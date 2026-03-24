World Tour Miami Open Results

The Associated Press

March 24, 2026, 11:53 PM

Tuesday

At Hard Rock Stadium

Miami Gardens

Purse: $9,415,725

Surface: Hardcourt outdoor

MIAMI GARDENS (AP) _ Results Tuesday from Miami Open at Hard Rock Stadium (seedings in parentheses):

Men’s Singles

Round of 16

Martin Landaluce, Spain, def. Sebastian Korda (32), United States, 2-6, 7-6 (6), 6-4.

Jiri Lehecka (21), Czechia, def. Taylor Fritz (6), United States, 6-4, 6-7 (4), 6-2.

Arthur Fils (28), France, def. Valentin Vacherot (24), Monaco, 6-4, 6-7 (4), 6-4.

Tommy Paul (22), United States, def. Tomas Martin Etcheverry (29), Argentina, 6-1, 6-3.

Jannik Sinner (2), Italy, def. Alex Michelsen, United States, 7-5, 7-6 (4).

Frances Tiafoe (19), United States, def. Terence Atmane, France, 6-4, 1-6, 6-4.

Francisco Cerundolo (18), Argentina, def. Ugo Humbert (31), France, 6-4, 6-3.

Alexander Zverev (3), Germany, def. Quentin Halys, France, 7-6 (4), 7-6 (1).

Women’s Singles

Quarterfinals

Karolina Muchova (13), Czechia, def. Victoria Mboko (10), Canada, 7-5, 7-6 (5).

Coco Gauff (4), United States, def. Belinda Bencic (12), Switzerland, 6-3, 1-6, 6-3.

Men’s Doubles

Round of 16

Marcel Granollers, Spain, and Horacio Zeballos (1), Argentina, def. Albano Olivetti and Theo Arribage, France, 6-4, 7-6 (6).

Harri Heliovaara, Finland, and Henry Patten (4), Britain, def. Santiago Gonzalez, Mexico, and David Pel, Netherlands, 6-2, 6-4.

Christian Harrison, United States, and Neal Skupski (3), Britain, def. Evan King, United States, and John Peers, Australia, 6-1, 6-4.

Women’s Doubles

Round of 16

Jessica Pegula, United States, and Storm Hunter, Australia, def. Victoria Mboko, Canada, and Mirra Andreeva, Russia, walkover.

Women’s Doubles

Quarterfinals

Taylor Townsend, United States, and Katerina Siniakova (2), Czechia, def. Xu Yifan and Xinyu Jiang, China, 6-2, 6-2.

Gabriela Dabrowski, Canada, and Luisa Stefani (3), Brazil, def. Sofia Kenin, United States, and Liudmila Samsonova, Russia, 7-6 (5), 6-4.

