All Times EDT
EASTERN CONFERENCE
North Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Wheeling
|65
|43
|16
|3
|3
|92
|210
|154
|Maine
|64
|38
|18
|6
|2
|84
|200
|152
|Reading
|66
|34
|23
|7
|2
|77
|187
|186
|Adirondack
|64
|34
|22
|7
|1
|76
|185
|182
|Trois-Rivieres
|65
|31
|27
|3
|4
|69
|178
|186
|Worcester
|65
|29
|29
|5
|2
|65
|168
|198
|Norfolk
|65
|27
|34
|4
|0
|58
|191
|224
|Greensboro
|65
|18
|40
|6
|1
|43
|169
|245
South Division
|Florida
|67
|45
|13
|6
|3
|99
|228
|136
|South Carolina
|67
|42
|21
|1
|3
|88
|205
|189
|Atlanta
|66
|42
|21
|2
|1
|87
|191
|162
|Savannah
|66
|31
|31
|3
|1
|66
|193
|192
|Jacksonville
|66
|26
|31
|8
|1
|61
|164
|212
|Greenville
|64
|26
|30
|7
|1
|60
|167
|187
|Orlando
|67
|26
|36
|4
|1
|57
|168
|210
WESTERN CONFERENCE
Central Division
|Toledo
|66
|40
|15
|6
|5
|91
|230
|178
|Fort Wayne
|63
|40
|16
|9
|0
|89
|223
|169
|Indy
|65
|30
|26
|9
|1
|70
|167
|176
|Kalamazoo
|64
|31
|27
|3
|3
|68
|206
|224
|Cincinnati
|65
|32
|29
|4
|0
|68
|196
|225
|Bloomington
|64
|33
|28
|2
|3
|67
|200
|203
|Iowa
|65
|21
|38
|4
|2
|48
|168
|229
Mountain Division
|Kansas City
|66
|52
|10
|2
|2
|108
|239
|144
|Idaho
|67
|40
|20
|6
|1
|87
|234
|205
|Allen
|65
|37
|23
|5
|0
|79
|239
|194
|Tahoe
|67
|33
|28
|3
|3
|72
|240
|240
|Utah
|67
|26
|32
|8
|1
|61
|219
|242
|Wichita
|65
|25
|30
|5
|4
|60
|177
|206
|Rapid City
|66
|27
|33
|5
|1
|60
|202
|234
|Tulsa
|65
|24
|36
|5
|0
|53
|171
|231
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.
Thursday’s Games
Allen 8, Greensboro 5
Florida 3, Jacksonville 2
Orlando 4, South Carolina 0
Greenville 4, Atlanta 0
Worcester 5, Reading 3
Friday’s Games
Florida 5, Jacksonville 1
South Carolina 5, Orlando 1
Toledo 6, Kalamazoo 2
Trois-Rivieres 2, Maine 1
Norfolk 6, Adirondack 5
Worcester 2, Reading 1
Greenville 3, Atlanta 2
Fort Wayne 2, Iowa 1
Bloomington 4, Indy 2
Allen 6, Greensboro 0
Tulsa 5, Rapid City 1
Kansas City 5, Idaho 4
Utah 5, Wichita 2
Tahoe 3, Cincinnati 0
Savannah at Atlanta, ppd
Saturday’s Games
Maine at Trois-Rivieres, 3 p.m.
Kalamazoo at Indy, 4 p.m.
Greenville at South Carolina, 6:05 p.m.
Florida at Jacksonville, 7 p.m.
Adirondack at Norfolk, 7:05 p.m.
Savannah at Atlanta, 7:10 p.m.
Wheeling at Toledo, 7:15 p.m.
Iowa at Fort Wayne, 7:35 p.m.
Greensboro at Allen, 8:10 p.m.
Tulsa at Rapid City, 9:05 p.m.
Kansas City at Idaho, 9:10 p.m.
Wichita at Utah, 9:10 p.m.
Cincinnati at Tahoe, 10 p.m.
Sunday’s Games
Maine at Trois-Rivieres, 3 p.m.
Reading at Worcester, 3:05 p.m.
Kalamazoo at Bloomington, 5 p.m.
Monday’s Games
No games scheduled
