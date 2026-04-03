Aramco Championship Par Scores

The Associated Press

April 3, 2026, 10:19 PM

Friday

At Shadow Creek Golf Course

Las Vegas

Purse: $4 million

Yardage: 6,765; Par: 72

Second Round

Lauren Coughlin 67-69—136 -8
Hyo Joo Kim 68-73—141 -3
Leona Maguire 70-71—141 -3
Nanna Koerstz Madsen 72-70—142 -2
Nelly Korda 68-74—142 -2
Miyu Yamashita 67-75—142 -2
Anna Huang 72-71—143 -1
Akie Iwai 72-71—143 -1
Jing Yan 68-75—143 -1
Angel Yin 72-71—143 -1
Casandra Alexander 71-73—144 E
Grace Kim 72-72—144 E
Andrea Lee 69-75—144 E
Ina Yoon 70-74—144 E
Aditi Ashok 74-71—145 +1
Allisen Corpuz 71-74—145 +1
Nasa Hataoka 67-78—145 +1
Jin Young Ko 71-74—145 +1
Patty Tavatanakit 72-73—145 +1
Chisato Iwai 75-71—146 +2
Gabriela Ruffels 72-74—146 +2
Jeeno Thitikul 72-74—146 +2
Ruoning Yin 71-75—146 +2
Hye Jin Choi 74-73—147 +3
Carlota Ciganda 75-72—147 +3
Karis Davidson 72-75—147 +3
Gemma Dryburgh 69-78—147 +3
A Lim Kim 71-76—147 +3
Jennifer Kupcho 75-72—147 +3
Caley McGinty 75-72—147 +3
Pajaree Anannarukarn 74-74—148 +4
Anna Foster 74-74—148 +4
Amelia Garvey 79-69—148 +4
Brooke Henderson 77-71—148 +4
Maddison Hinson-Tolchard 74-74—148 +4
Charley Hull 70-78—148 +4
Jin Hee Im 72-76—148 +4
Gaby Lopez 71-77—148 +4
Yealimi Noh 74-74—148 +4
Cassie Porter 72-76—148 +4
Shannon Tan 75-73—148 +4
Perrine Delacour 73-76—149 +5
Jessica Korda 75-74—149 +5
Mi Hyang Lee 74-75—149 +5
Julia Lopez Ramirez 72-77—149 +5
Luna Sobron Galmes 74-75—149 +5
Lottie Woad 72-77—149 +5
Kajsa Arewfjall 75-75—150 +6
Daniela Darquea 75-75—150 +6
Ayaka Furue 73-77—150 +6
Erika Hara 72-78—150 +6
Alice Hewson 73-77—150 +6
You Min Hwang 73-77—150 +6
Megan Khang 77-73—150 +6
Yan Liu 72-78—150 +6
Lisa Pettersson 80-70—150 +6
Jenny Shin 73-77—150 +6
Lauren Walsh 70-80—150 +6
Celine Boutier 75-76—151 +7
Sei Young Kim 72-79—151 +7
Auston Kim 74-77—151 +7
Lydia Ko 75-76—151 +7
Somi Lee 74-77—151 +7
Lucy Li 78-73—151 +7
Brianna Navarrosa 73-78—151 +7
Avani Prashanth 75-76—151 +7
Mimi Rhodes 71-80—151 +7
Pauline Roussin 73-78—151 +7
Chiara Tamburlini 76-75—151 +7
Carla Tejedo 71-80—151 +7
Pranavi Urs 76-75—151 +7
Rose Zhang 73-78—151 +7
Weiwei Zhang 77-74—151 +7
Jenny Bae 74-78—152 +8
Manon De Roey 78-74—152 +8
Annabell Fuller 75-77—152 +8
Hannah Green 75-77—152 +8
Minami Katsu 77-75—152 +8
Anna Nordqvist 74-78—152 +8
Rio Takeda 71-81—152 +8
Helen Briem 71-82—153 +9
Trichat Cheenglab 73-80—153 +9
Diksha Dagar 75-78—153 +9
Lindy Duncan 78-75—153 +9
Frida Kinhult 75-78—153 +9
Brooke Matthews 71-82—153 +9
Nastasia Nadaud 79-74—153 +9
Yuri Yoshida 77-76—153 +9
Laura Fuenfstueck 77-77—154 +10
Cara Gainer 69-85—154 +10
Leonie Harm 77-77—154 +10
Esther Henseleit 77-77—154 +10
Minjee Lee 79-75—154 +10
Alessia Nobilio 73-81—154 +10
Hae-Ran Ryu 73-81—154 +10
Emma Spitz 71-83—154 +10
Peiyun Chien 76-79—155 +11
Dorthea Forbrigd 75-80—155 +11
Nuria Iturrioz 79-76—155 +11
Stephanie Kyriacou 78-77—155 +11
Yu Liu 77-78—155 +11
Smilla Sonderby 75-80—155 +11
Chanettee Wannasaen 76-79—155 +11
Saki Baba 73-83—156 +12
Kelsey Bennett 73-83—156 +12
Alessandra Fanali 77-79—156 +12
Ariya Jutanugarn 78-78—156 +12
Mao Saigo 74-82—156 +12
Hannah Screen 69-87—156 +12
Robyn Choi 77-80—157 +13
Gurleen Kaur 76-81—157 +13
Nataliya Guseva 73-85—158 +14
Momoka Kobori 79-79—158 +14
Sara Kouskova 75-83—158 +14
Wei-Ling Hsu 81-78—159 +15
Miranda Wang 75-85—160 +16
Darcey Harry 79-82—161 +17
Moa Folke 79-83—162 +18
Anne Van Dam 81-84—165 +21
Linn Grant 72-WD

Related News

Recommended

