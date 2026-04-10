Sports Betting Line

The Associated Press

April 10, 2026, 11:41 AM

NBA

Friday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
Miami 17½ (246½) at WASHINGTON
at ATLANTA (233½) Cleveland
at CHARLOTTE (225½) Detroit
Philadelphia 15 (233½) at INDIANA
at NEW YORK (219½) Toronto
at BOSTON 16½ (223½) New Orleans
Orlando 14½ (243½) at CHICAGO
at SAN ANTONIO 17½ (235½) Dallas
at MILWAUKEE (218½) Brooklyn
at DENVER 11½ (231½) Oklahoma City
at UTAH 4 (248½) Memphis
at HOUSTON 10½ (222) Minnesota
Golden State 10½ (228½) at SACRAMENTO
at PORTLAND (226½) LA Clippers
Phoenix (218½) at LA LAKERS

MLB

Friday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at TORONTO -140 Minnesota +118
N.Y Yankees -133 at TAMPA BAY +112
at KANSAS CITY -179 Chicago White Sox +149
at SEATTLE -140 Houston +118

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at CHICAGO CUBS -147 Pittsburgh +123
at PHILADELPHIA -184 Arizona +153
at MILWAUKEE -203 Washington +168
at SAN DIEGO -188 Colorado +156

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at DETROIT -149 Miami +125
at CINCINNATI -189 LA Angels +157
at N.Y METS -152 Athletics +127
at ATLANTA -138 Cleveland +116
at BALTIMORE -125 San Francisco +105
Boston -145 at ST. LOUIS +121
at LA DODGERS -238 Texas +194

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

