Live Radio
Home » Sports » Mitsubishi Electric Classic Par Scores

Mitsubishi Electric Classic Par Scores

The Associated Press

April 24, 2026, 6:29 PM

Friday

At TPC Sugarloaf

Duluth, Ga.

Purse: $2 million

Yardage: 7,205; Par: 72

First Round

Thongchai Jaidee 33-32—65 -7
Zach Johnson 31-35—66 -6
Ben Crane 33-33—66 -6
Retief Goosen 33-33—66 -6
K.J. Choi 35-32—67 -5
Paul Stankowski 33-34—67 -5
Alex Cejka 33-34—67 -5
Stewart Cink 34-33—67 -5
Jerry Kelly 32-35—67 -5
Timothy O’Neal 34-33—67 -5
David Duval 34-34—68 -4
George McNeill 35-33—68 -4
Joe Durant 38-31—69 -3
Harrison Frazar 35-34—69 -3
Shane Bertsch 33-36—69 -3
Richard Green 35-34—69 -3
Fredrik Jacobson 33-36—69 -3
Miguel Angel Jimenez 33-36—69 -3
Rory Sabbatini 36-34—70 -2
Ernie Els 35-35—70 -2
Darren Fichardt 32-38—70 -2
Matt Gogel 34-36—70 -2
Soren Kjeldsen 35-35—70 -2
Jeff Maggert 33-37—70 -2
Cameron Percy 35-35—70 -2
Jason Caron 36-34—70 -2
Hiroyuki Fujita 35-35—70 -2
Brandt Jobe 37-33—70 -2
Michael Wright 34-36—70 -2
Scott Parel 35-35—70 -2
Tommy Gainey 38-33—71 -1
Stuart Appleby 35-36—71 -1
Chris DiMarco 34-37—71 -1
Darren Clarke 36-35—71 -1
Ryan Armour 38-33—71 -1
Lee Janzen 35-36—71 -1
Brian Gay 34-38—72 E
Woody Austin 37-35—72 E
Steve Flesch 36-36—72 E
Ricardo Gonzalez 36-36—72 E
Colin Montgomerie 35-37—72 E
John Rollins 35-37—72 E
John Senden 36-36—72 E
Billy Andrade 35-37—72 E
Jay Haas 36-36—72 E
Robert Karlsson 36-36—72 E
David Morland 34-38—72 E
Vaughn Taylor 35-37—72 E
Chad Campbell 35-37—72 E
Tag Ridings 34-38—72 E
Heath Slocum 38-35—73 +1
Doug Barron 38-35—73 +1
Tom Pernice 37-36—73 +1
Mario Tiziani 35-38—73 +1
Greg Chalmers 36-37—73 +1
Bob Estes 36-37—73 +1
Paul Goydos 37-36—73 +1
Kevin Sutherland 37-36—73 +1
Duffy Waldorf 35-38—73 +1
Tim Herron 38-35—73 +1
Tim Petrovic 34-39—73 +1
Dicky Pride 35-38—73 +1
Stephen Ames 37-37—74 +2
Jose Maria Olazabal 37-37—74 +2
Angel Cabrera 39-35—74 +2
Bo Van Pelt 37-37—74 +2
Charlie Wi 39-35—74 +2
Scott McCarron 38-37—75 +3
Ken Duke 38-37—75 +3
Ken Tanigawa 39-36—75 +3
Kirk Triplett 42-33—75 +3
Boo Weekley 37-38—75 +3
Y.E. Yang 38-38—76 +4
Kenny Perry 40-36—76 +4
Brett Quigley 41-37—78 +6
Steve Pate 39-39—78 +6
Mark Calcavecchia 39-42—81 +9
Mark Hensby 42-40—82 +10

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up