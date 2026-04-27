Live Radio
Home » Sports » Sports Betting Line

Sports Betting Line

The Associated Press

April 27, 2026, 11:41 AM

NBA

Monday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
Detroit (214½) at ORLANDO
Oklahoma City 10½ (213½) at PHOENIX
at DENVER 11½ (222½) Minnesota

MLB

Monday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at CLEVELAND -137 Tampa Bay +116
at TORONTO -140 Boston +119
Seattle -134 at MINNESOTA +113
LA Angels -118 at CHICAGO WHITE SOX -101
N.Y Yankees -169 at TEXAS +142

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at PITTSBURGH -134 St. Louis +113
Chicago Cubs -114 at SAN DIEGO -105
at LA DODGERS -308 Miami +246

National Hockey League (NHL)

Monday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at PITTSBURGH -136 Philadelphia +115
Vegas -116 at UTAH -104

Consensus odds provided by Sportradar

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up