Sports on TV for April 6 – 12

Adv04-05
(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Monday, April 6
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
8:30 p.m.
TBS — NCAA Tournament: TBD, Championship, Indianapolis
TNT — NCAA Tournament: TBD, Championship, Indianapolis
TRUTV — NCAA Tournament: TBD, Championship, Indianapolis
COLLEGE SOFTBALL
7 p.m.
ACCN — Notre Dame at Florida St.
SECN — Auburn at Arkansas
9 p.m.
ACCN — Clemson at Virginia Tech
MLB BASEBALL
7 p.m.
FS1 — L.A. Dodgers at Toronto
NBA BASKETBALL
7 p.m.
NBCSN — New York at Atlanta
PEACOCK — New York at Atlanta
NHL HOCKEY
7 p.m.
NHLN — Tampa Bay at Buffalo
_____
Tuesday, April 7
COLLEGE BASEBALL
5:30 p.m.
SECN — Louisville at Kentucky
7 p.m.
ACCN — Charlotte at North Carolina
ESPN2 — Florida at Florida St.
COLLEGE SOFTBALL
8:30 p.m.
SECN — Samford at Mississippi
MLB BASEBALL
7 p.m.
TBS — L.A. Dodgers at Toronto
NBA BASKETBALL
8 p.m.
NBC — Regional Coverage: Charlotte at Boston
PEACOCK — Charlotte at Boston
11 p.m.
NBC — Regional Coverage: Houston at Phoenix
PEACOCK — Houston at Phoenix
NHL HOCKEY
7 p.m.
ESPN — Philadelphia at New Jersey
9:30 p.m.
ESPN — Edmonton at Utah
SOCCER (MEN’S)
1:45 p.m.
FS2 — Saudi Pro League: Al Kholood at Al-Hilal FC
7:55 p.m.
FS2 — CONCACAF Champions League: Club América at Nashville SC, Quarterfinal – Leg 1
9:55 p.m.
FS2 — CONCACAF Champions League: Cruz Azul at LAFC, Quarterfinal – Leg 1
_____
Wednesday, April 8
COLLEGE BASEBALL
5 p.m.
ACCN — Michigan St. at Notre Dame
COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)
7 p.m.
ESPNU — Penn at Princeton
COLLEGE SOFTBALL
6 p.m.
BTN — Iowa St. at Iowa
SECN — Morehead St. at Kentucky
7 p.m.
ESPN2 — South Florida at Florida
8 p.m.
ACCN — Queens (NC) at North Carolina
GOLF
2 p.m.
ESPN — PGA Tour: 2026 Masters Par 3 Contest, Augusta National Golf Club, Augusta, Ga.
MLB BASEBALL
7:05 p.m.
PRIME VIDEO — Athletics at N.Y. Yankees
7:30 p.m.
FS1 — Detroit at Minnesota
NBA BASKETBALL
7:10 p.m.
ESPN — Atlanta at Cleveland
9:35 p.m.
ESPN — Portland at San Antonio
NHL HOCKEY
7 p.m.
TNT — Buffalo at N.Y. Rangers
TRUTV — Buffalo at N.Y. Rangers
10 p.m.
TNT — Edmonton at San Jose
TRUTV — Edmonton at San Jose
RUGBY (MEN’S)
5:45 a.m. (Thursday)
FS2 — NRL: TBA
SOCCER (MEN’S)
8:55 p.m.
FS2 — CONCACAF Champions Cup: Seattle at Tigres de la UANL, Quarterfinal – Leg 1
11 p.m.
FS1 — CONCACAF Champions Cup: L.A. Galaxy at Toluca, Quarterfinal – Leg 1
_____
Thursday, April 9
AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)
5:25 a.m. (Friday)
FS2 — AFL: TBA
COLLEGE BASEBALL
7 p.m.
ACCN — Florida St. at Georgia Tech
8 p.m.
SECN — South Carolina at Missouri
COLLEGE HOCKEY (MEN’S)
5 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Semifinal, Las Vegas
8:30 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Semifinal, Las Vegas
COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)
6 p.m.
BTN — Northwestern at Maryland
8 p.m.
BTN — Oregon at Penn St.
GOLF
3 p.m.
ESPN — PGA Tour: Masters Tournament, First Round, Augusta National Golf Club, Augusta, Ga.
HORSE RACING
1 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
MLB BASEBALL
7 p.m.
MLBN — Arizona at N.Y. Mets
NBA BASKETBALL
7:30 p.m.
PRIME VIDEO — Boston at New York
10 p.m.
PRIME VIDEO — L.A. Lakers at Golden State
RUGBY (MEN’S)
5:45 a.m.
FS2 — NRL: TBA
_____
Friday, April 10
AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)
5:25 a.m.
FS2 — AFL: TBA
AUTO RACING
7:30 p.m.
FS1 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Tennessee Army National Guard 250, Bristol Motor Speedway, Bristol, Tenn.
COLLEGE BASEBALL
8 p.m.
ACCN — Florida St. at Georgia Tech
SECN — Texas at Texas A&M
COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)
6 p.m.
ESPNU — Stanford at North Carolina
COLLEGE SOFTBALL
6 p.m.
ACCN — Clemson at Pittsburgh
BTN — Oregon at Maryland
SECN — Florida at South Carolina
7 p.m.
ESPN2 — Oklahoma at Texas
8 p.m.
BTN — Nebraska at Wisconsin
9 p.m.
ESPN2 — Florida St. at Stanford
10 p.m.
BTN — Minnesota at Washington
GOLF
3 p.m.
ESPN — PGA Tour: Masters Tournament, Second Round, Augusta National Golf Club, Augusta, Ga.
HORSE RACING
1 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
MLB BASEBALL
6:40 p.m.
APPLE TV — L.A. Angels at Cincinnati
7:05 p.m.
APPLE TV — San Francisco at Baltimore
NBA BASKETBALL
7 p.m.
PRIME VIDEO — Cleveland at Atlanta
9:30 p.m.
PRIME VIDEO — Minnesota at Houston
SOCCER (MEN’S)
3 p.m.
USA — English Premier League: Wolverhampton at West Ham United
UFL FOOTBALL
8 p.m.
FOX — Orlando at Louisville
_____
Saturday, April 11
AUTO RACING
3 p.m.
NBC — AMA Supercross Championship: Round 13, Nashville, Tenn.
7:30 p.m.
CW — NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: Suburban Propane 300, Bristol Motor Speedway, Bristol, Tenn.
COLLEGE BASEBALL
Noon
ESPN2 — Florida at Georgia
2 p.m.
ACCN — Virginia Tech at Boston College
3 p.m.
ESPN2 — Texas at Texas A&M
5 p.m.
SECN — Arkansas at Alabama
8 p.m.
SECN — Kentucky at Auburn
COLLEGE BOWLING
6 p.m.
ESPNU — NCAA Tournament: Championship, Parma Heights, Ohio
COLLEGE HOCKEY (MEN’S)
5:30 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: TBD, Championship, Las Vegas
COLLEGE LACROSSE (MEN’S)
5 p.m.
ACCN — North Carolina at Notre Dame
COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)
Noon
ACCN — Duke at Clemson
1 p.m.
ESPNU — Boston College at Virginia
6 p.m.
BTN — Rutgers at Maryland
COLLEGE SOFTBALL
1 p.m.
SECN — Alabama at Auburn
3 p.m.
SECN — Florida at South Carolina
7 p.m.
ACCN — Clemson at Pittsburgh
8 p.m.
BTN — Minnesota at Washington
ESPN — Oklahoma at Texas
10 p.m.
ESPN — Florida St. at Stanford
COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)
2 p.m.
BTN — Iowa St. at Nebraska
4 p.m.
BTN — Villanova at Penn St.
GOLF
2 p.m.
CBS — PGA Tour: Masters Tournament, Third Round, Augusta National Golf Club, Augusta, Ga.
LACROSSE (MEN’S)
9 p.m.
ESPNU — NLL: Colorado at Saskatchewan
MIXED MARTIAL ARTS
8 p.m.
CBS — UFC 327: Prelims, Miami
9 p.m.
CBS — UFC 327: Main Card, Miami
ESPN2 — PFL: Main Card, Chicago
MLB BASEBALL
1 p.m.
FS1 — Arizona at Philadelphia
7 p.m.
FOX — Regional Coverage: Boston at St. Louis OR San Francisco at Baltimore
NHL HOCKEY
12:30 p.m.
ABC — Tampa Bay at Boston
3 p.m.
ABC — Washington at Pittsburgh
8 p.m.
ABC — Vegas at Colorado
SOCCER (MEN’S)
7:30 a.m.
USA — English Premier League: AFC Bournemouth at Arsenal
10 a.m.
USA — English Premier League: Everton at Brentford
12:30 p.m.
NBC — English Premier League: Fulham at Liverpool
2:30 p.m.
FOX — MLS: L.A. Galaxy at Austin
4:30 p.m.
FOX — MLS: LAFC at Portland
UFL FOOTBALL
Noon
ESPN — Houston at DC
VOLLEYBALL (WOMEN’S)
6 p.m.
ESPN2 — League One Volleyball: TBA
_____
Sunday, April 12
AUTO RACING
3 p.m.
FS1 — NASCAR Cup Series: Food City 500, Bristol Motor Speedway, Bristol, Tenn.
COLLEGE BASEBALL
Noon
BTN — Indiana at Maryland
SECN — Florida at Georgia
1 p.m.
ACCN — Stanford at Louisville
12:30 p.m.
ESPN2 — North Carolina at Clemson
3 p.m.
ESPNU — Radford at High Point
SECN — Kentucky at Auburn
3:30 p.m.
ESPN2 — Arizona at TCU
COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)
Noon
ESPNU — Michigan at Johns Hopkins
COLLEGE SOFTBALL
Noon
ESPN — Arizona at LSU
2 p.m.
ESPN — Oklahoma at Texas
3 p.m.
BTN — Ohio St. at Michigan
4 p.m.
ACCN — Virginia Tech at Virginia
5 p.m.
BTN — Purdue at Indiana
6 p.m.
ACCN — California at NC State
SECN — Tennessee at Kentucky
GOLF
2 p.m.
CBS — PGA Tour: Masters Tournament, Final Round, Augusta National Golf Club, Augusta, Ga.
LACROSSE (MEN’S)
9 p.m.
ESPN2 — MLR: California Legion at Chicago
MLB BASEBALL
7 p.m.
NBC — Cleveland at Atlanta
PEACOCK — Cleveland at Atlanta
NBA BASKETBALL
6:10 p.m.
ESPN — TBA
8:35 p.m.
ESPN — TBA
NHL HOCKEY
3 p.m.
TNT — Pittsburgh at Washington
TRUTV — Pittsburgh at Washington
6 p.m.
NHLN — Boston at Columbus
SOCCER (MEN’S)
9 a.m.
USA — English Premier League: Tottenham Hotspur at Sunderland
11:30 a.m.
USA — English Premier League: Manchester City at Chelsea
UFL FOOTBALL
Noon
ABC — Columbus at Arlington
3 p.m.
ABC — Birmingham at St. Louis
VOLLEYBALL (WOMEN’S)
2 p.m.
USA — League One Volleyball: TBA
_____
