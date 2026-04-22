Live Radio
Home » Sports » Sports on TV for…

Sports on TV for April 27 – May 3

The Associated Press

April 22, 2026, 10:04 AM

Adv25-26

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, April 27

COLLEGE SOFTBALL

7 p.m.

SECN — Alabama at Tennessee

MLB BASEBALL

7:30 p.m.

FS1 — Seattle at Minnesota

NBA BASKETBALL

8 p.m.

NBC — Eastern Conference First Round: Detroit at Orlando, Game 4

PEACOCK — Eastern Conference First Round: Detroit at Orlando, Game 4

9:30 p.m.

NBCSN — Western Conference First Round: Phoenix at Oklahoma City, Game 4

PEACOCK — Western Conference First Round: Phoenix at Oklahoma City, Game 4

10:30 p.m.

NBC — Western Conference First Round: Minnesota at Denver, Game 5

PEACOCK — Western Conference First Round: Minnesota at Denver, Game 5

NHL HOCKEY

7 p.m.

ESPN — Conference First Round: TBD, Game 5 (If Necessary)

9 p.m.

ESPN2 — Conference First Round: TBD, Game 5 (If Necessary)

9:30 p.m.

ESPN — Conference First Round: TBD, Game 4

SOCCER (MEN’S)

3 p.m.

USA — English Premier League: Brentford at Manchester United

_____

Tuesday, April 28

COLLEGE BASEBALL

7 p.m.

ACCN — Coastal Carolina at North Carolina

COLLEGE SOFTBALL

7 p.m.

SECN — Florida St. at Florida

MLB BASEBALL

7 p.m.

TBS — Detroit at Atlanta

8:05 p.m.

PRIME VIDEO — N.Y. Yankees at Texas

9:30 p.m.

MLBN — Chicago Cubs at San Diego

NBA BASKETBALL

7:40 p.m.

ESPN — Conference First Round: TBD

10 p.m.

ESPN — Conference First Round: TBD

NHL HOCKEY

7 p.m.

ESPN2 — Conference First Round: TBD, Game 5 (If Necessary)

9:30 p.m.

ESPN2 — Conference First Round: TBD, Game 5 (If Necessary)

_____

Wednesday, April 29

COLLEGE BASEBALL

6 p.m.

BTN — West Virginia at Penn St.

COLLEGE SOFTBALL

6 p.m.

ACCN — DePaul at Notre Dame

8 p.m.

SECN — Florida St. at Florida

GOLF

6 a.m. (Thursday)

GOLF — DP World Tour: Turkish Airlines Open, First Round, National GC, Belek, Antalya, Turkey

NBA BASKETBALL

7:40 p.m.

ESPN — Conference First Round: TBD

10 p.m.

ESPN — Conference First Round: TBD

_____

Thursday, April 30

COLLEGE BASEBALL

7 p.m.

ACCN — Louisville at Wake Forest

ESPNU — Vanderbilt at Alabama

COLLEGE LACROSSE (MEN’S)

3 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: TBD vs. Johns Hopkins, Semifinal, Piscataway, N.J.

6 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: TBD vs. Penn St., Semifinal, Piscataway, N.J.

COLLEGE SOFTBALL

7 p.m.

SECN — Arkansas at Texas

9 p.m.

SECN — Oklahoma at Texas A&M

GOLF

6 a.m.

GOLF — DP World Tour: Turkish Airlines Open, First Round, National GC, Belek, Antalya, Turkey

10 a.m.

GOLF — LPGA Tour: Mexico Riviera Maya Open at Mayakoba, First Round, El Camaleon Golf Course at Mayakoba, Playa del Carmen, Quintana Roo, Mexico

Noon

GOLF — PGA Tour Champions: Regions Tradition, First Round, Greystone Golf & Country Club, Birmingham, Ala.

3 p.m.

GOLF — PGA Tour: Cadillac Championship, First Round, Trump National Doral – Blue Monster Course, Miami

6 a.m. (Friday)

GOLF — DP World Tour: Turkish Airlines Open, Second Round, National GC, Belek, Antalya, Turkey

NBA BASKETBALL

7:40 p.m.

ESPN — Conference First Round: TBD

10 p.m.

ESPN — Conference First Round: TBD

UFL FOOTBALL

8 p.m.

FOX — St. Louis at Louisville

_____

Friday, May 1

AUTO RACING

12:30 p.m.

APPLE TV — Formula 1: Practice, Miami International Autodrome, Miami

4:30 p.m.

APPLE TV — Formula 1: Sprint Qualifying, Miami International Autodrome, Miami

8 p.m.

FS1 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: SpeedyCash.com 250, Texas Motor Speedway, Fort Worth, Texas

COLLEGE BASEBALL

8 p.m.

SECN — Auburn at Texas A&M

COLLEGE BEACH VOLLEYBALL (WOMEN’S)

10 a.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Dual 1, Gulf Shores, Ala.

11 a.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Dual 2, Gulf Shores, Ala.

Noon

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Dual 3, Gulf Shores, Ala.

1 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Dual 4, Gulf Shores, Ala.

2 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Dual 5, Gulf Shores, Ala.

3 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Dual 6, Gulf Shores, Ala.

4 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Dual 7, Gulf Shores, Ala.

5 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Dual 8, Gulf Shores, Ala.

COLLEGE LACROSSE (MEN’S)

4 p.m.

ESPNU — Ivy League Tournament: TBD, Semifinal

5 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Semifinal, Charlotte, N.C.

6:30 p.m.

ESPNU — Ivy League Tournament: TBD, Semifinal

8 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Semifinal, Charlotte, N.C.

COLLEGE SOFTBALL

6 p.m.

SECN — Oklahoma at Texas A&M

GOLF

6 a.m.

GOLF — DP World Tour: Turkish Airlines Open, Second Round, National GC, Belek, Antalya, Turkey

10 a.m.

GOLF — LPGA Tour: Mexico Riviera Maya Open at Mayakoba, Second Round, El Camaleon Golf Course at Mayakoba, Playa del Carmen, Quintana Roo, Mexico

Noon

GOLF — PGA Tour Champions: Regions Tradition, Second Round, Greystone Golf & Country Club, Birmingham, Ala.

3 p.m.

GOLF — PGA Tour: Cadillac Championship, Second Round, Trump National Doral – Blue Monster Course, Miami

6:30 a.m. (Saturday)

GOLF — DP World Tour: Turkish Airlines Open, Third Round, National GC, Belek, Antalya, Turkey

LACROSSE (MEN’S)

9 p.m.

ESPNU — NLL: TBA

MLB BASEBALL

6:40 p.m.

APPLE TV — Cincinnati at Pittsburgh

9:40 p.m.

APPLE TV — Kansas City at Seattle

NHL HOCKEY

7 p.m.

ESPN — Conference First Round: TBD, Game 6 (If Necessary)

7:30 p.m.

ESPN2 — Conference First Round: TBD, Game 6 (If Necessary)

9:30 p.m.

ESPN — Conference First Round: TBD, Game 6 (If Necessary)

10 p.m.

ESPN2 — Conference First Round: TBD, Game 6 (If Necessary)

SOCCER (MEN’S)

3 p.m.

USA — English Premier League: Burnley at Leeds United

UFL FOOTBALL

8 p.m.

FOX — Houston at Columbus

_____

Saturday, May 2

AUTO RACING

Noon

APPLE TV — Formula 1: Sprint Race, Miami International Autodrome, Miami

3:30 p.m.

CW — NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: Andy’s Frozen Custard 340, Texas Motor Speedway, Fort Worth, Texas

4 p.m.

APPLE TV — Formula 1: Qualifying, Miami International Autodrome, Miami

COLLEGE BASEBALL

4 p.m.

ACCN — TBA

7 p.m.

BTN — Nebraska at Ohio St.

SECN — Florida at Oklahoma

7:30 p.m.

ESPNU — Miami at NC State

10 p.m.

BTN — Oregon at Washington

COLLEGE BEACH VOLLEYBALL (WOMEN’S)

10 a.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Quarterfinal, Gulf Shores, Ala.

11 a.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Quarterfinal, Gulf Shores, Ala.

Noon

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Quarterfinal, Gulf Shores, Ala.

1 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Quarterfinal, Gulf Shores, Ala.

2 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Semifinal, Gulf Shores, Ala.

3:30 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Semifinal, Gulf Shores, Ala.

COLLEGE LACROSSE (MEN’S)

Noon

BTN — Big Ten Tournament: TBD, Championship, Piscataway, N.J.

ESPNU — Ivy League Tournament: TBD, Semifinal

2 p.m.

ESPNU — Big East Tournament: TBD, Championship, Providence, R.I.

COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)

4 p.m.

ESPNU — Big 12 Tournament: TBD, Championship, Gainesville, Fla.

COLLEGE SOFTBALL

Noon

ESPN — Florida at Georgia

1 p.m.

SECN — Tennessee at Missouri

2 p.m.

ACCN — TBA

2:30 p.m.

ESPN — Baylor at Texas Tech

3 p.m.

SECN — Mississippi St. at Mississippi

5 p.m.

ESPN2 — Oklahoma at Texas A&M

SECN — Auburn at LSU

GOLF

6:30 a.m.

GOLF — DP World Tour: Turkish Airlines Open, Third Round, National GC, Belek, Antalya, Turkey

Noon

GOLF — PGA Tour: Cadillac Championship, Third Round, Trump National Doral – Blue Monster Course, Miami

3 p.m.

CBS — PGA Tour: Cadillac Championship, Third Round, Trump National Doral – Blue Monster Course, Miami

GOLF — PGA Tour Champions: Regions Tradition, Third Round, Greystone Golf & Country Club, Birmingham, Ala.

5:30 p.m.

GOLF — LPGA Tour: Mexico Riviera Maya Open at Mayakoba, Third Round, El Camaleon Golf Course at Mayakoba, Playa del Carmen, Quintana Roo, Mexico

6:30 a.m. (Sunday)

GOLF — DP World Tour: Turkish Airlines Open, Third Round, National GC, Belek, Antalya, Turkey

HORSE RACING

2:30 p.m.

NBC — 152nd Kentucky Derby: From Churchill Downs, Louisville, Ky.

MIXED MARTIAL ARTS

10 p.m.

ESPN2 — PFL: Main Card, Sioux Falls, S.D.

MLB BASEBALL

4 p.m.

FS1 — Cincinnati at Pittsburgh

7 p.m.

FOX — Regional Coverage: L.A. Dodgers at St Louis OR Texas at Detroit

NHL HOCKEY

3 p.m.

ABC — Conference First Round: TBD, Game 7 (If Necessary)

7 p.m.

ESPN — Conference First Round: TBD, Game 7 (If Necessary)

8 p.m.

ABC — Conference First Round: TBD, Game 7 (If Necessary)

9:30 p.m.

ESPN — Conference First Round: TBD, Game 7 (If Necessary)

SOCCER (MEN’S)

7:30 a.m.

USA — English Premier League: Tottenham Hotspur at Aston Villa

10 a.m.

USA — English Premier League: West Ham United at Brentford FC

12:30 p.m.

NBC — English Premier League: Fulham at Arsenal

2:30 p.m.

FOX — MLS: Seattle at Kansas City

4:30 p.m.

FOX — MLS: Portland at Salt Lake

UFL FOOTBALL

Noon

ABC — Dallas at DC

_____

Sunday, May 3

AUTO RACING

3 p.m.

NBC — AMA Supercross Championship: Round 16, Denver

3:30 p.m.

FS1 — NASCAR Cup Series: Würth 400 presented by LIQUI MOLY, Texas Motor Speedway, Fort Worth, Texas

4 p.m.

APPLE TV — Formula 1: Crypto.com Miami Grand Prix, Miami International Autodrome, Miami

COLLEGE BASEBALL

Noon

SECN — Missouri at Georgia

2 p.m.

ACCN — Duke at North Carolina

ESPN — Mississippi St. at Texas

3 p.m.

SECN — Mississippi at Arkansas

COLLEGE BEACH VOLLEYBALL (WOMEN’S)

12:30 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: TBD, Championship, Gulf Shores, Ala.

COLLEGE LACROSSE (MEN’S)

Noon

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Championship, Charlotte, N.C.

9:30 p.m.

ESPNU — NCAA Men’s Lacrosse Selection Special

COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)

11 a.m.

ESPNU — Metro Atlantic Tournament: TBD, Championship

9 p.m.

ESPNU — NCAA Women’s Lacrosse Selection Special

COLLEGE SOFTBALL

5 p.m.

ACCN — Florida St. at Boston College

GOLF

6:30 a.m.

GOLF — DP World Tour: Turkish Airlines Open, Final Round, National GC, Belek, Antalya, Turkey

Noon

GOLF — PGA Tour: Cadillac Championship, Final Round, Trump National Doral – Blue Monster Course, Miami

1 p.m.

CBS — LPGA Tour: Mexico Riviera Maya Open at Mayakoba, Final Round, El Camaleon Golf Course at Mayakoba, Playa del Carmen, Quintana Roo, Mexico

3 p.m.

CBS — PGA Tour: Cadillac Championship, Final Round, Trump National Doral – Blue Monster Course, Miami

GOLF — PGA Tour Champions: Regions Tradition, Final Round, Greystone Golf & Country Club, Birmingham, Ala.

5:30 p.m.

GOLF — LPGA Tour: Mexico Riviera Maya Open at Mayakoba, Final Round, El Camaleon Golf Course at Mayakoba, Playa del Carmen, Quintana Roo, Mexico

MLB BASEBALL

12:35 p.m.

PEACOCK — Toronto at Minnesota

7:20 p.m.

PEACOCK — Texas at Detroit

NBA BASKETBALL

6 p.m.

ESPN — Conference First Round: TBD

SOCCER (WOMEN’S)

1 p.m.

ESPN2 — NWSL: Portland at Chicago

UFL FOOTBALL

4 p.m.

FOX — Birmingham at Orlando

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up