NBA Thursday FAVORITE LINE O/U UNDERDOG at TORONTO 3½ (238½) Miami Chicago 6½ (247½) at WASHINGTON at NEW YORK 4½…
NBA
Thursday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at TORONTO
|3½
|(238½)
|Miami
|Chicago
|6½
|(247½)
|at WASHINGTON
|at NEW YORK
|4½
|(216½)
|Boston
|Indiana
|3½
|(224½)
|at BROOKLYN
|at HOUSTON
|3½
|(227)
|Philadelphia
|at GOLDEN STATE
|4½
|(225½)
|LA Lakers
MLB
Thursday
American League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at N.Y YANKEES
|-205
|Athletics
|+170
|Detroit
|-135
|at MINNESOTA
|+114
|at KANSAS CITY
|-186
|Chicago White Sox
|+155
National League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at MIAMI
|-129
|Cincinnati
|+109
|at N.Y METS
|-164
|Arizona
|+138
|at SAN DIEGO
|-198
|Colorado
|+163
National Hockey League (NHL)
Thursday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at N.Y ISLANDERS
|-268
|Toronto
|+216
|at DETROIT
|-119
|Philadelphia
|-101
|at OTTAWA
|-304
|Florida
|+242
|at NEW JERSEY
|-111
|Pittsburgh
|-109
|at BUFFALO
|-123
|Columbus
|+103
|Tampa Bay
|-118
|at MONTREAL
|-102
|at ST. LOUIS
|-112
|Winnipeg
|-108
|Carolina
|-211
|at CHICAGO
|+174
|at UTAH
|-166
|Nashville
|+139
|at COLORADO
|-333
|Calgary
|+265
|at DALLAS
|-124
|Minnesota
|+104
|Vegas
|-190
|at SEATTLE
|+157
|at ANAHEIM
|-170
|San Jose
|+142
|at LOS ANGELES
|-279
|Vancouver
|+225
For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook
