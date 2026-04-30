NBA Hustle Award

2026 — Moussa Diabaté, C, Charlotte Hornets
2025 — Draymond Green, F, Golden State Warriors
2024 — Alex Caruso, G, Chicago Bulls
2023 — Marcus Smart, G, Boston Celtics
2022 — Marcus Smart, G, Boston Celtics
2021 — Thaddeus Young, F, Chicago Bulls
2020 — Montrezl Harrell, C, L.A. Clippers
2019 — Marcus Smart, G, Boston Celtics
2018 — Amir Johnson, C, Philadelphia 76ers
2017 — Patrick Beverley, G, Houston Rockets
