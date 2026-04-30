NBA Hustle Award

The Associated Press

April 30, 2026, 1:21 PM

2026 — Moussa Diabaté, C, Charlotte Hornets

2025 — Draymond Green, F, Golden State Warriors

2024 — Alex Caruso, G, Chicago Bulls

2023 — Marcus Smart, G, Boston Celtics

2022 — Marcus Smart, G, Boston Celtics

2021 — Thaddeus Young, F, Chicago Bulls

2020 — Montrezl Harrell, C, L.A. Clippers

2019 — Marcus Smart, G, Boston Celtics

2018 — Amir Johnson, C, Philadelphia 76ers

2017 — Patrick Beverley, G, Houston Rockets

