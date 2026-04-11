NASCAR Craftsman Truck Tennessee Army National Guard 250 Results

Friday
At Bristol Motor Speedway
Bristol, Tenn.
Lap length: 0.53 miles
(Start position in parentheses)
1. (15) Christopher Bell, Toyota, 250 laps, 0 points.
2. (16) Chandler Smith, Ford, 250, 35.
3. (10) Giovanni Ruggiero, Toyota, 250, 38.
4. (11) Ross Chastain, Chevrolet, 250, 0.
5. (2) Christian Eckes, Chevrolet, 250, 48.
6. (5) Jake Garcia, Ford, 250, 39.
7. (34) Dawson Sutton, Chevrolet, 250, 30.
8. (8) Kyle Busch, Chevrolet, 250, 0.
9. (7) Carson Hocevar, Chevrolet, 250, 0.
10. (28) Brenden Queen, RAM, 250, 27.
11. (9) Ben Rhodes, Ford, 250, 43.
12. (23) Daniel Hemric, Chevrolet, 250, 25.
13. (20) Tyler Ankrum, Chevrolet, 250, 24.
14. (4) Chase Briscoe, Toyota, 250, 0.
15. (14) Justin Haley, RAM, 250, 30.
16. (13) Stewart Friesen, Toyota, 250, 21.
17. (27) Andres Perez De Lara, Chevrolet, 250, 20.
18. (36) Daniel Suárez, Chevrolet, 250, 0.
19. (26) Mini Tyrrell, RAM, 250, 18.
20. (22) Tanner Gray, Toyota, 250, 17.
21. (29) Carson Ferguson, RAM, 250, 16.
22. (3) Layne Riggs, Ford, 249, 25.
23. (6) Ty Majeski, Ford, 248, 14.
24. (33) Spencer Boyd, Chevrolet, 247, 13.
25. (25) Kris Wright, Chevrolet, 247, 12.
26. (21) Ricky Stenhouse Jr, Chevrolet, 247, 0.
27. (18) Grant Enfinger, Chevrolet, 243, 10.
28. (17) Cole Butcher, Ford, 241, 9.
29. (19) Corey LaJoie, RAM, accident, 214, 12.
30. (12) Corey Heim, Toyota, accident, 179, 14.
31. (1) Kaden Honeycutt, Toyota, accident, 179, 17.
32. (30) Luke Baldwin, Ford, accident, 178, 5.
33. (35) Timmy Hill, Toyota, accident, 120, 4.
34. (24) Tyler Reif, Chevrolet, accident, 117, 3.
35. (31) Frankie Muniz, Ford, accident, 115, 2.
36. (32) Clayton Green, Ford, tooslow, 103, 1.
___
Race Statistics
Average Speed of Race Winner: 66.646 mph.
Time of Race: 1 hour, 59 minutes, 58 seconds.
Margin of Victory: 0.330 seconds.
Caution Flags: 9 for 76 laps.
Lead Changes: 7 among 6 drivers.
Lap Leaders: K.Honeycutt 0-2; C.Eckes 3-122; B.Rhodes 123-135; K.Busch 136-174; C.Eckes 175-178; C.Heim 179; C.Eckes 180-187; C.Bell 188-250
Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): C.Eckes, 3 times for 132 laps; C.Bell, 1 time for 63 laps; K.Busch, 1 time for 39 laps; B.Rhodes, 1 time for 13 laps; K.Honeycutt, 1 time for 2 laps; C.Heim, 1 time for 1 lap.
Wins: C.Heim, 2; C.Smith, 1; L.Riggs, 1.
Top 16 in Points: 1. C.Smith, 208; 2. K.Honeycutt, 207; 3. C.Heim, 204; 4. L.Riggs, 204; 5. C.Eckes, 191; 6. G.Ruggiero, 187; 7. T.Majeski, 182; 8. B.Rhodes, 181; 9. J.Garcia, 146; 10. J.Haley, 144; 11. S.Friesen, 140; 12. T.Ankrum, 137; 13. T.Gray, 123; 14. B.Queen, 120; 15. G.Enfinger, 119; 16. D.Hemric, 116.
___
NASCAR Driver Rating Formula
A maximum of 150 points can be attained in a race.
The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.