JM Eagle LA Championship presented by Plastpro Scores

The Associated Press

April 18, 2026, 9:13 PM

Saturday

At El Caballero Country Club

Tarzana, Calif.

Purse: $3.8 million

Yardage: 6,679; Par: 72

Third Round

Sei Young Kim 65-65-71—201
Hannah Green 67-69-67—203
Jessica Porvasnik 66-69-68—203
Suvichaya Vinijchaitham 65-71-67—203
Ina Yoon 68-64-71—203
Melanie Green 67-68-69—204
Jin Hee Im 67-68-69—204
Patty Tavatanakit 65-72-67—204
Mi Hyang Lee 68-70-67—205
Jenny Bae 68-68-70—206
Allisen Corpuz 67-70-69—206
Jodi Ewart Shadoff 68-71-67—206
Chisato Iwai 63-68-75—206
Dewi Weber 72-67-67—206
Lottie Woad 70-71-65—206
Jennifer Kupcho 69-70-68—207
Anna Nordqvist 70-68-69—207
Jing Yan 70-67-70—207
Akie Iwai 70-69-69—208
Minami Katsu 67-69-72—208
Lucy Li 73-68-67—208
Hae-Ran Ryu 70-70-68—208
Robyn Choi 68-73-68—209
Manon De Roey 66-74-69—209
Ingrid Lindblad 69-72-68—209
Kum Kang Park 66-72-71—209
Pornanong Phatlum 70-72-67—209
Paula Reto 68-73-68—209
Asterisk Talley 70-70-69—209
Na Rin An 69-73-68—210
Soo Bin Joo 69-71-70—210
Yu Liu 68-71-71—210
Hira Naveed 70-71-69—210
Alexa Pano 69-72-69—210
Jasmine Suwannapura 66-71-73—210
Aditi Ashok 70-72-69—211
Peiyun Chien 69-71-71—211
Lauren Coughlin 66-76-69—211
Aphrodite Deng 68-72-71—211
Wei-Ling Hsu 72-69-70—211
Frida Kinhult 69-69-73—211
Celine Boutier 67-74-71—212
Nataliya Guseva 66-75-71—212
Gurleen Kaur 68-71-73—212
Megan Khang 72-68-72—212
Alison Lee 69-69-74—212
Maja Stark 67-75-70—212
Chella Choi 66-73-74—213
You Min Hwang 70-71-72—213
Grace Kim 70-72-71—213
Ilhee Lee 70-72-71—213
Yan Liu 69-71-73—213
Mary Liu 70-71-72—213
Lilia Vu 68-74-71—213
Miyu Yamashita 67-72-74—213
Isabella Fierro 69-72-73—214
Dongeun Lee 74-68-72—214
Camille Boyd 67-74-74—215
Ayaka Furue 69-71-75—215
Polly Mack 66-73-76—215
Azahara Munoz 72-70-73—215
Saki Baba 67-73-76—216
Ryann O’Toole 73-69-75—217
Karis Davidson 68-74-76—218
Jin Young Ko 71-71-77—219

