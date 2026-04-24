Mitsubishi Electric Classic Par Scores

Friday
At TPC Sugarloaf
Duluth, Ga.
Purse: $2 million
Yardage: 7,205; Par: 72
First Round
|Thongchai Jaidee
|33-32—65
|-7
|Zach Johnson
|31-35—66
|-6
|Ben Crane
|33-33—66
|-6
|Retief Goosen
|33-33—66
|-6
|K.J. Choi
|35-32—67
|-5
|Paul Stankowski
|33-34—67
|-5
|Alex Cejka
|33-34—67
|-5
|Stewart Cink
|34-33—67
|-5
|Jerry Kelly
|32-35—67
|-5
|Timothy O’Neal
|34-33—67
|-5
|David Duval
|34-34—68
|-4
|George McNeill
|35-33—68
|-4
|Joe Durant
|38-31—69
|-3
|Harrison Frazar
|35-34—69
|-3
|Shane Bertsch
|33-36—69
|-3
|Richard Green
|35-34—69
|-3
|Fredrik Jacobson
|33-36—69
|-3
|Miguel Angel Jimenez
|33-36—69
|-3
|Rory Sabbatini
|36-34—70
|-2
|Ernie Els
|35-35—70
|-2
|Darren Fichardt
|32-38—70
|-2
|Matt Gogel
|34-36—70
|-2
|Soren Kjeldsen
|35-35—70
|-2
|Jeff Maggert
|33-37—70
|-2
|Cameron Percy
|35-35—70
|-2
|Jason Caron
|36-34—70
|-2
|Hiroyuki Fujita
|35-35—70
|-2
|Brandt Jobe
|37-33—70
|-2
|Michael Wright
|34-36—70
|-2
|Scott Parel
|35-35—70
|-2
|Tommy Gainey
|38-33—71
|-1
|Stuart Appleby
|35-36—71
|-1
|Chris DiMarco
|34-37—71
|-1
|Darren Clarke
|36-35—71
|-1
|Ryan Armour
|38-33—71
|-1
|Lee Janzen
|35-36—71
|-1
|Brian Gay
|34-38—72
|E
|Woody Austin
|37-35—72
|E
|Steve Flesch
|36-36—72
|E
|Ricardo Gonzalez
|36-36—72
|E
|Colin Montgomerie
|35-37—72
|E
|John Rollins
|35-37—72
|E
|John Senden
|36-36—72
|E
|Billy Andrade
|35-37—72
|E
|Jay Haas
|36-36—72
|E
|Robert Karlsson
|36-36—72
|E
|David Morland
|34-38—72
|E
|Vaughn Taylor
|35-37—72
|E
|Chad Campbell
|35-37—72
|E
|Tag Ridings
|34-38—72
|E
|Heath Slocum
|38-35—73
|+1
|Doug Barron
|38-35—73
|+1
|Tom Pernice
|37-36—73
|+1
|Mario Tiziani
|35-38—73
|+1
|Greg Chalmers
|36-37—73
|+1
|Bob Estes
|36-37—73
|+1
|Paul Goydos
|37-36—73
|+1
|Kevin Sutherland
|37-36—73
|+1
|Duffy Waldorf
|35-38—73
|+1
|Tim Herron
|38-35—73
|+1
|Tim Petrovic
|34-39—73
|+1
|Dicky Pride
|35-38—73
|+1
|Stephen Ames
|37-37—74
|+2
|Jose Maria Olazabal
|37-37—74
|+2
|Angel Cabrera
|39-35—74
|+2
|Bo Van Pelt
|37-37—74
|+2
|Charlie Wi
|39-35—74
|+2
|Scott McCarron
|38-37—75
|+3
|Ken Duke
|38-37—75
|+3
|Ken Tanigawa
|39-36—75
|+3
|Kirk Triplett
|42-33—75
|+3
|Boo Weekley
|37-38—75
|+3
|Y.E. Yang
|38-38—76
|+4
|Kenny Perry
|40-36—76
|+4
|Brett Quigley
|41-37—78
|+6
|Steve Pate
|39-39—78
|+6
|Mark Calcavecchia
|39-42—81
|+9
|Mark Hensby
|42-40—82
|+10
