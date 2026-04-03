Aramco Championship Par Scores

Friday
At Shadow Creek Golf Course
Las Vegas
Purse: $4 million
Yardage: 6,765; Par: 72
Second Round
|Lauren Coughlin
|67-69—136
|-8
|Hyo Joo Kim
|68-73—141
|-3
|Leona Maguire
|70-71—141
|-3
|Nanna Koerstz Madsen
|72-70—142
|-2
|Nelly Korda
|68-74—142
|-2
|Miyu Yamashita
|67-75—142
|-2
|Anna Huang
|72-71—143
|-1
|Akie Iwai
|72-71—143
|-1
|Jing Yan
|68-75—143
|-1
|Angel Yin
|72-71—143
|-1
|Casandra Alexander
|71-73—144
|E
|Grace Kim
|72-72—144
|E
|Andrea Lee
|69-75—144
|E
|Ina Yoon
|70-74—144
|E
|Aditi Ashok
|74-71—145
|+1
|Allisen Corpuz
|71-74—145
|+1
|Nasa Hataoka
|67-78—145
|+1
|Jin Young Ko
|71-74—145
|+1
|Patty Tavatanakit
|72-73—145
|+1
|Chisato Iwai
|75-71—146
|+2
|Gabriela Ruffels
|72-74—146
|+2
|Jeeno Thitikul
|72-74—146
|+2
|Ruoning Yin
|71-75—146
|+2
|Hye Jin Choi
|74-73—147
|+3
|Carlota Ciganda
|75-72—147
|+3
|Karis Davidson
|72-75—147
|+3
|Gemma Dryburgh
|69-78—147
|+3
|A Lim Kim
|71-76—147
|+3
|Jennifer Kupcho
|75-72—147
|+3
|Caley McGinty
|75-72—147
|+3
|Pajaree Anannarukarn
|74-74—148
|+4
|Anna Foster
|74-74—148
|+4
|Amelia Garvey
|79-69—148
|+4
|Brooke Henderson
|77-71—148
|+4
|Maddison Hinson-Tolchard
|74-74—148
|+4
|Charley Hull
|70-78—148
|+4
|Jin Hee Im
|72-76—148
|+4
|Gaby Lopez
|71-77—148
|+4
|Yealimi Noh
|74-74—148
|+4
|Cassie Porter
|72-76—148
|+4
|Shannon Tan
|75-73—148
|+4
|Perrine Delacour
|73-76—149
|+5
|Jessica Korda
|75-74—149
|+5
|Mi Hyang Lee
|74-75—149
|+5
|Julia Lopez Ramirez
|72-77—149
|+5
|Luna Sobron Galmes
|74-75—149
|+5
|Lottie Woad
|72-77—149
|+5
|Kajsa Arewfjall
|75-75—150
|+6
|Daniela Darquea
|75-75—150
|+6
|Ayaka Furue
|73-77—150
|+6
|Erika Hara
|72-78—150
|+6
|Alice Hewson
|73-77—150
|+6
|You Min Hwang
|73-77—150
|+6
|Megan Khang
|77-73—150
|+6
|Yan Liu
|72-78—150
|+6
|Lisa Pettersson
|80-70—150
|+6
|Jenny Shin
|73-77—150
|+6
|Lauren Walsh
|70-80—150
|+6
|Celine Boutier
|75-76—151
|+7
|Sei Young Kim
|72-79—151
|+7
|Auston Kim
|74-77—151
|+7
|Lydia Ko
|75-76—151
|+7
|Somi Lee
|74-77—151
|+7
|Lucy Li
|78-73—151
|+7
|Brianna Navarrosa
|73-78—151
|+7
|Avani Prashanth
|75-76—151
|+7
|Mimi Rhodes
|71-80—151
|+7
|Pauline Roussin
|73-78—151
|+7
|Chiara Tamburlini
|76-75—151
|+7
|Carla Tejedo
|71-80—151
|+7
|Pranavi Urs
|76-75—151
|+7
|Rose Zhang
|73-78—151
|+7
|Weiwei Zhang
|77-74—151
|+7
|Jenny Bae
|74-78—152
|+8
|Manon De Roey
|78-74—152
|+8
|Annabell Fuller
|75-77—152
|+8
|Hannah Green
|75-77—152
|+8
|Minami Katsu
|77-75—152
|+8
|Anna Nordqvist
|74-78—152
|+8
|Rio Takeda
|71-81—152
|+8
|Helen Briem
|71-82—153
|+9
|Trichat Cheenglab
|73-80—153
|+9
|Diksha Dagar
|75-78—153
|+9
|Lindy Duncan
|78-75—153
|+9
|Frida Kinhult
|75-78—153
|+9
|Brooke Matthews
|71-82—153
|+9
|Nastasia Nadaud
|79-74—153
|+9
|Yuri Yoshida
|77-76—153
|+9
|Laura Fuenfstueck
|77-77—154
|+10
|Cara Gainer
|69-85—154
|+10
|Leonie Harm
|77-77—154
|+10
|Esther Henseleit
|77-77—154
|+10
|Minjee Lee
|79-75—154
|+10
|Alessia Nobilio
|73-81—154
|+10
|Hae-Ran Ryu
|73-81—154
|+10
|Emma Spitz
|71-83—154
|+10
|Peiyun Chien
|76-79—155
|+11
|Dorthea Forbrigd
|75-80—155
|+11
|Nuria Iturrioz
|79-76—155
|+11
|Stephanie Kyriacou
|78-77—155
|+11
|Yu Liu
|77-78—155
|+11
|Smilla Sonderby
|75-80—155
|+11
|Chanettee Wannasaen
|76-79—155
|+11
|Saki Baba
|73-83—156
|+12
|Kelsey Bennett
|73-83—156
|+12
|Alessandra Fanali
|77-79—156
|+12
|Ariya Jutanugarn
|78-78—156
|+12
|Mao Saigo
|74-82—156
|+12
|Hannah Screen
|69-87—156
|+12
|Robyn Choi
|77-80—157
|+13
|Gurleen Kaur
|76-81—157
|+13
|Nataliya Guseva
|73-85—158
|+14
|Momoka Kobori
|79-79—158
|+14
|Sara Kouskova
|75-83—158
|+14
|Wei-Ling Hsu
|81-78—159
|+15
|Miranda Wang
|75-85—160
|+16
|Darcey Harry
|79-82—161
|+17
|Moa Folke
|79-83—162
|+18
|Anne Van Dam
|81-84—165
|+21
|Linn Grant
|72-WD
