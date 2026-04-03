NASCAR Craftsman Truck Black’s Tire 200 Results

Friday
At Rockingham Speedway
Rockingham, N.C.
Lap length: 1.00 miles
(Start position in parentheses)
1. (7) Corey Heim, Toyota, 200 laps, 0 points.
2. (3) Kaden Honeycutt, Toyota, 200, 0.
3. (5) Layne Riggs, Ford, 200, 0.
4. (19) Stewart Friesen, Toyota, 200, 0.
5. (14) Grant Enfinger, Chevrolet, 200, 0.
6. (13) Tyler Ankrum, Chevrolet, 200, 0.
7. (23) Corey LaJoie, RAM, 200, 0.
8. (6) Ty Majeski, Ford, 200, 0.
9. (1) Jake Garcia, Ford, 199, 0.
10. (4) Cole Butcher, Ford, 199, 0.
11. (24) Sammy Smith, Chevrolet, 199, 0.
12. (17) Justin Haley, RAM, 199, 0.
13. (22) Christian Eckes, Chevrolet, 199, 0.
14. (9) Landen Lewis, Chevrolet, 199, 0.
15. (18) Dawson Sutton, Chevrolet, 199, 0.
16. (2) Tanner Gray, Toyota, 198, 0.
17. (10) Giovanni Ruggiero, Toyota, 198, 0.
18. (25) Ben Rhodes, Ford, 198, 0.
19. (20) Kris Wright, Chevrolet, 198, 0.
20. (27) Connor Hall, Chevrolet, 198, 0.
21. (21) Luke Baldwin, Ford, 198, 0.
22. (28) Ty Dillon, RAM, 197, 0.
23. (30) Michael Christopher Jr, Toyota, 197, 0.
24. (15) Daniel Hemric, Chevrolet, 197, 0.
25. (26) Mini Tyrrell, RAM, 197, 0.
26. (8) Parker Eatmon, Chevrolet, 197, 0.
27. (11) Brenden Queen, RAM, 196, 0.
28. (36) Spencer Boyd, Chevrolet, 195, 0.
29. (35) Clayton Green, Ford, 195, 0.
30. (31) Timmy Hill, Toyota, 194, 0.
31. (32) Frankie Muniz, Ford, 192, 0.
32. (12) Andres Perez De Lara, Chevrolet, 187, 0.
33. (34) Caleb Costner, Chevrolet, 187, 0.
34. (16) Carson Hocevar, Chevrolet, garage, 116, 0.
35. (29) Adam Andretti, Toyota, accident, 58, 0.
36. (33) Chandler Smith, Ford, disqualified, 200, 0.
Race Statistics
Average Speed of Race Winner: 106.426 mph.
Time of Race: 1 hour, 46 minutes, .0 seconds.
Margin of Victory: 0.090 seconds.
Caution Flags: 4 for 28 laps.
Lead Changes: 6 among 5 drivers.
Lap Leaders: J.Garcia 0; T.Gray 1-17; C.Heim 18-53; G.Enfinger 54-57; C.Heim 58-198; K.Honeycutt 199; C.Heim 200
Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): C.Heim, 3 times for 178 laps; T.Gray, 1 time for 17 laps; G.Enfinger, 1 time for 4 laps; K.Honeycutt, 1 time for 1 lap; J.Garcia, 1 time for 0 laps.
Wins: C.Heim, 2; C.Smith, 1; L.Riggs, 1.
Top 16 in Points: 1. C.Smith, 172; 2. K.Honeycutt, 139; 3. L.Riggs, 131; 4. G.Ruggiero, 127; 5. T.Majeski, 121; 6. C.Eckes, 119; 7. B.Rhodes, 119; 8. C.Heim, 114; 9. A.Perez De Lara, 90; 10. J.Haley, 89; 11. B.Queen, 83; 12. S.Friesen, 82; 13. T.Ankrum, 82; 14. D.Hemric, 75; 15. J.Garcia, 74; 16. T.Gray, 74.
NASCAR Driver Rating Formula
A maximum of 150 points can be attained in a race.
The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.
