLEGE LACROSSE (MEN’S)

6:30 p.m.

CBSSN — Lehigh at Colgate

COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)

6 p.m.

ESPNU — Stanford at North Carolina

COLLEGE SOFTBALL

6 p.m.

ACCN — Clemson at Pittsburgh

BTN — Oregon at Maryland

SECN — Florida at South Carolina

7 p.m.

ESPN2 — Oklahoma at Texas

8 p.m.

BTN — Nebraska at Wisconsin

9 p.m.

ESPN2 — Florida St. at Stanford

10 p.m.

BTN — Minnesota at Washington

GOLF

3 p.m.

ESPN — PGA Tour: Masters Tournament, Second Round, Augusta National Golf Club, Augusta, Ga.

HORSE RACING

1 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

5:30 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

MLB BASEBALL

2 p.m.

MLBN — Pittsburgh at Chicago Cubs (2:20 p.m.)

6:40 p.m.

APPLE TV — L.A. Angels at Cincinnati

7 p.m.

MLBN — N.Y. Yankees at Tampa Bay (7:10 p.m.)

7:15 p.m.

APPLE TV — San Francisco at Baltimore

10 p.m.

MLBN — Texas at L.A. Dodgers (10:10 p.m.)

NBA BASKETBALL

7 p.m.

PRIME VIDEO — Cleveland at Atlanta

9:30 p.m.

PRIME VIDEO — Minnesota at Houston

NBA G-LEAGUE BASKETBALL

10 p.m.

ESPNU — NBA G-League Finals: Greensboro at Stockton, Game 2

SOCCER (MEN’S)

3 p.m.

USA — English Premier League: Wolverhampton at West Ham United

SOCCER (WOMEN’S)

6:50 p.m.

FS2 — CONMEBOL Nations League: Paraguay vs. Ecuador, First Round, Asunción, Paraguay

8:50 p.m.

FS2 — CONMEBOL Nations League: Colombia vs. Venezuela, First Round, Cali, Colombia

TENNIS

5 a.m.

TENNIS CHANNEL — Monte Carlo-ATP & Linz-WTA Quarterfinals

6 a.m.

TENNIS CHANNEL — Monte Carlo-ATP & Linz-WTA Quarterfinals

UFL FOOTBALL

8 p.m.

FOX — Orlando at Louisville

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up