World Tour Miami Open Results

MIAMI GARDENS (AP) _ Results Tuesday from Miami Open at Hard Rock Stadium (seedings in parentheses):
Men’s Singles
Round of 16
Martin Landaluce, Spain, def. Sebastian Korda (32), United States, 2-6, 7-6 (6), 6-4.
Jiri Lehecka (21), Czechia, def. Taylor Fritz (6), United States, 6-4, 6-7 (4), 6-2.
Arthur Fils (28), France, def. Valentin Vacherot (24), Monaco, 6-4, 6-7 (4), 6-4.
Tommy Paul (22), United States, def. Tomas Martin Etcheverry (29), Argentina, 6-1, 6-3.
Jannik Sinner (2), Italy, def. Alex Michelsen, United States, 7-5, 7-6 (4).
Frances Tiafoe (19), United States, def. Terence Atmane, France, 6-4, 1-6, 6-4.
Francisco Cerundolo (18), Argentina, def. Ugo Humbert (31), France, 6-4, 6-3.
Alexander Zverev (3), Germany, def. Quentin Halys, France, 7-6 (4), 7-6 (1).
Women’s Singles
Quarterfinals
Karolina Muchova (13), Czechia, def. Victoria Mboko (10), Canada, 7-5, 7-6 (5).
Coco Gauff (4), United States, def. Belinda Bencic (12), Switzerland, 6-3, 1-6, 6-3.
Men’s Doubles
Round of 16
Marcel Granollers, Spain, and Horacio Zeballos (1), Argentina, def. Albano Olivetti and Theo Arribage, France, 6-4, 7-6 (6).
Harri Heliovaara, Finland, and Henry Patten (4), Britain, def. Santiago Gonzalez, Mexico, and David Pel, Netherlands, 6-2, 6-4.
Christian Harrison, United States, and Neal Skupski (3), Britain, def. Evan King, United States, and John Peers, Australia, 6-1, 6-4.
Women’s Doubles
Round of 16
Jessica Pegula, United States, and Storm Hunter, Australia, def. Victoria Mboko, Canada, and Mirra Andreeva, Russia, walkover.
Women’s Doubles
Quarterfinals
Taylor Townsend, United States, and Katerina Siniakova (2), Czechia, def. Xu Yifan and Xinyu Jiang, China, 6-2, 6-2.
Gabriela Dabrowski, Canada, and Luisa Stefani (3), Brazil, def. Sofia Kenin, United States, and Liudmila Samsonova, Russia, 7-6 (5), 6-4.
