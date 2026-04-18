All Times EDT EASTERN CONFERENCE North Division GP W L OL SOL Pts GF GA Wheeling 72 46 20 3…

All Times EDT

EASTERN CONFERENCE

North Division

GP W L OL SOL Pts GF GA Wheeling 72 46 20 3 3 98 231 175 Maine 72 42 21 6 3 93 223 177 Adirondack 71 37 24 9 1 84 210 212 Reading 72 36 26 8 2 82 199 205 Trois-Rivieres 72 35 30 3 4 77 207 203 Worcester 71 34 30 5 2 75 192 210 Norfolk 71 29 38 4 0 62 205 247 Greensboro 71 19 45 6 1 45 181 270

South Division

GP W L OL SOL Pts GF GA Florida 72 49 13 7 3 108 245 142 South Carolina 72 45 23 1 3 94 223 204 Atlanta 71 43 23 4 1 91 204 179 Savannah 72 35 33 3 1 74 209 208 Jacksonville 70 27 32 8 3 65 178 230 Greenville 70 27 34 7 2 63 185 215 Orlando 71 29 37 4 1 63 181 223

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OL SOL Pts GF GA Fort Wayne 69 44 17 10 0 98 246 186 Toledo 72 43 17 7 5 98 253 198 Bloomington 72 38 30 2 3 79 228 222 Indy 72 33 28 10 1 79 183 193 Kalamazoo 71 36 29 3 3 78 225 242 Cincinnati 72 35 32 4 1 75 217 248 Iowa 72 24 40 5 3 56 188 252

Mountain Division

GP W L OL SOL Pts GF GA Kansas City 72 55 12 3 2 115 255 159 Allen 72 43 23 6 0 92 268 209 Idaho 72 42 23 6 1 91 251 219 Tahoe 72 35 30 4 3 77 257 260 Utah 72 30 32 9 1 70 237 255 Rapid City 72 29 36 6 1 65 223 261 Tulsa 72 29 38 5 0 63 196 255 Wichita 72 25 35 7 4 62 198 239

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.

Friday’s Games

Adirondack 7, Trois-Rivieres 5

Norfolk 3, Greensboro 0

South Carolina 6, Savannah 3

Greenville 5, Jacksonville 4

Toledo 5, Wheeling 2

Florida 4, Reading 1

Kalamazoo 5, Cincinnati 4

Iowa 4, Bloomington 3

Allen 3, Wichita 2

Tulsa 3, Kansas City 1

Rapid City 4, Tahoe 3

Saturday’s Games

Trois-Rivieres 6, Maine 0

Kalamazoo 4, Cincinnati 1

South Carolina 6, Orlando 0

Worcester 3, Adirondack 2

Florida 3, Reading 2

Tulsa 7, Wichita 6

Indy 4, Wheeling 3

Bloomington 5, Iowa 2

Allen 2, Kansas City 1

Tahoe 6, Rapid City 4

Sunday’s Games

Norfolk at Greensboro, 3 p.m.

Adirondack at Worcester, 3:05 p.m.

Atlanta at Greenville, 3:05 p.m.

Kalamazoo at Fort Wayne, 5:05 p.m.

Monday’s Games

No games scheduled

Tuesday’s Games

No games scheduled

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