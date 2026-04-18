JM Eagle LA Championship presented by Plastpro Scores

Saturday
At El Caballero Country Club
Tarzana, Calif.
Purse: $3.8 million
Yardage: 6,679; Par: 72
Third Round
|Sei Young Kim
|65-65-71—201
|Hannah Green
|67-69-67—203
|Jessica Porvasnik
|66-69-68—203
|Suvichaya Vinijchaitham
|65-71-67—203
|Ina Yoon
|68-64-71—203
|Melanie Green
|67-68-69—204
|Jin Hee Im
|67-68-69—204
|Patty Tavatanakit
|65-72-67—204
|Mi Hyang Lee
|68-70-67—205
|Jenny Bae
|68-68-70—206
|Allisen Corpuz
|67-70-69—206
|Jodi Ewart Shadoff
|68-71-67—206
|Chisato Iwai
|63-68-75—206
|Dewi Weber
|72-67-67—206
|Lottie Woad
|70-71-65—206
|Jennifer Kupcho
|69-70-68—207
|Anna Nordqvist
|70-68-69—207
|Jing Yan
|70-67-70—207
|Akie Iwai
|70-69-69—208
|Minami Katsu
|67-69-72—208
|Lucy Li
|73-68-67—208
|Hae-Ran Ryu
|70-70-68—208
|Robyn Choi
|68-73-68—209
|Manon De Roey
|66-74-69—209
|Ingrid Lindblad
|69-72-68—209
|Kum Kang Park
|66-72-71—209
|Pornanong Phatlum
|70-72-67—209
|Paula Reto
|68-73-68—209
|Asterisk Talley
|70-70-69—209
|Na Rin An
|69-73-68—210
|Soo Bin Joo
|69-71-70—210
|Yu Liu
|68-71-71—210
|Hira Naveed
|70-71-69—210
|Alexa Pano
|69-72-69—210
|Jasmine Suwannapura
|66-71-73—210
|Aditi Ashok
|70-72-69—211
|Peiyun Chien
|69-71-71—211
|Lauren Coughlin
|66-76-69—211
|Aphrodite Deng
|68-72-71—211
|Wei-Ling Hsu
|72-69-70—211
|Frida Kinhult
|69-69-73—211
|Celine Boutier
|67-74-71—212
|Nataliya Guseva
|66-75-71—212
|Gurleen Kaur
|68-71-73—212
|Megan Khang
|72-68-72—212
|Alison Lee
|69-69-74—212
|Maja Stark
|67-75-70—212
|Chella Choi
|66-73-74—213
|You Min Hwang
|70-71-72—213
|Grace Kim
|70-72-71—213
|Ilhee Lee
|70-72-71—213
|Yan Liu
|69-71-73—213
|Mary Liu
|70-71-72—213
|Lilia Vu
|68-74-71—213
|Miyu Yamashita
|67-72-74—213
|Isabella Fierro
|69-72-73—214
|Dongeun Lee
|74-68-72—214
|Camille Boyd
|67-74-74—215
|Ayaka Furue
|69-71-75—215
|Polly Mack
|66-73-76—215
|Azahara Munoz
|72-70-73—215
|Saki Baba
|67-73-76—216
|Ryann O’Toole
|73-69-75—217
|Karis Davidson
|68-74-76—218
|Jin Young Ko
|71-71-77—219
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.