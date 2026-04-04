ECHL Glance

The Associated Press

April 4, 2026, 12:49 AM

All Times EDT

EASTERN CONFERENCE

North Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Wheeling 65 43 16 3 3 92 210 154
Maine 64 38 18 6 2 84 200 152
Reading 66 34 23 7 2 77 187 186
Adirondack 64 34 22 7 1 76 185 182
Trois-Rivieres 65 31 27 3 4 69 178 186
Worcester 65 29 29 5 2 65 168 198
Norfolk 65 27 34 4 0 58 191 224
Greensboro 65 18 40 6 1 43 169 245

South Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Florida 67 45 13 6 3 99 228 136
South Carolina 67 42 21 1 3 88 205 189
Atlanta 66 42 21 2 1 87 191 162
Savannah 66 31 31 3 1 66 193 192
Jacksonville 66 26 31 8 1 61 164 212
Greenville 64 26 30 7 1 60 167 187
Orlando 67 26 36 4 1 57 168 210

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Toledo 66 40 15 6 5 91 230 178
Fort Wayne 63 40 16 9 0 89 223 169
Indy 65 30 26 9 1 70 167 176
Kalamazoo 64 31 27 3 3 68 206 224
Cincinnati 65 32 29 4 0 68 196 225
Bloomington 64 33 28 2 3 67 200 203
Iowa 65 21 38 4 2 48 168 229

Mountain Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Kansas City 66 52 10 2 2 108 239 144
Idaho 67 40 20 6 1 87 234 205
Allen 65 37 23 5 0 79 239 194
Tahoe 67 33 28 3 3 72 240 240
Utah 67 26 32 8 1 61 219 242
Wichita 65 25 30 5 4 60 177 206
Rapid City 66 27 33 5 1 60 202 234
Tulsa 65 24 36 5 0 53 171 231

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.

Thursday’s Games

Allen 8, Greensboro 5

Florida 3, Jacksonville 2

Orlando 4, South Carolina 0

Greenville 4, Atlanta 0

Worcester 5, Reading 3

Friday’s Games

Florida 5, Jacksonville 1

South Carolina 5, Orlando 1

Toledo 6, Kalamazoo 2

Trois-Rivieres 2, Maine 1

Norfolk 6, Adirondack 5

Worcester 2, Reading 1

Greenville 3, Atlanta 2

Fort Wayne 2, Iowa 1

Bloomington 4, Indy 2

Allen 6, Greensboro 0

Tulsa 5, Rapid City 1

Kansas City 5, Idaho 4

Utah 5, Wichita 2

Tahoe 3, Cincinnati 0

Savannah at Atlanta, ppd

Saturday’s Games

Maine at Trois-Rivieres, 3 p.m.

Kalamazoo at Indy, 4 p.m.

Greenville at South Carolina, 6:05 p.m.

Florida at Jacksonville, 7 p.m.

Adirondack at Norfolk, 7:05 p.m.

Savannah at Atlanta, 7:10 p.m.

Wheeling at Toledo, 7:15 p.m.

Iowa at Fort Wayne, 7:35 p.m.

Greensboro at Allen, 8:10 p.m.

Tulsa at Rapid City, 9:05 p.m.

Kansas City at Idaho, 9:10 p.m.

Wichita at Utah, 9:10 p.m.

Cincinnati at Tahoe, 10 p.m.

Sunday’s Games

Maine at Trois-Rivieres, 3 p.m.

Reading at Worcester, 3:05 p.m.

Kalamazoo at Bloomington, 5 p.m.

Monday’s Games

No games scheduled

